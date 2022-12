Ein verlorenes Ökosystem, das in Grönland durch die älteste Umwelt-DNA entdeckt wurde

Eine Version dieser Geschichte erschien im Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN. Um es in Ihren Posteingang zu bekommen, melde dich hier kostenlos an.





Die Vergangenheit ist eine sich ständig verändernde Geschichte, und diese Woche haben unzählige Entdeckungen neue Details hinzugefügt.

Fossilien, Juwelen und sogar DNA, die aus Erde geborgen wurden, werfen Licht auf einige der mysteriösesten Kapitel der Geschichte.

Jeder neue Fund ist wie das Öffnen einer Tür in eine andere Ära und ermöglicht den Wissenschaftlern einen faszinierenden Einblick in das, wie die Dinge gewesen sein könnten.

Es ist passend, dass in dieser Zeit der Reflexion so viele Offenbarungen geteilt werden, wenn das Jahr 2022 zu Ende geht – auch wenn wir das Wunder erwarten, das noch zu entdecken ist, wenn ein neues Jahr anbricht.

Wissenschaftler in Dänemark haben die ältesten DNA-Sequenzen der Welt in Sedimenten aus der Eiszeit gefunden.

Der Kern aus Nordgrönland zeigte, dass die Polarregion vor 2 Millionen Jahren einst reich an Pflanzen und Tieren war. Mastodons, Rentiere, Gänse, Lemminge und Hasen lebten in einem Ökosystem, das eine Mischung aus gemäßigter und arktischer Flora und Fauna war.

Das genetische Material, das vor so langer Zeit von allen lebenden Organismen in der Umwelt abgegeben wurde, erzählt eine vollständigere Geschichte des prähistorischen Lebens als der Fossilienbestand.

Dieses beispiellose alte Ökosystem hat kein modernes Äquivalent, aber es könnte einen genetischen Fahrplan dafür liefern, wie sich einige Arten an die Klimakrise anpassen könnten.

Kostbare Edelsteine ​​und Metalle, die an einem Ort, der für eine britische Wohnsiedlung markiert war, im Dreck glänzten, waren Teil einer Fundgrube, die einst einer mächtigen angelsächsischen Frau gehörte.

Die Entdeckung, genannt Harpole Treasure, beinhaltet eine Betäubung 1.300 Jahre alte Halskette aus Gold, Granaten und anderen Halbedelsteinen, ein großes Silberkreuz, verzierte Töpfe und eine Kupferschale.

Diese Gegenstände waren die Grabbeigaben einer hochrangigen Frau, die zwischen 630 und 670 starb. Sie könnte eine Prinzessin gewesen sein oder eine Machtposition in der frühen Christenheit innegehabt haben Kirche.

Der Fund zählt zu anderen monumentalen angelsächsischen Entdeckungen, die im vergangenen Jahrhundert in ganz England gemacht wurden, einschließlich der Schätze von Sutton Hoo und dem Hort von Staffordshire.

Apollo 17 wurde die letzte Mission des bahnbrechenden NASA-Mondprogramms, um 1972 zum Mond und zurück zu starten.

Auf ihrer Reise die Astronauten Eugene „Gene“ Cernan, Ronald Evans und Harrison „Jack“ Schmitt hat das „Blue Marble“-Foto der Erde aufgenommen.

Das Bild war eine der ersten atemberaubenden Ansichten unseres Planeten als Kugel, die sich lebhaft gegen die schwarze Leere des Weltraums abhebt. Im Laufe der Zeit hat das Bild eine fast philosophische Resonanz erlangt, die mit der Umweltbewegung und einem planetarischen Bewusstsein unseres Platzes im Universum verbunden ist.

Jetzt, 50 Jahre nach dieser letzten Apollo-Mission, zielt das Artemis-Programm darauf ab, die Menschen zurückzuholen zum Mond und landen sie schließlich auf dem Mars, und ihre erste Mission steht kurz vor der Rückkehr zur Erde.

Nach einem geschichtsträchtigen Ausflug rund um den Mond soll das unbemannte Orion-Raumschiff auf ihn niederspritzen 12:40 Uhr ET Sonntag im Pazifischen Ozean vor Baja California.

Eine Gruppe Amateur-Paläontologen namens Rock Chicks grub auf einer Rinderfarm im australischen Outback, als sie etwas fand, das mit dem Rosetta-Stein verglichen wurde Fossilien von Meeresreptilien.

Die Spürhunde entdeckten die Überreste eines jugendlichen langhalsigen Plesiosauriers mit einer Spannweite von 19 Fuß (etwa 6 Meter). die vor 100 Millionen Jahren lebten. Die Kreatur schwamm im Eromanga-Meer, das im Zeitalter der Dinosaurier Teile des heutigen australischen Landesinneren bedeckte.

Das Fossil umfasst Kopf, Hals und Körper zusammen – eine seltene Entdeckung für die Meeresreptilien, die sich nicht gut in einem Stück erhalten haben.

Astronomen nennen diese fremde Welt aus gutem Grund den „Höllenplaneten“.

Die sengende Oberfläche des Exoplaneten 55 Cancri e, auch bekannt als Janssen, ist ein Lavameer, das 1.982 Grad Celsius erreicht.

Wenn Sie denken, dass 2022 vorbeifliegt, dauert ein Jahr auf Janssen nur 17,5 Stunden, während der Planet um seinen Stern rast.

Unterdessen entdeckten Astronomen einen hellen Gammastrahlenausbruch, der aus einer seltenen kosmischen Explosion resultierte und einen Schauer aus Gold und Platin im Weltraum freisetzte.

Verpassen Sie nicht diese faszinierenden Erkenntnisse:

— Der Ankylosaurier setzte seine vorschlaghammerartige Schwanzkeule gegen Raubtiere wie T. rex ein. Die gepanzerten Dinosaurier könnten auch gegeneinander gekämpft haben, basierend auf der Entdeckung eines zerschmetterten Fossils.

— Der unerschrockene Ingenuity-Hubschrauber hat gerade einen neuen Rekord für das Fliegen auf dem Mars aufgestellt. Und Viking 1 der NASA könnte am Ort eines alten Megatsunami auf dem Roten Planeten gelandet sein.

– Dürre ausgesetzte Sandbänke entlang des Mississippi haben seltene Fossilien eines riesigen amerikanischen Löwen freigelegt, der seit 11.000 Jahren ausgestorben ist.