Frank Lampard gibt zu, dass Evertons Hauptpriorität darin besteht, nach der Niederlage gegen Bournemouth im Carabao Cup in der Premier League zu bleiben.

Die Toffees verloren im Vitality Stadium mit 1:4, wobei David Connolly von talkSPORT sagte, „ein Team von Kindern“ hätte besser gespielt als die von Lampard ausgewählten Spieler.

Getty Bournemouth war am Dienstagabend verdienter Sieger

Getty Und Lampard sagte einige harte Wahrheiten über Evertons Situation nach dem Spiel

Jamal Lowes abgefälschter Schuss eröffnete den ersten Treffer, bevor Junior Stanislas zu Beginn der zweiten Halbzeit die Führung der Gastgeber verdoppelte.

Der eingewechselte Demarai Grey zog mit einem feinen Curling einen zurück, bevor Bournemouth sich durch Emiliano Marcondes und Jaidon Anthony einen dritten und vierten schnappte.

Toffees-Fans reagierten nach dem Schlusspfiff verärgert und Connolly deutete an, dass sie jedes Recht dazu haben.

Als Reaktion auf Evertons erbärmliche Leistung sagte Connolly in einem Kommentar für talkSPORT: „Ein Team von Kindern hätte es besser gemacht.

„Ich habe gesehen, wie Gary O’Neil Dinge beeinflusst hat, Subs gemacht hat, aber manchmal habe ich das bei Frank Lampard nicht gesehen.

„Viele Everton-Fans geben ihnen ihre Meinung, weil sie schrecklich waren. Solche Auftritte hinterlassen große Fragezeichen.

Getty Everton war von der ersten bis zur letzten Minute erbärmlich

„Der Manager ist nicht hinübergegangen, um sich an die Fans zu wenden, weil er weiß, dass er wahrscheinlich nur eine Salve (von Beschimpfungen) bekommen würde.“

Lampard war verärgert über die Leistung seiner Spieler, bevor er vorschlug, dass diese Saison ein ähnliches Muster annehmen könnte wie in der letzten Saison.

Er sagte gegenüber talkSPORT: „Es war schlecht, viele Veränderungen, aber die Rallye meines Jobs ist, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, das wir spielen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wenn Sie das Trikot für die Spieler anziehen.

„Es ist meine Aufgabe, wenn Sie eine Saison durchlaufen und Spieler nicht so viele Minuten spielen, einige damit nicht zufrieden sind und an Ihre Tür klopfen und im Training gut abschneiden, also eine verdiente Chance haben, müssen sie akzeptieren Situationen, und wenn sie Chancen bekommen, machen sie das Beste daraus.

Getty Lampard hat es in der vergangenen Saison geschafft, Everton vom Abstieg wegzuführen, und diese Saison könnte einen ähnlichen Weg einschlagen

„Das ist bei Gary der Fall [O’Neil] auch. Wir sind dem Spiel mit viel Respekt begegnet, es war heute Abend nicht viel Erfahrung in unserer Mannschaft, aber ich habe viel aus der Leistung gelernt, es war klar, ich denke nicht, dass man die Leistung durchmachen muss.

„Vor allem die Art der Tore und die Chancen, die wir nicht nutzen, Sie werden auf diesem Niveau keine Spiele gewinnen.

„Man muss sich das Trikot verdienen und gut spielen, um es sich zu verdienen. Ich stelle die Persönlichkeit oder das Innere von niemandem in Frage, wenn ich hier spreche, aber kann ich diese Leistung in Frage stellen, wenn sich die Gelegenheit ergibt? Natürlich kann ich

„Als Kader müssen wir uns auf das Hauptziel konzentrieren, in der Premier League zu bleiben, und wenn der FA Cup kommt, versuchen, Spiele mit guten Leistungen zu gewinnen, müssen wir als Verein bereit sein, das zu akzeptieren.“

Als nächstes steht für Everton ein erneuter Ausflug ins Vitality Stadium an, wenn sie am Samstag in der Premier League gegen die Kirschen antreten.