Ein Sikh und ein ehemaliger weißer Supremacist fanden nach dem Massaker von Oak Creek Freundschaft und Heilung

Als Pardeep Kaleka Arno Michaelis zum ersten Mal kontaktierte, suchte er nach Antworten.

Es war 2012, nur wenige Wochen, nachdem ein weißer Rassist die Sikh-Gurdwara in Oak Creek, Wisconsin, betreten und Kalekas Vater und fünf weitere Mitglieder seiner Gemeinde niedergeschossen hatte.

Als Kaleka mit Gefühlen von Wut, Schuld und Zynismus zu kämpfen hatte, wollte er verstehen, was jemanden dazu bringen würde, sein Gotteshaus anzugreifen. Mehr noch, er wollte, dass jemand die Verantwortung übernimmt.

Nach dem Massaker hatte der Schütze von Oak Creek die Waffe auf sich selbst gerichtet. Also wandte sich Kaleka an einen Ersatz: Michaelis, einen ehemaligen weißen Rassisten, der geholfen hatte, die Neonazi-Skinhead-Organisation zu gründen, der der Mörder seines Vaters angehörte. Die beiden tauschten einige Nachrichten aus und vereinbarten, sich einige Tage später in einem Thai-Restaurant in Milwaukee zu treffen.

Als der Tag kam, begann Kaleka sich zu fragen, ob er naiv gewesen war.

Michaelis hatte die späten 80er und frühen 90er damit verbracht, im Namen der weißen Vorherrschaft Schwarze, Juden und LGBTQ-Menschen anzugreifen – jeden, der nicht weiß oder heterosexuell war. Obwohl Michaelis sich inzwischen von der White-Power-Bewegung losgesagt und sich verpflichtet hatte, anderen dabei zu helfen, den Rechtsextremismus aufzugeben, war Kalekas Mutter nicht überzeugt. Sie flehte ihn an, nicht zu gehen.

Kaleka überwand seine Befürchtungen und machte mit dem Treffen weiter. Er fühlte, dass es etwas war, was er tun musste, um zu heilen.

Am Ende unterhielten sich die beiden Männer stundenlang – über das Aufwachsen in Milwaukee, über ihre Töchter, über die Arbeit, die nach der Schießerei im Sikh-Tempel zu erledigen war. Es war der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.

„Es ist eine gewisse Erleichterung zu wissen, dass man in diesem Kampf nie allein sein wird, wenn man vorankommt“, sagt Kaleka. „An diesem Tag wussten wir nicht, wie es in Zukunft aussehen würde, aber wir wussten, dass wir zumindest füreinander da sein würden.“

Zehn Jahre später nennen sie sich Brüder.

Vor ihrem ersten Treffen war auch Michaelis nervös – allerdings aus anderen Gründen.

Michaelis kannte den Amokläufer von Oak Creek nicht persönlich, aber er konnte nicht anders, als sich für das, was passierte, mitverantwortlich zu fühlen. Er verbrachte sieben Jahre seines Lebens als Rekrutierer für eine weiße supremacistische Organisation und als Leadsänger einer weißen Powerband, um die gleiche rassistische Ideologie zu fördern, die von dem Mann vertreten wurde, der Kalekas Vater getötet hat. Angesichts von Kalekas Verlust fühlte er sich unzulänglich, als ob nichts, was er tun oder sagen könnte, jemals ausreichen würde.

Sobald Kaleka jedoch das Restaurant betrat, schmolz die Anspannung.

Kaleka hatte ein sportliches Klebeband über einem Auge, das „einem MMA-Kämpfer ähnelte, der gerade von einem Match kam“, sagt Michaelis. Es war so ablenkend, dass Michaelis, anstatt Kalekas Vater sein Beileid auszusprechen, herausplatzte: „Alter, was ist mit deinem Auge passiert?“ Kaleka erklärte, dass er sich beim Baden seiner Tochter mit einem Luffa-Haken verletzt hatte.

„Ich bin selbst ein tragischer Trottel“, sagt Michaelis. „Ich bin bei weitem mein eigener schlimmster Feind, also war es für mich ziemlich liebenswert, diese Geschichte über Ungeschicklichkeit zu hören.“

Kaleka wiederum war überrascht von Michaelis scheinbar echter Besorgnis. Das und andere kleine Beobachtungen – seine Begeisterung für thailändisches Essen, sein freundlicher Umgang mit den Kellnern, sein herzlicher Gesichtsausdruck – milderten seinen Eindruck von dem hart aussehenden, tätowierten Mann vor ihm.

Bei Squash-Curry und vielen Kannen Tee unterhielten sich die beiden stundenlang über alles andere als die Schießerei auf den Sikh-Tempel, bevor Kaleka schließlich das Thema ansprach: Was könnte Michaelis ihm über den Mann erzählen, der seinen Vater getötet hat? Und wie konnte jemand so etwas Schreckliches tun?

