Ein Toter bei Straßenschlägerei von Hooligans in Polen

Bei einer Straßenschlägerei zwischen Fußball-Hooligans im Süden Polens ist nach Angaben der Behörden ein 40-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Der Mann sei durch Pyrotechnik im Bauch getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher der Stadt Tarnow. Untersuchungen am Samstag ergaben, dass der Mann sich die Verletzungen beim Zünden einer Leuchtrakete zugezogen hatte.

Nach Angaben der Agentur PAP sollte am Samstag in Radlow bei Tarnow ein Fußballturnier für Fans verschiedener Vereine stattfinden. Es kam zu einer Schlägerei, an der nach Schätzung der Polizei rund 100 Männer beteiligt waren.

Aus der Hooligan-Szene wurde berichtet, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Vereine Unia Tarnow und Wisla Kraków einerseits und Anhängern von Zaglebia Sosnowiec andererseits gekommen sei. Die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls. (dpa/fs).