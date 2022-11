Ein Twitter-Manager erwirkte eine gerichtliche Verfügung, um zu verhindern, dass Elon Musk sie feuert

Sinead McSweeney, die in Irland ansässige Global Vice President of Public Policy von Twitter, erwirkte eine einstweilige Verfügung des High Court of Dublin, um zu verhindern, dass sie gefeuert wird, so ein Bericht von Die irische Zeit. McSweeney behauptet, sie sei aus ihren Arbeitskonten und dem Dubliner Büro von Twitter ausgesperrt worden, nachdem sie nicht auf die E-Mail geantwortet hatte, die Elon Musk an die Mitarbeiter geschickt hatte, in der die Arbeiter aufgefordert wurden, mit „Ja“ zu antworten, um sich der „extrem hardcore“-Kultur von Twitter zu verpflichten, oder auf andere Weise zu gehen.