Mit einer Airtag-Fahrradhalterung wissen Sie immer genau, wo sich Ihr Fahrrad befindet – auch wenn es gestohlen wird. Der Vergleich verdeutlicht, welche Modelle es gibt und wie sie sich unterscheiden.

Fahrraddiebstahl liegt im Trend: Laut Kriminalstatistik ist der Diebstahl von Fahrrädern im Jahr 2022 um satte 14 Prozent gestiegen. Demnach wurden der Polizei insgesamt 266.000 Fahrraddiebstähle gemeldet, die Dunkelziffer dürfte aber noch höher liegen. Einen 100%igen Schutz gibt es leider nicht, da jedes Schloss geknackt werden kann. Die entscheidende Frage ist, wie lange ein Dieb dafür braucht.

Für zusätzlichen Schutz können Sie Ihr Fahrrad mit einem ausstatten Airtag sichern. Mit der „Wo ist“-Funktion auf iPhone, iPad oder Mac zeigt der Bluetooth-Tracker genau an, wo Sie sind Fahrrad gelegen. Wenn es gestohlen wurde, hilft das der Polizei, den Dieb zu fassen. Knifflig ist lediglich die versteckte Montage des Airtags am Fahrrad. Deshalb gibt es spezielle Airtag-Halterungen für das Fahrrad.

Airtag-Fahrrad: Dies sollte eine Halterung bieten



Obwohl es vielleicht nicht viel Sinn macht, sich zu verstecken. Ein Dieb, der den am Fahrrad befestigten Airtag sieht und ihn nicht entfernen kann, sollte es sich zweimal überlegen, bevor er das Fahrrad stiehlt. Das wichtigste Kriterium der Airtag-Halterung ist dementsprechend, dass sich der Bluetooth-Tracker nicht einfach entfernen lässt. Natürlich gehen Sie auf Nummer sicher, wenn Sie einen sichtbaren Airtag mit einem versteckten koppeln. Einer dient der Abschreckung und der andere der Rückholung. Die Knopfbatterie Luft-Tags dauert höchstens ein Jahr.

Airbell-Glocke



Genug der Theorie, werfen wir einen genaueren Blick auf die Halterungen. Ein Modell ist das Airbell-Glocke. Sie sieht aus wie eine normale Fahrradklingel, bietet aber die Möglichkeit, einen Airtag darunter zu verstecken. Dazu wird der Glockenhammer mit dem mitgelieferten Werkzeug entfernt, wodurch sich mit einer Drehbewegung die Glocke der Glocke entfernen lässt, um den Airtag in einem Fach darunter zu platzieren.

Um die Glocke zu entfernen, mussten Diebe sie entweder abschrauben oder den Glockenschlagmechanismus öffnen. Hierzu benötigen Sie entweder einen passenden Schraubenzieher oder einen flachen, spitzen Gegenstand wie ein Messer für die Mechanik des Glockenhammers. Bei einem Diebstahl auf frischer Tat besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Klingel übersehen wird oder sich kein Airtag darin befindet.

Airtag-Fahrradhalterung



Mit dem gehen Sie einen etwas anderen Weg Airtag-Fahrradhalter. Dabei handelt es sich um eine kleine Halterung, die Sie am Rahmen des Fahrrads befestigen, und zwar in genau denselben Halterungen, an denen Sie Oberrohrtaschen oder Getränkehalter befestigen. Selbstverständlich können Sie den Fahrradhalter auch unter einem Getränkehalter montieren. Der Airtag ist undurchsichtig versiegelt, potenzielle Diebe können jedoch bereits erkennen, dass sich unter dem Getränkehalter ein Fremdkörper versteckt. Entdeckt der Kriminelle den Airtag-Halter, benötigt er den passenden Schraubenschlüssel, um ihn zu entfernen. Und das kostet im Falle eines Diebstahls wertvolle Zeit.

Nicedack Airtag Fahrradhalterung



Der Airtag-Halterung von Nicedack. Dies ist eine Airtag-Halterung für die Gabel des Fahrrads. Leider passt es nicht an jedes Fahrrad. Wenn Ihr Fahrrad zu den kompatiblen gehört, können Sie zufrieden sein. Es gibt wohl kein besseres und unauffälligeres Versteck als in der Gabelung. Laut Hersteller schützt die Halterung vor Spritzwasser. Das ist schön, aber gleich doppelt so, denn der Airtag selbst bietet die Schutzzertifizierung IP 67 und ist somit gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Airtag-Halterung für den Lenkerkopf



Alternativ können Sie den Airtag auch mit dem im Lenkerkopf platzieren Supmega AirTag-Fahrradhalterung. Auch hier ist zu beachten, dass nicht jedes Fahrrad mit der Halterung kompatibel ist. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob dies bei Ihnen der Fall ist. Wie bei der Airtag-Halterung für die Gabel ist das Versteck im Lenkerkopf besonders unauffällig.

Wasserfeste Airtag-Klebstoffe



Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Airtag mit einer Klebehülle am Fahrrad zu befestigen. Dies gelingt unter anderem mit diesen Klebern und laut Hersteller wasserdichte Airtag-Hüllen. Eine geeignete Position wäre beispielsweise unter dem Sattel. Natürlich können Sie den Airtag zur Abschreckung auch sichtbar positionieren. Übrigens: Beim verwendeten Kleber handelt es sich laut Hersteller um 3M VHB-Kleber. Einmal angebracht, sollte sich der Airtag nicht leicht abreißen lassen. Auch das kostet den Dieb wertvolle Zeit.

BeeMyBox: Da passt mehr hinein als in einen Airtag



Berühmt geworden durch „Die Höhle der Löwen“. BeeMyBox. Dabei handelt es sich um eine abschließbare Fahrradbox, die Sie an den Halterungen Ihres Fahrrads befestigen. Im Stern-Prüfen Der Karton hat mich überzeugt, weil er so befestigt und verschraubt ist, dass es für Diebe sehr schwierig ist, ihn zu knacken oder zu entfernen. Und genau das macht sie zum perfekten Aufbewahrungsort für einen kleinen Airtag. Mit einem Preis von 30 Euro ist er etwa zehn Euro teurer als andere Airtag-Halterungen, bietet aber deutlich mehr Platz zum Verstauen einer Sonnenbrille oder eines kleinen Fahrradwerkzeugs. Interessant ist die Box auch für Android-Nutzer, die auf eine der zahlreichen klicken Airtag-Alternativen Satz. Denn natürlich können Sie auch die GPS-Tracker von Chipolo oder Samsung in die BeeMyBox stecken.

