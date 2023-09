Jedes Haus in Venedig ist entweder verflucht oder es spukt. Geistergeschichten gibt es über die Lagunenstadt fast so viele wie Touristen. Die Mauern der jahrhundertealten Gebäude erzählen Dramen, das plätschernde Wasser an den Hauswänden wirkt gespenstisch, besonders dann, wenn die Dunkelheit einbricht und die verlassenen Gänge vom gelben Laternenlicht beleuchtet werden. Und genau dieses Venedig, das laut vielen Menschen von Seelen und mystischen Figuren heimgesucht wird, ist der neue Rückzugsort von Hercule Poirot. Kenneth Branagh spielt den Meisterdetektiv von Agatha Christie zum dritten Mal und wird wieder von einem Star-Ensemble unterstützt. Auf einer von Disney organisierten Pressereise hat sich der Stern auf die Spuren Hercule Poirots geben.

ls