Michaelis konnte nur teilen, was er aus seinem früheren Leben wusste. Da ihm ein gesundes Zugehörigkeitsgefühl fehlt, sagt er, habe er als Teenager ein Gefühl der weißen Rassenidentität kultiviert und sich und andere Weiße davon überzeugt, dass sie verfolgt würden, was die körperlichen Übergriffe und andere Verbrechen, die er begangen habe, angeheizt habe.

Er vermutete, dass der Schütze von Oak Creek die gleiche Denkweise hatte und Sikhs – mit ihren Turbanen und ihrer braunen Haut – wahrscheinlich als Beispiel dafür ansah, was mit der Gesellschaft nicht stimmte.

Obwohl Michaelis People of Color, LGBTQ-Personen und Juden während seiner Zeit als weißer Supremacist nicht als Menschen betrachtete, gaben ihm dieselben Leute immer wieder den Vorteil des Zweifels – von dem jüdischen Chef, der ihn nicht gefeuert hat trotz des Hakenkreuzes, das er auf seiner Jacke trug, gegenüber dem schwarzen Kollegen, der ihm die Hälfte seines Sandwichs anbot, wenn er kein Mittagessen mitbrachte.

Mitleidsbekundungen von Menschen, die er zu hassen behauptete, rissen an der Grundlage seiner rassistischen Überzeugungen und trugen schließlich zu seinem Ausstieg aus der White-Power-Bewegung Mitte der 1990er Jahre bei.

Jetzt förderte Michaelis eine Botschaft „einer gemeinsamen Menschlichkeit“ in seinen Bemühungen, junge Menschen vom Rechtsextremismus wegzulocken.

Als Kaleka an diesem Tag mit Michaelis sprach, sah er, dass die beiden eine gemeinsame Mission hatten. Seit der Schießerei in Oak Creek hatte er sich der Unterstützung seiner Gemeinde verschrieben. Er setzte sich für die Familien der Opfer ein, half bei der Planung von Beerdigungen und war Mitbegründer der Organisation Serve 2 Unite, um die Beziehungen zwischen Sikhs und der breiteren Milwaukee-Gemeinde zu fördern. Michaelis reagierte auf die Tragödie in seiner eigenen Eigenschaft und beleuchtete, wie Menschen Opfer der weißen rassistischen Ideologie werden.

„Wir wussten beide, ohne uns überhaupt zu kennen, dass wir etwas tun mussten, um es zu reparieren“, sagt Kaleka.

Also beschlossen sie, ihre Kräfte zu bündeln.

In den Monaten nach der Schießerei in Oak Creek reisten Kaleka und Michaelis durch Wisconsin und verbreiteten ihre Botschaft von Mitgefühl und Vergebung. Bald erhielten sie Einladungen zu Vorträgen im ganzen Land. Die Geschichte der aufkeimenden Freundschaft zwischen einem Sikh und einem ehemaligen Skinhead angesichts einer Tragödie wurde von lokalen Medien aufgegriffen und unterstreicht, wie sehr die Menschen in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft nach Hoffnung und Einheit suchen.

Aber so inspirierend ihre Geschichte auch war, es gab immer noch Narben, die noch verheilen mussten.

Michaelis erinnert sich an eine frühe Rede in Chicago, nachdem die beiden sich am Abend zuvor ein Airbnb geteilt hatten. Bei der Veranstaltung am nächsten Tag sagte Kaleka der Menge, dass ein Teil von ihm befürchtete, dass Michaelis versuchen könnte, ihn im Schlaf zu töten.

Kaleka räumte auf der Bühne ein, dass diese Ängste von seiner anhaltenden Angst und seinem Trauma nach der Schießerei in Oak Creek herrührten. Trotzdem sagt Michaelis, er sei überrascht gewesen.

Kaleka hatte eine so lockere Art, dass man leicht die tragischen Umstände aus den Augen verlor, die dazu führten, dass die beiden Freunde wurden. Bis heute sagt Michaelis, er müsse sich daran erinnern.

„Ein weiterer wirklich wichtiger Aspekt unserer Beziehung ist, dass ich immer und immer wieder vergesse, warum wir uns getroffen haben“, sagt Michaelis. „Unsere Freundschaft und unsere Beziehung wird nicht durch dieses Hassverbrechen definiert – manchmal fast zu einem Fehler.“

Michaelis arbeitete zu dieser Zeit an seinen eigenen Problemen. Nachdem er Mitte der 90er Jahre die White-Supremacist-Bewegung verlassen hatte, kämpfte er jahrelang mit Drogenmissbrauch, bevor er 2004 mit dem Trinken aufhörte.

Als er Kaleka 2012 traf, hatte er seine Schuld und Reue über den Schaden, den er als weißer Rassist angerichtet hatte, immer noch nicht vollständig verarbeitet. Er sagt, er würde manchmal in der Öffentlichkeit in Tränen ausbrechen, und Kaleka wäre da, um ihm eine Schulter zu bieten.

