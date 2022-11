Ein Tor beim Länderspieldebüt.

Neue Videos mit feiernden Kollegen aus Bremen haben sich noch nicht im Internet verbreitet. Die Lobeshymnen von Hansi Flick und seinen WM-Mitstreitern klangen sicher noch in Niclas Füllkrugs Ohren, als die Fußball-Nationalmannschaft das Turnierhotel in Katar bezog.

„Ich habe der Mannschaft gesagt: Zeig, dass du bereit bist für Katar, für die WM! Er hat es gezeigt!“ sagte der Bundestrainer nach dem erlösenden Treffer seines Mittelstürmers beim Länderspieldebüt zum 1:0 im Oman.

Wenige Tage vor dem ersten harten WM-Test gegen Japan war der 29 Jahre alte Werder-Angreifer Flicks Retter und Sieger zugleich. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns, vor allem im Strafraum. Er hat das Gefühl im Zentrum. Er wird sicher wichtig für uns. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass er gleich im ersten Spiel getroffen hat“, sagte er Kapitän Manuel Neuer. Wenn eine Kapazität von Neuer vor seinem vierten WM-Turnier nach nur 45 Minuten im Nationaltrikot so etwas sagt, dann ist das ein verbaler Ritterschlag.

Füllkrug will „locker bleiben“

In den Status eines großen WM-Hoffnungsträgers wollte Füllkrug allerdings nicht avancieren. „Bei mir geht alles ein bisschen schnell“, beschrieb er seinen Aufstieg in etwas mehr als einem Jahr vom für viele unbekannten Zweitliga-Stürmer zur symbolischen deutschen Nummer 9. „Ich versuche immer noch locker zu bleiben bleibe bodenständig und bescheiden. Ich bin froh, dass ich hier bin», sagte Füllkrug, der möglicherweise auch vom WM-Ausfall von Timo Werner und Lukas Nmecha profitiert hat, der ARD.

In euphorischem Kontrast zu dieser Bescheidenheit stand der online gehypte Clip der Werder-Profis, die allein die Nominierung ihres Kollegen mit der Ode an den nordirischen Kultstürmer mit dem phonetisch ähnlich klingenden Namen Will Grigg, umgeschrieben in einen füllenden Krug, feierten. „On fire“ ist ihr Torjäger, den die Hanseaten vor einer Woche zerschlagen haben. Im fast schon fortgeschrittenen Fußballeralter weiß Füllkrug natürlich, dass das auch von Bundestrainer Flick beschworene „Momentum“ voll auf seiner Seite ist.

Moukoko hatte Pech, als er den Pfosten traf

Teenie-Debütant Youssoufa Moukoko verpasste bei seinem Pfostenschuss gegen Oman, der auf Füllkrug fliegt, das Torglück. „Er ist jung, er ist 17 Jahre alt, er wird in den nächsten Tagen 18. Ich freue mich riesig. So wie er hier im Training ist, das ist alles wunderbar“, sagte Flick über den jungen Dortmunder, der es war durfte die erste Hälfte im Jobsharing mit Füllkrug machen.

Der Bundestrainer kündigte umgehend einen WM-Abbruch für Moukoko an. „Geben Sie ihm einfach die Zeit, die er braucht. Die geben wir ihm. Wir wollen ihn unterstützen. Er hat einfach sehr gute Fähigkeiten. Das wollen wir fördern“, sagte Flick. Moukoko kann jetzt einfach in Katar reinschnuppern und lernen.

Für das Füllen von Kannen gelten andere Kriterien. Die Frage, die unmittelbar nach dem Tor in Muscat in eine fordernde Aussage verpackt wurde, ob der DFB-Neuling beim WM-Auftakt gegen Japan in der Startelf stehen soll, entstand aus dem Reflex der überschäumenden deutschen Torsehnsucht -orientierter Spieler im Zentrum des Angriffs.

Füllkrug in prominenter Gesellschaft

Auf den typischen Mittelstürmer-Wahn reagierte Flick nicht. „Wir lassen alles laufen, also haben wir noch ein paar Tage Zeit und können das in Ruhe entscheiden“, sagte er zu Füllkrugs Startchancen gegen Japan. Die rationale Logik ist anders. Füllkrug hatte genau gezeigt, wozu Flick ihn aufforderte. Der Stürmer hatte den Lucky Punch in einer wirren Position gesetzt. Diese Joker-Qualität könnte auch bei der WM gefragt sein.

Aber eines hat Füllkrug schon erreicht. Er steht auf einer Liste prominenter Ersttorschützen im DFB-Trikot. In diesem Jahrtausend trafen beispielsweise WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Turniertore), Mario Gomez und der aktuelle Teamkollege Serge Gnabry, der einst gegen San Marino debütierte, sogar dreimal.

Statistiken geben keine Garantien, genau wie Bremens Internet-Songs. Der viel gepriesene Will Grigg kam für Nordirland bei der EM 2016 überhaupt nicht zum Einsatz. Andreas Köpke und Paul Steiner feierten zuletzt ihr DFB-Debüt im letzten Test vor einem WM-Turnier – wie jetzt Füllkrug und Moukoko – 1990. Keiner von beiden spielte beim Turnier in Italien eine Minute – aber immerhin wurde man Weltmeister.