Ein weiterer ehemaliger US-Polizist wurde wegen Mordes an George Floyd zu einer Haftstrafe verurteilt

Ein ehemaliger Polizist ist wegen Mordes an George Floyd verurteilt worden.

J Alexander Kueng wurde zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt.

Floyd wurde im Mai 2020 bei einem Vorfall ermordet, der weltweite Proteste gegen die Brutalität der Polizei auslöste.

Ein ehemaliger Polizist aus Minneapolis wurde wegen seiner Beteiligung am Tod von George Floyd, einem unbewaffneten schwarzen Mann, der getötet wurde, als ein Polizist mehr als auf seinem Nacken kniete, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt neun Minuten im Mai 2020.

J Alexander Kueng, der sich im Oktober wegen Beihilfe zum Totschlag schuldig bekannte, wurde am Freitag verurteilt.

Kueng war einer von vier Beamten, die am 25. Mai 2020 in ein Lebensmittelgeschäft in Minneapolis gerufen wurden und versuchten, Floyd wegen des Verdachts, er habe eine gefälschte 20-Dollar-Rechnung zum Kauf von Zigaretten verwendet, in Gewahrsam zu nehmen.

Während der Begegnung drückte der leitende Beamte vor Ort, Derek Chauvin, den Hals des mit Handschellen gefesselten Floyd mit einem Knie auf den Boden und verursachte seinen Tod.

Kueng, 29, und sein Kollege Thomas Lane halfen Chauvin, Floyd zurückzuhalten, während ein anderer Beamter, Tou Thao, Umstehende davon abhielt, sich der Szene zu nähern.

LESEN | Raketenfragmente in Moldawien nahe der ukrainischen Grenze gefunden, als Russland ein weiteres Sperrfeuer abfeuert

Nach dem Vorfall kam es in ganz Minneapolis zu Demonstrationen und zeitweise zu Unruhen. Ein Video des Vorfalls, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, trug dazu bei, landesweit und in Großstädten auf der ganzen Welt Demonstrationen gegen Polizeibrutalität und Rassismus auszulösen.

Chauvin wurde in einem Staatsprozess des Mordes für schuldig befunden und zu 22 1/2 Jahren verurteilt. Er bekannte sich auch in Bezug auf damit verbundene Anklagepunkte des Bundes schuldig und verbüßt ​​gleichzeitig eine Bundesstrafe von 21 Jahren.

Die drei anderen Beamten wurden vor einem Bundesgericht für schuldig befunden, Floyd seiner Bürgerrechte beraubt zu haben, und im Juli zu Haftstrafen zwischen 2 1/2 und 3 1/2 Jahren verurteilt.

Kuengs Plädoyervereinbarung zur staatlichen Anklage sieht eine Freiheitsstrafe von 3 1/2 Jahren vor, die gleichzeitig mit seiner Bundesstrafe zu verbüßen ist, sagte ein Sprecher des Bezirksgerichts Hennepin im Oktober. Lane akzeptierte im Mai einen ähnlichen Plädoyer-Deal.

Thao, der im August eine vergleichbare Vereinbarung abgelehnt hatte, hat beschlossen, auf sein Recht auf ein Geschworenenverfahren zu verzichten. Stattdessen wird ein staatlicher Richter seine Schuld auf der Grundlage gemeinsam von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vorgelegter Beweise feststellen.