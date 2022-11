Ein S&P 500 ETF, der Dividenden im zweistelligen Prozentbereich liefert

Anleger sollten darüber nachdenken Der Equity Premium Income Fund ETF von JPMorgan um im aktuellen volatilen Marktumfeld verlässlichere Gewinne zu erzielen.

Nach Angaben der Firma verwendet der ETF S&P500 Optionen und proprietäre Daten, um monatliche Einnahmen für Investoren zu generieren. Ziel ist es, den Anlegern auch bei hoher Marktunsicherheit Erträge zu bieten. Den Fonds gibt es seit Mai 2020.

Bryon Lake von JPMorgan steht hinter dem ETF. Er sagte diese Woche gegenüber „ETF Edge“ von CNBC, dass ein defensiver Anlageansatz im Moment der Schlüssel sei, und stellte fest, dass der Fonds darauf abzielt, in Unternehmen mit hochwertigen Bilanzen zu investieren. Er hat aufgelistet Hershey , Progressiv und Bristol-Myers Squibb als Schlüsselnamen, weil sie in der Vergangenheit Dividenden zwischen 2 % und 3 % zahlen.

Doch seit dem 31. Oktober zahlt der ETF eine monatliche Dividende von 14 %. Also, wie summiert sich diese Mathematik?

„Denken Sie daran, dass die Prämie, die sich aus diesen Optionen ergibt, von der Volatilität des Marktes bestimmt wird. Und wenn Sie sich dieses Jahr ansehen, hatten wir eine Volatilität, die diese Prämie nach oben getrieben hat. Daher konnten wir das ernten.“ so Lake, Global Head of ETF Solutions bei JPMorgan Asset Management. „In der Vergangenheit streben wir für dieses Portfolio eine Rendite von etwa 6 % bis 8 % an. … Aber wegen der erhöhten Volatilität in diesem Jahr drängen wir.“

Lake fügte hinzu, dass seine Kunden immer nach Einkommen suchen, egal ob sie bullish oder bearish sind.

„Anleger sagen: ‚Ich möchte mich komplett aus Aktien zurückziehen. Ich weiß, dass dies ein wichtiger Teil meines Portfolios ist. Vielleicht besitze ich dieses Portfolio, mit dem ich etwas Einkommen erzielen kann … bietet ein wenig Schutz vor Verlusten und das erlaubt mir, mich auch in diesen kniffligen Märkten zurechtzufinden'“, sagte er.

Lake räumte jedoch ein, dass die Dinge schief gehen könnten.

„Die Volatilität könnte sinken, und deshalb würden wir etwas weniger Prämie kassieren, und diese Rendite würde damit einhergehen“, sagte er.

Der JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF übertrifft den S&P 500 seit Jahresbeginn. Aber sie sind immer noch beide in den roten Zahlen. Der ETF ist um fast 15 % gefallen, während der S&P um etwa 21 % gefallen ist.