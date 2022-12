Ein „Trojanisches Pferd“ in China: Der US-Bundesstaat Indiana verklagt Tiktok

Besonders beliebt bei jungen Leuten ist das chinesische Netzwerk TikTok. In den USA wird die Plattform kritisch gesehen. Nun geht der Bundesstaat Indiana rechtlich gegen TikTok vor und begründet dies mit Sicherheitsbedenken.

Der Video-App Tiktok droht in den USA erneut rechtlicher Ärger. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Indiana, Todd Rokita, kündigte zwei Klagen gegen die Internetplattform der chinesischen Bytedance-Gruppe an. Er wirft Tiktok irreführende Angaben zur Datensicherheit und fehlenden Schutz für junge Nutzer vor. Die Plattform ist ein „Trojanisches Pferd“ aus China. Eine Stellungnahme von Tiktok oder Bytedance lag zunächst nicht vor.

Die Staatsanwältin von Indiana, Rokita, kritisiert, dass das Online-Netzwerk Kinder gezielt anstößigen Inhalten wie Drogen- und Alkoholmissbrauch oder sexueller Promiskuität und Obszönität aussetzt. Tiktok verwendet Algorithmen, die darauf abzielen, Jugendliche von der App abhängig zu machen und Beiträge zu fördern, die für die Altersgruppe ungeeignet sind. Damit verstößt das Unternehmen gegen Verbraucherschutzgesetze. Rokita klagt auf Unterlassung, Schadensersatz und Bußgelder.

Beim Vorgehen bezüglich Datensicherheit geht es vor allem um Tiktoks Verbindungen nach China und den Einfluss der dortigen Regierung auf die App. Tiktok ist im Besitz hochsensibler persönlicher Informationen von US-Benutzern und behauptet ihnen gegenüber fälschlicherweise, dass diese Informationen angemessen vor der Kommunistischen Partei geschützt sind. Chinas Regierung habe bereits Interesse am Zugriff auf die Datensammlung von Tiktok gezeigt, heißt es in der Klage. Sie können damit Benutzer in den Vereinigten Staaten ausspionieren oder sogar erpressen.

Die Vorwürfe sind nicht neu, das Unternehmen hat sie stets bestritten. Tiktok ist die einzige Online-Plattform außerhalb der USA mit globaler Reichweite. Im Jahr 2020 drohte der damalige US-Präsident Donald Trump unter Berufung auf Risiken für die nationale Sicherheit mit einem Verbot und versuchte, einen Verkauf des internationalen Geschäfts von Tiktok zu erzwingen. China torpedierte dies mit einem Verkaufsstopp für Softwarealgorithmen. Trumps Nachfolger Joe Biden stoppte den Verbotsversuch – vor allem aus rechtlichen Gründen. Doch Sicherheitsbedenken bleiben bestehen.