Entscheidend ist jedoch, dass Kaleka sagt, dass er und Michaelis sich gegenseitig zur Rechenschaft gezogen haben. Sie erlaubten sich gegenseitig, mit ihrem Schmerz zu sitzen, aber drängten sich auch gegenseitig, ihn zu verarbeiten.

„Ich denke, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen müssen, wenn wir in Amerika vorankommen“, sagt Kaleka. „Wir müssen uns alle gegenseitig helfen, uns aus diesem Schmerz herauszuarbeiten. Dazu braucht es echte Beziehungen.“

Dabei ging die Verbundenheit zwischen Kaleka, 45, und Michaelis, 51, über die Arbeit der Extremismusbekämpfung hinaus. Die beiden betrachten sich jetzt als wirklich enge Freunde.

Sie wohnen etwa 15 Minuten voneinander entfernt in Milwaukee und treffen sich alle paar Wochen zum Abendessen oder einfach nur zum Abhängen. Sie rufen sich auch häufig an, wenn einer von ihnen Dampf ablassen muss.

Ein paar Jahre nach ihrer Freundschaft hatte Kaleka eine Art Erleuchtung und griff zum Telefon. Michaelis war für ihn da gewesen, als er nach der Ermordung seines Vaters gegen seine inneren Dämonen kämpfte. Kaleka hätte leicht verbittert und zynisch werden können, schreibt Michaelis jedoch zu, dass er ihm geholfen hat, wieder ein guter Vater und ein guter Mensch zu sein.

„Ich rief ihn an diesem Sonntagmorgen an und sagte: ‚Mann, danke, danke’“, erinnert sich Kaleka. „Du warst mein Bruder. Du warst mein Freund. Du warst auch mein Therapeut.“

Da ihre Karrieren unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, halten Kaleka und Michaelis nicht mehr so ​​viele gemeinsame Vorträge wie früher. Aber beide haben den Kampf gegen gewalttätigen Extremismus zu ihrer Lebensaufgabe gemacht – Kaleka als Therapeutin mit Spezialisierung auf Trauma und Deradikalisierung, Michaelis als öffentlicher Redner über Gegenextremismus und Frieden.

Trotz aller Gemeinsamkeiten, die Kaleka und Michaelis teilen, gibt es einige Probleme, bei denen sie nicht einer Meinung sind.

Mit mehr Gesprächen über Rasse und Rassismus im Land haben die beiden festgestellt, dass sie sich nicht einig sind, wie sie diese Probleme am besten angehen können.

Michaelis sagt, dass Rasse im aktuellen öffentlichen Diskurs überbetont wird, was seiner Meinung nach die Denkweise widerspiegelt, die er als weißer Rassist hatte. Er sagt Er „verabscheut Rassismus“ und versteht, wie er People of Color beeinflusst, aber genau deshalb ist er der Meinung, dass die Menschen aufhören sollten, die Welt in Bezug auf Rassen zu betrachten. Sich selbst als anders als Menschen anderer Rassen zu sehen, hat die giftige Ideologie, an die er einst glaubte, angeheizt, sagt Michaelis, und jetzt glaubt er an „eine einzige Rasse von Menschen“.

Kaleka findet, dass es für Michaelis einfach ist, diese Ansicht zu vertreten, weil er als weißer Mensch nie den Stachel des Rassismus gespürt hat. Kaleka hingegen kam als Einwanderer aus Indien in die USA. Seine Familie musste immer über ihren Platz in diesem Land nachdenken und darüber, wie die Weißen sie wahrnehmen könnten, insbesondere nach dem 11. September, sagt er.

Sein Vater, der als Teil seines Engagements für seinen Sikh-Glauben einen Turban trug, wurde schließlich von einem weißen Rassisten getötet.

„Für ihn wird es immer eine empathische oder intellektuelle Übung sein, eine farbige Person zu sein oder diese Erfahrung zu haben“, sagt Kaleka. „Für mich ist es gelebte Erfahrung. Und umgekehrt.“

Michaelis setzt sich leidenschaftlich für seine Überzeugungen ein und gibt zu, dass er hitzig werden kann, wenn er über diese Themen spricht. Aber seine Freundschaft mit Kaleka hat ihn herausgefordert, und er sagt, er versuche, die Botschaft des Mitgefühls zu verkörpern, die er jetzt predigt.

Das bedeutet, nicht nur die Ansichten seines Freundes zu respektieren, sondern auch andere, die nicht seiner Meinung sind.

„Ich versuche nur, mich daran zu erinnern und ihnen im Zweifelsfall Recht zu geben“, sagt Michaelis. „Die Meinung dieser Person basiert auf ihrer gelebten Erfahrung, die genauso gültig ist wie meine. Nicht mehr und nicht weniger.“

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten haben Kaleka und Michaelis beide das Gefühl, dass sie im Kern die gleichen Werte teilen. Beide Männer versuchen, die Menschlichkeit in jedem zu sehen.

Und beide versuchen, Menschen mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu begegnen – besonders in Momenten wie den zarten Tagen nach dem Massaker von Oak Creek, in denen es am schwierigsten ist.