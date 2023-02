Ein Teenager aus Iowa wurde verhaftet, weil er eine gefälschte Krebsreise in den sozialen Medien geteilt hatte, um 37.000 Dollar zu stehlen

Die Polizei sagt, Madison Russo habe über ihre Krebsdiagnose in den sozialen Medien gelogen. (krisanapong detraphiphat/Getty)

Maddie Russo hat laut Polizei gelogen, sie habe einen „tumor in Fußballgröße, der sich um ihre Wirbelsäule gewickelt hat“.

Sie wurde verhaftet, weil sie über eine in ihrem Namen eingerichtete GoFundMe-Kampagne rund 37.000 US-Dollar gestohlen hatte.

Ein Verbrechen der Klasse C, für das Russo angeklagt wurde, kann mit bis zu 10 Jahren und Gefängnis bestraft werden.

Madison Russo, Teenagerin aus Iowa, eroberte zuerst die Herzen – und Brieftaschen – eines sympathischen Publikums, indem sie ihre angebliche Reise mit Krebs in den sozialen Medien aufzeichnete. Die Polizei sagt jedoch, dass sie über ihre Diagnose gelogen und anschließend über eine GoFundMe-Kampagne ungefähr 37.000 US-Dollar (etwa 632.000 Rand) von Online-Spendern gestohlen hat.

Der 19-jährige Russo wurde am 23. Januar wegen Diebstahls durch Täuschung festgenommen, einem Verbrechen der Klasse C, wie aus einer Pressemitteilung der Polizeibehörde von Eldridge hervorgeht, die Insider zur Verfügung gestellt wurde. Das Gesetz von Iowa besagt, dass ein Verbrechen der Klasse C mit bis zu 10 Jahren Gefängnis sowie Geldstrafen zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar (ca. 17.000 bis 170.000 Rand) geahndet werden kann.

Russo hatte online Aufmerksamkeit erregt, nachdem sie behauptet hatte, bei ihr sei akute lymphoblastische Leukämie, Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium 2, diagnostiziert worden und sie habe einen „tumor in Fußballgröße, der sich um ihre Wirbelsäule wickelte“, so die Polizei.

Eine GoFundMe-Kampagne wurde in ihrem Namen eingerichtet und sammelte mehr als 37.000 US-Dollar von rund 440 Spendern, wurde aber inzwischen entfernt. Ein Sprecher von GoFundMe sagte Insider, dass Spender zurückerstattet wurden und dass der Teenager auch dauerhaft von der Plattform verbannt wurde.

Die Polizei behauptet, Russo habe auch Spenden von anderen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Schulbezirken und Privatpersonen entgegengenommen.

Sie wurde nach ihrer Verhaftung gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar (ca. 17.000 Rand) freigelassen und soll am 23. Februar angeklagt werden.

Russo hatte in den sozialen Medien und in der Presse offen über das Leben mit Krebs gesprochen. Im Oktober teilte sie der Lokalzeitung The North Scott Press mit, dass ihr eine „Überlebensrate von 11 % für fünf Jahre“ gegeben worden sei.

In den sozialen Medien, hauptsächlich auf TikTok, teilte Russo ausführliche Details über ihre Reise mit. In einem jetzt gelöschten Video, das erneut auf TikTok geteilt wurde, antwortete Russo auf Anfragen, wie sie ihre langen Haare pflegen konnte. „Es kommt nur auf meine Chemo-Marke an, die orale Chemo“, sagte sie in dem Video. „Damit hatte ich wirklich Glück.“ Ihr TikTok-Konto wurde inzwischen deaktiviert.

Anonyme Zeugen sollen der Polizei zunächst einen Verdacht gegeben haben. Am 11. Januar saß ein Ermittlungsbeamter mit medizinischen Sachverständigen zusammen, die „auf die vielen medizinischen Unstimmigkeiten hinwiesen, die auf ihren Bildern gefunden wurden“, so die Pressemitteilung.

Eine Vorladung von Krankenakten zeigte, dass bei Russo „in keiner medizinischen Einrichtung in den Quad Cities oder den umliegenden Städten irgendeine Art von Krebs oder Tumor diagnostiziert worden war“.

Die Polizei sagte auch, ein Durchsuchungsbefehl in der Wohnung des 19-Jährigen habe Gegenstände mit „Beweiswert“ gefunden.

Dazu gehörten laut KWQC eine braune Papiertüte mit medizinischem Material, ein Infusionsständer mit einer mit Wattebällchen gefüllten Ernährungspumpe, zwei Schachteln mit transparentem Verband, eine Perücke und Pillen gegen Übelkeit, die einem Verwandten verschrieben wurden.