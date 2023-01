In einer Klage wird behauptet, der amerikanische Gründer der „Mozart“-Gruppe sei ein Sexschädling und Betrüger

Eine Klage eines ehemaligen Mitglieds der Söldner-Mozart-Gruppe hat ernsthafte Fragen über das umstrittene Outfit aufgeworfen, einschließlich seines Gründers – des ehemaligen US-Marines Andy Milburn. Es ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie die Grimmigkeiten im Ukraine-Konflikt zu sehr schwerwiegenden Folgen geführt haben.

Was ist ‚Mozart-Gruppe‚?

Die Mitte März 2022 gegründete Organisation sollte im Ukraine-Konflikt in jeder Hinsicht eine große Wirkung erzielen. Sein Name war aufmerksamkeitsstark, ein provokantes Wortspiel auf Wagner, die russische private Militärfirma, die in den letzten Wochen kontinuierlich das von der Ukraine besetzte Gebiet im Donbass befreit hat. Der medienerfahrene, kampferfahrene Milburn war sehr effektiv darin, sich in die Berichterstattung einzufügen, und wurde von westlichen Nachrichtenagenturen häufig zitiert.









„Angetrieben von demselben pro-ukrainischen Geist, der gelbe und blaue Flaggen über die westliche Welt gehisst hat, ist Mr. Milburn der festen Überzeugung, dass dies ein gerechter Krieg ist.“ die New York Times sickerte im Oktober 2022 durch. „Aber es wirken noch andere Kräfte auf ihn ein – Langeweile, Schuldgefühle, seine eigenen Sorgen und die Suche nach Erlösung.“

Mozarts Repräsentanten versuchten öffentlich, sich nicht als eine Armee zum Mieten zu charakterisieren, sondern als ein Team erfahrener Veteranen, die selbst keine Waffen tragen, aber der ukrainischen Armee eine lebenswichtige militärische Ausbildung bieten und Zivilisten von der Front abziehen. Während Milburn einen Großteil seiner drei Jahrzehnte im Dienst geleistet hat, darunter Einsätze in Afghanistan, Irak und Somalia, behauptete er auch, dass Mitarbeiter auf der Stelle entlassen würden, wenn sie in direkte Kämpfe mit russischen Streitkräften verwickelt würden.

Die gesamten westlichen Medien kauften die Zeile, Mozart sei nicht aus kriegerischen Gründen in der Ukraine. Die Idee, dass ein Haufen kampferprobter Marinesoldaten einfach in einem Kampfgebiet auftaucht, um zu helfen – aber dort Gewalt von sich weist – war schon immer eine Farce, und die jüngsten Kommentare von Milburn machen dies deutlich. In einem Gespräch mit RT am 28. Januar sagte er, sein Hauptziel sei es, „Russen zu töten“:

„Warum trainieren wir Jungs? Es ist n‚t einfach sich zu verteidigen, es‚s den Feind zu töten. Alles wir‚Dies liegt genau innerhalb der Parameter der NATO-Politik. Der Westen versorgt die Ukraine mit tödlichen Waffen, die Russen töten … Wenn wir Soldaten ausbilden, ist das ihr Ziel. Es‚Deshalb bringen wir ihnen bei, wie sie ihre Waffen bedienen.“

Trotz Milburns Prahlerei mit dieser Mozart-Gruppe „füllt eine Nische, die niemand füllt“, und seine konsequente Überzeugung, dass eine beträchtliche westliche Regierungsfinanzierung sein sollte „ein absoluter No-Brainer“, Weder Sponsoring noch entsprechende Reichtümer sind in Aussicht gestellt worden. Die Organisation hat zu seiner großen Enttäuschung nur relativ geringe Summen von namentlich nicht genannten US-amerikanischen Finanziers ukrainischer Abstammung und von einer humanitären Organisation zum Zweck der Evakuierung erhalten.

Warum wurde der Leiter von Mozart verklagt?

Eine Klage von Andy Bain, Mozarts ehemaligem Chief Financial Officer, gegen Milburn und „Angeklagten John Doe 1 bis 10“, wer sind „natürliche oder juristische Personen, die zusammen mit oder unter der Leitung von gehandelt haben“ Milburn, könnte einen Hinweis darauf liefern, warum Washington und seine internationalen Lakaien so zurückhaltend waren, Geld für die Bemühungen aufzubringen.













Bains Anzug zeichnet ein schockierendes Bild einer völlig chaotischen, korrupten, kriminellen Organisation, in der „bei mehreren Gelegenheiten” Milburn „hat Maßnahmen ergriffen, die dem Unternehmen Schaden zugefügt haben und weiterhin zufügen werden.“ Eine 26-Punkte-Liste von A bis Z skizziert das mutmaßliche Verhalten. Dieses bombastische Vorstrafenregister wurde seit seiner Veröffentlichung von den westlichen Medien völlig ignoriert.

