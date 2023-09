MATAMOROS, Mexiko (AP) – Während der Wochen, die Yeison und Niko brauchten, um von Venezuela in die USA zu wandern, navigierten sie durch gefährliche Dschungel und über eine Leiche. Die beiden sind so unzertrennlich, dass Yeison sein Telefon verkaufte, sodass beide genug Geld für den Bus hatten, um ihre Reise fortzusetzen.

Jetzt, da Yeison sich darauf vorbereitet, endlich in die USA einzureisen, wird er Niko wahrscheinlich zurücklassen müssen.

Das liegt daran, dass Niko ein Eichhörnchen ist.

Der 23-jährige Mann und sein Eichhörnchen als Haustier sind ein ungewöhnliches, aber unverblümtes Spiegelbild der emotionalen Entscheidungen, die Migranten darüber treffen, was sie mitnehmen – und was sie zurücklassen –, während sie sich auf die gefährliche Reise nach Norden begeben. Yeison, der sich weigerte, seinen Nachnamen zu nennen, weil er um die Sicherheit seiner Familie in Venezuela fürchtete, sagte, dass ein Verzicht auf Niko nicht in Frage käme. Aber in Mexiko könnten sie gezwungen sein, sich zu trennen.

Yeison, der zu den Millionen Venezolanern gehört, die vor politischen und wirtschaftlichen Unruhen in ihre Heimat fliehen, hat sich für Samstag einen Termin gesichert, um sich an der Grenze zu melden, um die Einreise in die USA zu beantragen und Asyl zu beantragen. Tiere dürfen die Grenze grundsätzlich nicht passieren.

„Ohne Niko wäre es praktisch so, als würde man bei Null anfangen“, sagte Yeison.

Viele, die sich auf die rund 3.000 Meilen (4.800 Kilometer) lange Reise in die USA begeben, tun dies nur mit dem, was sie tragen können, und mit ihren Lieben. Für Yeison war das ein Eichhörnchen mit einem schwarzen Streifen und weißen Haarsträhnen, das die lange Reise mit einer roten Strickmütze in einem Rucksack nistete.

Sechs Monate lang lebten Yeison und Niko zusammen mit Hunderten anderen Migranten in einem Zelt in einem Lager in Matamoros. Der Standort liegt gegenüber der texanischen Grenzstadt Brownsville, die Hunderte Kilometer östlich von Eagle Pass liegt und nicht den dramatischen Anstieg der Migranten verzeichnet, der den Bürgermeister letzte Woche dazu veranlasste, eine Notstandserklärung abzugeben.

An einem kürzlichen Tag kroch Niko über Yeisons Schultern und blieb in seiner Nähe, während er im Zelt umherhuschte. Die Chancen stehen schlecht, dass Yeison Niko über die Grenze bringen kann, aber die Freiwilligen im Lager geben nicht auf.

Gladys Cañas, die Direktorin der Nichtregierungsorganisation Ayudándoles A Triunfar, sagte, sie sei anderen Migranten begegnet, die mit ihren Haustieren – Katzen, Hunden und einmal sogar einem Kaninchen – über die Grenze wollten. Aber bis jetzt noch nie ein Eichhörnchen.

Cañas half dabei, Yeison mit einem Tierarzt in Verbindung zu bringen, um Nikos Impfungen zu dokumentieren und den Grenzbeamten zur Verfügung zu stellen. Sie ist zuversichtlich, dass sie dem Eichhörnchen die Überquerung erlauben werden, sei es mit Yeison oder mit einem Freiwilligen.

„Zwischen ihm und dem Eichhörnchen besteht eine so starke Verbindung, dass er es lieber mitbrachte, als das Eichhörnchen bei seiner Familie in Venezuela zurückzulassen und sich den Gefahren zu stellen, die die Migrationsreise mit sich bringt. Sie haben sich gegenseitig Mut gemacht“, sagte sie.

Yeison sagte, er habe das Eichhörnchen gefunden, nachdem er eines Tages in Venezuela beinahe auf ihn getreten wäre. Das Eichhörnchen schien neu geboren zu sein und Yeison nahm es mit nach Hause, wo er es Niko nannte und Familienmitglieder ihm Joghurt fütterten. Das wählerische Eichhörnchen, sagte Yeison, knabbert am liebsten an Kiefern und wird mit Tomaten und Mangos gefüttert, selbst in Zeiten, in denen Nahrung knapp ist.

Yeison sagte zunächst, er suche Arbeit in Kolumbien. Als er zurückkam, fand er einen losen Kiefernsplitter in Nikos Auge und beschloss daraufhin, das Eichhörnchen auf der nächsten Reise in die USA mitzunehmen

Wie Tausende von Migranten machte sich Yeison auf die Reise durch den gefährlichen Dschungel, der als Darien Gap bekannt ist, wo er, wie er sagte, unter einigen Decken die Leiche eines Mannes gefunden hatte. Er sagte, er habe Niko in einem Rucksack versteckt, als sie in Busse einstiegen und Kontrollpunkte in Mexiko passierten. Aber einmal, sagte Yieson, entdeckte ein Busfahrer das Eichhörnchen und verlangte von ihm einen Aufpreis, um das Tier an Bord zu behalten. Yeison sagte, er habe sein Telefon für 35 Dollar verkauft, um die Kosten zu decken.

Als sie das Lager in Matamoros erreichten, gewöhnten sich die beiden an eine Routine. Yeison verdient sein Geld mit dem Haareschneiden neben seinem Zelt und schläft nachts oft ein, während er mit Niko auf dem gleichen Kissen sitzt.

Er bereitete sich auf eine Trennung vor.

„Ich möchte nicht, dass er von mir getrennt wird, denn ich weiß, dass uns das schwerfallen würde. Da bin ich mir sicher“, sagte Yeison. „Und wenn er nicht krank wird, hoffe ich, dass er glücklich ist. Und dass er mein Gesicht nie vergisst.“

Valerie Gonzalez, The Associated Press









Kulturelle En