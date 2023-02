Ein wesentlicher Grund für die vielen Verspätungen der Bahn sind Baustellen an der veralteten Str

Komplettsperrungen, Ersatzverkehre, Umleitungen: Bevor die Bahnen zuverlässiger und pünktlicher werden können, werden die Fahrgäste in den kommenden Jahren mit weiteren Belastungen konfrontiert. Bis 2030 will der Konzern Dutzende stark befahrene Straßenabschnitte komplett sanieren. Dazu werden die Korridore für rund fünf Monate komplett gesperrt und komplett saniert und modernisiert. Die Idee: Statt bei laufendem Betrieb mit kleinen Baustellen nur das Nötigste zu reparieren, wird alles aus einer Hand erledigt. Dann soll aber jahrelang Ruhe herrschen und der Zugverkehr zuverlässiger fließen.

Der Konzern hat nun ein Konzept vorgelegt, wann welche Streckenabschnitte in den kommenden Jahren hinzukommen sollen. Mehr als 40 solcher Korridore listet die Bahn in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier auf. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Vertreter der Deutschen Bahn haben das Dokument am Donnerstag gemeinsam mit Unternehmen und Branchenverbänden diskutiert. Schließlich sind auch Wettbewerber im Güter- und Personenverkehr von den Baustellen betroffen und müssen Alternativen für ihre Fahrgäste und Kunden schaffen.

Dem Konzept zufolge gibt es mehr als 40 Abschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 4200 Kilometern. Die ersten drei hatte die Deutsche Bahn bereits angekündigt: Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wird ab Mitte 2024 komplett saniert. Im Jahr darauf folgt die für den Güterverkehr besonders wichtige Strecke Emmerich-Oberhausen. Auch die Strecke Hamburg-Berlin steht auf dem Programm.

Die endgültige Entscheidung liegt bei der Bundesregierung

Das Papier beschreibt anhand eines Szenarios, wie es weitergehen könnte: Demnach hat sich die Branche dafür ausgesprochen, die Fristen an ohnehin geplanten Bauarbeiten und laufenden Projekten zu orientieren. 2026 könnten die Abschnitte Köln-Wuppertal-Hagen, Hamburg-Hannover und Nürnberg-Regensburg folgen. Weitere Pläne sind: Köln-Dortmund-Hamm über Düsseldorf (2027), Würzburg-Nürnberg (2028), Stuttgart-Ulm (2029) und Osnabrück -Münster (2030).

Die Bahn betonte, dass eine endgültige Entscheidung über Fahrplan und Korridore mit der Bundesregierung getroffen werden müsse. „Ich freue mich, dass wir jetzt mit einem konkreten Vorschlag in weitere Gespräche gehen können“, sagte Infrastrukturvorstand Berthold Huber. „Dafür ist der Austausch mit der Industrie eine wichtige Basis.“

Die Bauarbeiten bringen eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Die Bahn muss nicht nur Umwege rechtzeitig auf Vordermann bringen. Auch Ersatzverkehre, insbesondere mit Bussen, müssen ausgeschrieben werden. Einige in der Branche sind skeptisch, ob sich überhaupt genügend Fahrzeuge und Fahrer finden lassen.

„Unsere grundsätzliche Unterstützung für die geplante Neuausrichtung bei der Sanierung des bestehenden Schienennetzes steht auf dem Prüfstand“, sagte der Geschäftsführer des europäischen Schienennetzes, Peter Westenberger. Im Verband sind vor allem die Bahnwettbewerber im Güterverkehr organisiert. „Wir befürchten, dass in vielen Sanierungsabschnitten eine komplette Umleitung des Güterverkehrs im Bestandsnetz mangels geeigneter Trassen nicht möglich ist.“

Ein Hoffnungsschimmer für die Kunden: Die Deutsche Bahn ist überzeugt, dass sich Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit mit den ersten sanierten Korridoren deutlich verbessern werden. Die Riedbahn beispielsweise ist eine der meistbefahrenen Strecken Deutschlands. Der dortige reibungslose Zugverkehr wirkt sich positiv auf das gesamte Netz aus.