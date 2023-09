Erinnern Sie sich an den Sommer, als Sie 14 waren? Lange Tage am Pool und erwachende Gefühle? Stephan Lohse hat den Roman für diesen Ausflug in die Erinnerung geschrieben: 176 Seiten voller Weisheit, Wärme und Witz.

Wir schreiben das Jahr 1977, Julle ist 14, besucht ein Musikgymnasium in Hamburg und ist schwul. Aber das weiß vorerst nur er, zumindest denkt er das, eigentlich spielt es keine Rolle. Dann kommt ein neuer Schüler in die Klasse, Axel. Julle verliebt sich sofort.

Zum Glück ist es Sommer, alle treffen sich jeden Nachmittag am Pool, liegen nebeneinander auf ihren Handtüchern, hören Musik, kämpfen im Wasser, teilen ihre Erdnussflips oder nicht, kaufen Eis. Man könnte meinen, „Das Summen unter der Haut“, der neue Roman von Stephan Lohse, sei eine Liebesgeschichte.

Aber so klar ist das nicht, und das nicht nur, weil zwischen Julle und Axel nichts läuft. Aber weil Julles Begeisterung für Axel nur ein Teil dieses Sommers ist. Lohse schildert eindrucksvoll die bundesrepublikanische Frömmigkeit der 1970er Jahre. Rauchende Eltern, gepflegte Vorgärten, zementierte Geschlechterrollen, der Geschmack von Nogger und Dolomiti, der Geruch von Chrompolitur in den Garagen.

Also eine Coming-of-Age-Geschichte aus den 70ern? Das stimmt, und es stimmt auch nicht. Denn es gibt immer noch Axels Geschichte. Seine Mutter ist gerade an Krebs gestorben. Vater und Sohn kämpfen immer noch mit dem Verlust, jeder auf seine Weise. Manchmal bekommt der Vater Panikattacken, dann rezitiert Axel Primzahlen, bis die Panik nachlässt. Und Axel und Julle entdecken gemeinsam eine Hütte, darin die Spuren eines Fremden.

Lohse verwebt diese unterschiedlichen Ebenen mit wunderbarer Leichtigkeit, Julles Erkundungen seiner Familie, seines Körpers und seiner Gefühle münden in Freibadszenen, Kindergeburtstagen, auf denen getanzt wird, und Schulstunden, in denen es um Meiose und Meiose geht. Auf Plattenspielern sind Queen und Supertramp zu hören. Man macht nach der Schule einen Termin und dann ist man da und klingelt einfach.

Fast gemächlich entfaltet sich das Bild dieses Sommers, das nach 176 Seiten damit endet, dass Axel ebenso unspektakulär verschwindet, wie er gekommen ist. Beim Lesen ahnt man, dass es hier nicht um ein Happy End geht und folgt der Autorin nur allzu gerne in jene elegischen, langen, heißen Tage vor fast 50 Jahren.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Lohses Beschreibungen gleichermaßen präzise, ​​liebevoll und gnadenlos sind. Die Jungs heißen Matthias, Guido und Rüdiger, die Mädchen Dorothea, Bettina und Claudia. Wenn man auf den Handtüchern liegt, die ihre Mütter für sie eingewickelt haben, wird deutlich, wie sehr sie immer noch mit ihrem wachsenden Körper und den aufkommenden Emotionen zu kämpfen haben. Nicht nur Julle sucht, genießt und nimmt Berührungen wahr.

Lohse ist ein Meister dieser Beschreibungen, die sich immer wieder mit Dialogen abwechseln. Ein Klassenkamerad überfällt Julle, weil er ihn am Tag zuvor kurz vor Unterrichtsbeginn an den Fahrradständern verletzt hat. Julle hat es gerade noch rechtzeitig zur Schule geschafft, Jörg nicht. Dafür soll es nun Kloppe geben. Im physischen Kampf sind die Kräfte sehr ungleich verteilt, Julle hat keine Chance und wehrt sich nicht einmal. Nach einer als Beleidigung gemeinten Bemerkung von Jörg outet er sich – versehentlich und unfreiwillig und irgendwie nicht. „Ja, ich bin schwul, du Zwerg!“ er schreit. Und dann: „Jetzt geh runter, sonst wird mein Ding hart.“

Das ist lustig und traurig zugleich, es hat letztendlich keine Konsequenzen für die Geschichte, obwohl selbst Julles Vater in diesem Sommer versteht, dass sein Sohn sich immer in Jungen oder Männer verlieben wird. Seine Mutter und seine Schwester wussten es wahrscheinlich schon. Doch zusammen mit Julles Überlegungen zu Beginn des Romans, auf welche Gesten er verzichten sollte, um nicht „schwul“ zu wirken, wird ganz nebenbei deutlich, wie weit die LGBTQ+-Bewegung schon gekommen ist.

Ein Sommer ist vergangen. Die seltsame Hütte, die Axel und Julle gemeinsam entdeckt haben, sinkt. Axels Kaninchen lebt jetzt beim Nachbarn. Julle ist nicht der Einzige, der schwul ist. Kaum jemand ist noch der Mensch, der er einmal war. Ein wunderbar warmer Roman, den man nicht nur im Sommer lesen sollte.