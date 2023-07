Ein Mann fotografiert am 21. Juli 2023 den Ort eines Angriffs in der Nähe der U-Bahn-Station Sillim im Südwesten Seouls.

Eine Person wurde getötet und drei weitere verletzt, als ein Mann am Freitag in der Nähe einer U-Bahn-Station in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul einen „Amoklauf“ verübte.

Der Angriff ereignete sich in der Nähe der U-Bahn-Station Sillim im Südwesten Seouls, teilte die Polizei mit und fügte hinzu, dass der Verdächtige von Beamten am Tatort festgenommen worden sei.

Augenzeugen sagten, der Verdächtige habe einem Mann, der telefonierte, mehrmals in den Rücken gestochen, bevor er weggelaufen sei und weitere Menschen angegriffen habe.

„Der Verdächtige ist ein Mann in den Dreißigern und er sah nicht betrunken aus. Wir befragen ihn zum Motiv seines Verbrechens“, sagten sie.

Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass sich der Angriff um 05:07 Uhr in der Nähe von Ausgang 4 des Bahnhofs ereignete.

Auf dem YouTube-Kanal des lokalen Fernsehsenders YTN veröffentlichtes Video zeigte Rettungskräfte in orangefarbenen Westen, die mit Tragen auf den Unfallort zuliefen.

Die Polizei hatte den Bereich mit gelbem Klebeband abgesperrt, wie die Aufnahmen zeigten.

„Der Mann schrie, er wolle nicht mehr leben, als er von der Polizei festgenommen wurde“, berichtete YTN.

Körniges Filmmaterial auf YTN schien zu zeigen, wie die Polizei den Verdächtigen festnahm, der sich auf Stufen gesetzt hatte und passiv dasitzte, als bewaffnete Polizisten auf ihn zukamen und ihn verhafteten.

Ein Ladenbesitzer in der Gegend sagte gegenüber YTN:

Leute rannten in meinen Laden und erzählten mir, dass ein Mann mit einem großen Messer auf Leute einstiche. Wir haben die Tür verschlossen.

„Bei allen vier Opfern handelt es sich Berichten zufolge um Männer“, hieß es weiter.

Niedrige Kriminalitätsrate

Südkorea ist im Allgemeinen ein äußerst sicheres Land, mit einer Mordrate von nur 1,3 pro 100.000 Menschen im Jahr 2021, so die offizielle Statistik.

Im Vergleich dazu gibt es in Amerika laut den Centers for Disease Control and Prevention des Landes 7,8 Mordtote pro 100.000 Einwohner.

Die meisten Südkoreaner sind ausgebildete Schützen, da alle Männer etwa zwei Jahre Wehrdienst leisten müssen.

Aber das Land hat strenge Waffenkontrollgesetze und es ist für Zivilisten äußerst schwierig, an Schusswaffen zu kommen, und Waffenkriminalität ist nahezu unbekannt.

In den letzten Jahren gab es eine Handvoll aufsehenerregender Messerstechereien.

Lokale Medien berichteten, dass Anfang des Jahres in der südlichen Stadt Busan eine 23-jährige Krimi-Fanatikerin eine Frau erstochen hatte, die sie online kennengelernt hatte.

Im März wurde eine 37-jährige Frau beschuldigt, in einer U-Bahn drei Menschen mit einem Messer verletzt zu haben, angeblich nachdem jemand sie „Ajumma“ genannt hatte – eine Bezeichnung für eine Frau mittleren Alters.

Letztes Jahr erstach ein Mann in einer U-Bahn-Station eine ehemalige Kollegin, nachdem er sie jahrelang verfolgt hatte. Später wurde er zu jahrzehntelanger Haft verurteilt.

Der seltene Vorfall in Seoul verbreitete sich schnell in den koreanischsprachigen sozialen Medien.

„Kommen Sie jetzt nicht nach Sillim. Dort ist ein verrückter Mann auf Messerstecherei. Ich habe die Polizei gerufen, nachdem ich eine verletzte Person am Boden gesehen habe“, schrieb ein Benutzer mit dem Benutzernamen sanong_cos auf Twitter.