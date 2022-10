„Ein Teil von mir möchte sehen, wie er verprügelt wird“ – Ben Askren zeigt gemischte Gefühle vor Jake Pauls Kampf mit Anderson Silva, nachdem der Ex-UFC-Star 2021 von YouTuber KO geschlagen wurde

Ben Askren hat eine einzigartige Sicht auf den bevorstehenden Kampf zwischen Jake Paul und Anderson Silva, nachdem er letztes Jahr gegen den YouTuber gekämpft hat.

Der ehemalige Titelträger von Bellator und ONE Championship beendete seinen Rücktritt vom Kampfsport, um sein Boxdebüt gegen Paul zu geben, der ihn innerhalb einer Runde stoppte.

Triller Fight Club Trotz Askrens früherer Kampferfahrung wurde er leicht von Paul geschlagen

Askren war während seiner MMA-Karriere, die nach einem aufregenden UFC-Lauf endete, für seine erstklassigen Grappling-Fähigkeiten und seinen deutlichen Mangel an Schlagkraft bekannt.

Als er jedoch gegen „The Problem Child“ antrat, erwarteten viele, dass Askren die Chancen durcheinander bringen würde, da er im Gegensatz zu allen anderen in Pauls Lebenslauf über Kampferfahrung verfügte.

Nach einer Niederlage gegen den ehemaligen Disney-Schauspieler zog sich Askren wieder zurück und lehnte sich zurück, um zuzusehen, wie sein langjähriger Freund Tyron Woodley – der, wie er zugibt, ein viel besserer Stürmer ist – versucht, Paul zu schlagen.

Der ehemalige UFC-König im Weltergewicht erlitt eine umstrittene Split-Decision-Niederlage gegen Paul, der ihn einige Monate später in einem Rückkampf k.o.

Während Askren offensichtlich enttäuscht war, seinen Kumpel verlieren zu sehen, gibt er auch zu, dass die Tatsache, dass Paul einen so talentierten Stürmer schlagen konnte, ihm ein besseres Gefühl für seine Niederlage gegen den 25-Jährigen gibt.

„Ich war wirklich enttäuscht, als Tyron verlor. Soweit es für mich aussieht, sieht es eigentlich in Ordnung aus, weil Jake Paul deutlich besser ist, als wir dachten“, sagte er gegenüber talkSPORT.

Getty Paul kämpfte zuletzt im Jahr 2021, als er Tyron Woodley in ihrem Rückkampf ausknockte

Jakes nächster Kampf wird ihn am 29. Oktober gegen Anderson Silva antreten lassen

‚Funky‘ hat ähnliche Gefühle vor Pauls Kampf mit ‚The Spider‘, der von vielen als der talentierteste Boxer angesehen wird, der jemals das UFC Octagon ziert hat.

„Ein Teil von mir würde ihn gerne sehen [Jake Paul] verprügelt werden“, gab Askren zu.

„Aber wenn er es gut macht, ist es wie ‚Okay, ich war eindeutig außerhalb meiner Liga, als ich ja sagte.‘ Die Erwartung an mich sinkt also, was in Ordnung ist.“

Was auch immer passiert, Askren sagt, er sei nicht besonders an dem Kampf interessiert, der als der härteste Test von Pauls Karriere in Rechnung gestellt wird, weil Silva einen Boxsieg gegen den ehemaligen WBC-Mittelgewichts-Champion Julio Cesar Chavez Jr.

„Das ist mir eigentlich egal“, fügte er hinzu. „Ich glaube nicht, dass ich Pay-per-View kaufen werde. Ich denke, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was mich in diesem Fall erwartet, ich denke, wir werden am Samstag sehen.”

