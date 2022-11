Ein Student der University of Kentucky wurde festgenommen, nachdem er einen schwarzen Studenten auf dem Campus mit rassistischen Beleidigungen beschimpft hatte

CNN

Ein Student der University of Kentucky sieht sich mehreren Anklagen wegen Körperverletzung gegenüber, nachdem er am Sonntag auf dem Campus wiederholt einen rassistischen Beleidigungsspruch gegen schwarze Studenten geschleudert hat, heißt es in einem Polizeibericht der Universität.

Sophia Rosing, eine 22-jährige weiße Studentin, wurde wegen Alkoholvergiftung an einem öffentlichen Ort, Körperverletzung vierten Grades ohne sichtbare Verletzung, ungeordneten Verhaltens zweiten Grades und Körperverletzung dritten Grades gegen einen Polizisten oder Bewährung angeklagt Offizier, so Kimberly Baird, die Staatsanwältin des Fayette County Commonwealth.

Ein Beamter der Polizei der Universität von Kentucky reagierte am frühen Sonntagmorgen auf ein Wohnheim, nachdem berichtet worden war, dass eine unbekannte Frau „Mitarbeiter angegriffen“ habe, wie ein Polizeibericht des Campus zeigt.

Als der Beamte eintraf, nahmen sie eine „sehr betrunkene“ Frau fest, die einer Gruppe schwarzer Frauen einen rassistischen Ausdruck wiederholte, heißt es in dem Bericht.

Die Frau sagte der Polizei, sie habe „viel Geld und bekomme[s] Sonderbehandlung“, heißt es im Polizeibericht. Als die Frau aufgefordert wurde, sich auf einem Stuhl zurückzulehnen, trat die Frau gegen den festnehmenden Beamten und biss ihm in die Hand, heißt es im Polizeibericht.

Der Bericht identifiziert die Frau als „unbekannt“, weil sie keinen Ausweis hatte und sich ständig weigerte, sich auszuweisen.

Sally Woodson, die Kommunikationsspezialistin der University of Kentucky, bestätigte gegenüber CNN, dass sich der Polizeibericht auf Rosing bezieht.

Rosing wurde ursprünglich als Jane Doe in die Aufzeichnungen des Kentucky Department of Corrections aufgenommen, sagte Baird.

Am Montagnachmittag wurde Rosing festgenommen und ihre Kaution auf 10.000 Dollar festgesetzt, sagte Baird. Rosing erschien am Montag vor Gericht und plädierte laut CNN-Tochter WLEX auf nicht schuldig.

CNN hat Rosings Anwalt um einen Kommentar gebeten.

In einer Nachricht an die Campusgemeinschaft sagte der Präsident der Universität von Kentucky, Eli Capilouto, der Vorfall habe sich in einem der Schlafsäle ereignet und eines der Opfer sei ein studentischer Angestellter gewesen, der eine Nachtschicht an der Rezeption arbeitete. Das Universitätspersonal führt eine Überprüfung durch und erreicht die Opfer, sagte Capilouto.

„Um es klar zu sagen: Wir verurteilen dieses Verhalten und werden es unter keinen Umständen tolerieren. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinde war – und wird es auch weiterhin sein – unsere oberste Priorität“, sagte Capilouto.

Capilouto sagte, er habe das Video überprüft, das den Angriff zu zeigen scheint, das am Sonntag online gestellt wurde, und das Verhalten des Studenten verurteilt.

„Die Videobilder, die ich gesehen habe, werden unserer Verantwortung füreinander nicht gerecht. Sie spiegeln Gewalt wider, die niemals akzeptabel ist, und eine Leugnung der Menschlichkeit der Mitglieder unserer Gemeinschaft. Sie spiegeln nicht den zivilen Diskurs wider. Sie stehen zutiefst im Gegensatz zu dem, was wir sind und was wir als Gemeinschaft immer sein wollen“, sagte der Präsident der Universität.

CNN hat das Video unabhängig erhalten. Woodson, der Sprecher der Universität, bestätigte, dass die Frau in dem Video Rosing ist und zeigt den Vorfall vom Sonntag.

CNN hat versucht, das weibliche Opfer in dem Video zu erreichen.

Das Video zeigt einen betrunkenen Rosing, der wiederholt rassistische Beleidigungen sagt und ständig versucht, eine schwarze Frau zu schlagen, die versucht, sie zurückzuhalten.