Washington

Nach den beispiellosen Vorwürfen gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Wahleinmischung und dem Angriff auf das Kapitol muss der Ex-Präsident erstmals vor Gericht erscheinen. Der Termin für die formelle Präsentation der Vorwürfe gegen Trump ist für 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ) vor einem Gericht in Washington angesetzt.

Zunächst war nicht endgültig klar, ob der republikanische Präsidentschaftskandidat persönlich erscheinen oder sich nur per Video zuschalten würde. Trump ist der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der sich wegen eines mutmaßlichen Verbrechens vor Gericht verantworten muss – und das in mehreren Fällen.

Die Anklageserie

Die neue Anklage ist die zweite Bundesanklage gegen Trump und die dritte insgesamt. In den letzten Monaten wurde Trump in zwei weiteren Fällen angeklagt, weil er einem Pornostar Schweigegeld gezahlt und vertrauliche Regierungsdokumente unsachgemäß aufbewahrt hatte.

Nun sieht er sich mit den bisher schwersten Vorwürfen konfrontiert. In der 45-seitigen neuen Anklageschrift werden Trump vier formelle Anklagen vorgeworfen, darunter eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Erstmals geht es um mutmaßliche Verbrechen während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 77-Jährigen jahrzehntelange Haftstrafen. Laut Experten würde eine Verurteilung Trump juristisch nicht daran hindern, bei der Wahl 2024 anzutreten – zumal es höchst fraglich ist, ob bis dahin ein rechtskräftiges Urteil vorliegen wird.

Der Gerichtstermin

Beim Gerichtstermin an diesem Donnerstag wird Trump die Vorwürfe gegen ihn offiziell eröffnen. Sollte er persönlich erscheinen, muss er zunächst ein Anmeldeverfahren durchlaufen, wie es auch bei seinen beiden anderen Gerichtsauftritten der Fall war. Es werden beispielsweise Fingerabdrücke genommen. Bei diesen Terminen werden in der Regel klassische Polizeifotos von den Beschuldigten gemacht, oft werden auch Handschellen angelegt. Auf beides hatten Trumps Gerichte zuvor verzichtet, und das dürfte auch dieses Mal der Fall sein.

Vor Gericht soll Trump dann Gelegenheit haben, sich zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern. Es wird erwartet, dass er sich wie in den beiden anderen Fällen nicht schuldig bekennt. Denn Trump weist alle Vorwürfe zurück und sieht in jeglichen rechtlichen Schritten gegen ihn einen Versuch seiner Gegner, ihn am Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern. Umfragen zufolge liegt er im Feld der republikanischen Präsidentschaftskandidaten weit vorne.

Die Anklage

Sonderermittler Jack Smith gab am Dienstag die beispiellosen Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten bekannt. Trump wird vorgeworfen, eine Verschwörung inszeniert zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, Wählern das Wahlrecht zu entziehen und einen offiziellen Prozess zu behindern.

In der Anklage wird Trump vorgeworfen, trotz besseren Wissens falsche Behauptungen über die Wahl zu verbreiten und dafür Leute im Justizministerium zu instrumentalisieren. „Trotz seiner Niederlage war der Angeklagte entschlossen, an der Macht zu bleiben“, heißt es. Trump wusste, dass seine Betrugsvorwürfe unwahr waren.

Trump führte eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten an. Er hatte sich mit sechs Komplizen zusammengetan, die in der Anklageschrift nicht namentlich genannt werden. Es handelt sich um vier Anwälte, einen Richter und einen politischen Berater.

Trumps Anti-Wahl-Kampagne

Trump verlor die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden. Er gab seine Niederlage jedoch nie zu und verbreitete seitdem falsche Behauptungen, er sei durch Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Damals versuchten Trump und sein Umfeld auf verschiedene Weise, das Ergebnis nachträglich zu kippen.

Die Kampagne gegen den Wahlausgang gipfelte schließlich am 6. Januar 2021 in einem beispiellosen Gewaltausbruch: An diesem Tag stürmten Trump-Anhänger den Sitz des US-Kongresses, wo damals Bidens Wahlsieg offiziell bestätigt werden sollte. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor in einer Rede noch einmal angestachelt und behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden. Bei den Unruhen kamen mehrere Menschen ums Leben.