Sie beinhalten „Drohung und Belästigung eines privaten Geschäftsinhabers, der freiwillig eine frisch renovierte Wohnung für die Mozart Group zur Verfügung gestellt hat.“ eine Residenz, in der Milburn stattfand „zahlreiche Late-Night-Partys“, und gehalten „ein streunender untrainierter Hund … der frei kotet und uriniert.“ Als der Eigentümer das Unternehmen aufgrund dieses Verhaltens räumte, soll Milburn sie bombardiert haben „feindselige Botschaften,” einschließlich einer, in der er warnte „Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben“ und „wird nicht ungeschoren davonkommen.“

Milburn auch „einseitig“ hat eine ukrainische Frau eingestellt, die er über eine Dating-App kennengelernt hat – „und zu wem er eine frühere persönliche Beziehung hatte“ – als seine persönliche Assistentin, die ihr ein Jahresgehalt von 90.000 Dollar zahlt, „das ist mindestens viermal mehr als die übliche Vergütung für einen in der Ukraine ansässigen Mitarbeiter in einer solchen Position.“

Milburn angeblich gemacht „ungewollte sexuelle Annäherungsversuche und Angebote an eine Büroleiterin“ auch, und als diese abgelehnt wurden, er „präventiv als Lügnerin abgestempelt“an Bain und möglicherweise andere, „für den Fall, dass sie über seine Taten nicht schweigen würde.“













Bain wirft Milburn weiter vor, Spenden unterschlagen und sich durch eine Reihe von Betrügereien bereichert zu haben. So soll er sich beispielsweise heimlich in Spendenlinks auf Mozarts Website eingemischt haben, sodass Gelder, die für die Organisation bestimmt waren, tatsächlich an eine andere von ihm gegründete Firma umgeleitet wurden. Eine weitere Geschäftseinheit mit fast identischem Namen wie die der Mozart-Gruppe wird offenbar ebenfalls gegründet „Spender zu verwirren und weiterhin die Umleitung von Geldern zu erleichtern.“

Es könnte der Fall sein, dass bestimmte Spender wussten, dass ihr Geld für höchst dubiose, wenn nicht gar kriminelle Aktivitäten ausgegeben würde. Milburn hat angeblich Geld von Privatunternehmen erbeten, „das Versprechen, diese Mittel zu verwenden, um Bestechungsgelder an hochrangige Militärführer zu zahlen, um militärische Entscheidungen zugunsten des Schutzes bestimmter privater Vermögenswerte zu treffen, ungeachtet des Schadens, den solche Entscheidungen für die Ukraine haben könnten‚s militärische Position“, deshalb „die ukrainische Regierung zu zwingen, dringend benötigte ukrainische Spionageabwehrressourcen abzuzweigen, um seine illegalen Aktivitäten aufzuspüren.“

Bain behauptet, erhalten zu haben „zahlreiche Drohtexte“von Milburn, als er das Unternehmen verließ, einschließlich Versprechungen „die Medien über nicht vorhandene kompromittierende Informationen zu informieren“, sollte er mit dem, was er wusste, an die Öffentlichkeit gehen.

Wenn man Mozarts Chief Financial Officer glauben darf – und die Art seiner Anschuldigungen darauf hindeutet, dass er möglicherweise belastende Beweise hat, um sie zu stützen – nannten hochrangige ukrainische Militäroffiziere Milburn the „Verrückter Amerikaner“und wünschte, er hätte es getan „Geh nach Hause und hör auf, unser Land zu retten.“

Andere Bereiche der Akte deuten darauf hin, dass Milburns öffentliche Erklärungen, dass Mozart sich nicht an militärischen Aktivitäten beteiligt habe und niemals beteiligen würde, Lügen waren und dass das Unternehmen eine aktive Söldnerorganisation ist, die plant, ihre Aktivitäten auszuweiten. Bain behauptet auch, Milburn habe es versäumt, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen, um die International Traffic in Arms Regulations (ITAR) einzuhalten:













„Außerhalb des ursprünglichen Geschäftsinteresses in der Ukraine, suchte Handelsverträge für militärische Ausbildung in Armenien, die Ressourcen aus der Ukraine abzweigen würden, nachdem dies wissentlich und vorsätzlich ohne Registrierung oder Genehmigung des US-Außenministeriums unter Verstoß gegen ITAR erfolgt war.“

***

Einen Tag nachdem Bains Klage eingereicht wurde, Milburn antwortete mit einer enormen Anzahl von Gegenanschuldigungen über verschiedene Social-Media-Plattformen, Posts, die er später löschte, und behauptete, Bain sei ein „verärgerter“ ehemaliger Mitarbeiter, dem selbst finanzielles und sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen worden sei.

Milburn sagte sogar, Bain habe einmal versucht, Mozart an die Taliban zu verkaufen. Eine wilde Anklage, aber glaubhaft angesichts des Eifers der Ausländer, ihre Taschen mit dem Ukraine-Konflikt zu füllen. Wie RT wiederholt dokumentiert hat, ist die International Legion – einschließlich ihrer prominenten Betrügersprecherin – eine Brutstätte der Unterschlagung.

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass das ukrainische Militärpersonal und die zivilen Behörden des Landes sich nicht zu schade sind, aus dem Konflikt Profit zu schlagen und sich dabei an Verbrechen zu beteiligen. Ein betrunkener Andy Milburn bezeugte dies in einem Dezember-Podcast, wo er sagte, es sei ein „korrupte, abgefuckte Gesellschaft“, betrieben von „viele beschissene Leute.“ Komischerweise wird dies in Bains Klage erwähnt. Er sagt, Milburn war es „erheblich betrunken ist und unbegründete Anschuldigungen und abfällige Bemerkungen gegen die Regierung der Ukraine und das ukrainische Militär macht.“