Ein Showdown über dem Wasser des Colorado River bereitet die Bühne für einen Rechtsstreit mit hohen Einsätzen

Monatelange erbitterte Verhandlungen zwischen sieben Staaten, die auf das schwindende Wasser des Colorado River angewiesen sind, sind in der vergangenen Woche entlang einer klaren Bruchlinie zusammengebrochen: Kalifornien gegen alle anderen.

Die Gespräche zwischen mehreren Staaten, die seit Monaten stoßweise andauern, konzentrierten sich darauf, beispiellose Wasserkürzungen zu erreichen, um den Colorado River zu retten – ein System, das mehr als 40 Millionen Menschen im Westen mit Wasser und Strom versorgt.

Da immer weniger Wasser durch den Fluss und seine Stauseen fließt, forderte Camille Touton, Kommissarin des US Bureau of Reclamation, letztes Jahr die sieben Bundesstaaten des Beckens – Kalifornien, Arizona, Nevada, New Mexico, Colorado, Utah und Wyoming – auf, herauszufinden, wie um 2 bis 4 Millionen Acre Fuß oder bis zu 30 % ihrer Flusswasserzuteilung zu reduzieren.

Wenn sie sich nicht darauf einigen könnten, wie es zu tun sei, versprach Touton, dass die Bundesregierung einschreiten würde.

Am Montag veröffentlichten sechs Staaten – darunter die unteren Beckenstaaten Arizona und Nevada – einen Brief und ein vorgeschlagenes Modell dafür, wie viel Wasser des Colorado River sie möglicherweise abschneiden könnten, um einen Zusammenbruch abzuwehren und zu verhindern, dass die größten Stauseen des Landes, Lakes Mead und Powell, davon abgehalten werden „totes Becken“ treffen, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, um durch die Dämme zu fließen.

Die maximale Menge an beckenweiten Kürzungen, die die sechs Bundesstaaten in ihrem Modell vorschlagen, beträgt 3,1 Millionen Acre-Fuß pro Jahr. Es berücksichtigt die Wassereinsparung und -verdunstung und könnte, wenn es genehmigt wird, eingreifen, wenn der Stauseepegel auf katastrophal niedrige Bedingungen fällt.

Kalifornien – der größte Wasserverbraucher des Colorado River – fehlt auffallend im Text und wird später in dieser Woche einen eigenen Brief und ein Modell veröffentlichen, in denen bescheidenere jährliche Kürzungen von etwa 1 Million Acre Fuß gefordert werden, JB Hamby, der Vorsitzende des Colorado River Board für den Staat und ein Vorstandsmitglied des Imperial Irrigation District, sagte CNN.

Hinter dem Riss steht eine jahrzehntelange, erbitterte Beziehung zwischen Kalifornien und Arizona, die aufgrund jahrelanger Übernutzung und der durch den Klimawandel verursachten Dürre mit einem Flusssystem kollidiert ist, das sich in einer Krise befindet.

Die Spaltung zwischen Kalifornien und den sechs anderen Beckenstaaten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Wasserschlacht vor den höchsten Gerichten des Landes enden könnte, insbesondere wenn die Feds steile Kürzungen für Kalifornien vorschlagen und seine mächtigen Wasserbezirke glauben, dass ihre hochrangigen Wasserrechte bedroht sind. Der Imperial Irrigation District versorgt südkalifornische Farmer mit Wasser und hat ein vorrangiges Recht auf das Wasser des Colorado River – ein vorrangiger Anspruch, da er vor den Rechten anderer Distrikte und Bundesstaaten errichtet wurde.

„Das Fehlen eines Konsens und sechs Staaten, die mit einem Ansatz vorankommen, der nicht mit dem Gesetz harmoniert, ist beunruhigend“, sagte Hamby. „Es liegt im besten Interesse aller, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, aber in eine Situation wie diese zu geraten, in der sechs Staaten auf diese Weise an die Sache herangehen, erhöht das Risiko.“

In der Zwischenzeit wird eine der wichtigsten Wasserquellen des Westens weiter versiegen.

„Ich denke, Kalifornien spielt hier mit dem Feuer“, sagte David Hayes, ein ehemaliger Top-Klimaberater von Präsident Joe Biden, jetzt an der Stanford University Law School. „Dieses Problem ist größer als jede Gruppe von Wasserrechtsinhabern. Wenn dieses Problem nicht angegangen wird, könnten sich die Auswirkungen auf die Wirtschaft des gesamten Bundesstaates Kalifornien auswirken.“

Da sich ein bundesstaatlicher Konsens als schwierig zu erreichen erweist und der Druck auf die Bundesregierung wächst, einseitig zu handeln, erwarten viele Verhandlungsführer und externe Beobachter in diesem Jahr einen Rechtsstreit, der vor dem Obersten Gerichtshof landen könnte.

„Ich weiß nicht, ob der Oberste Gerichtshof das akzeptieren würde“, sagte Wade Noble, ein Anwalt, der Yuma, Arizona, Bauern und Bewässerungsdistrikte vertritt, gegenüber CNN. „Ich vermute, dass jeder, der als Anwalt tätig ist, sicherstellen möchte, dass sein Anwaltsteam über Erfahrung am Obersten Gerichtshof verfügt. Das sind die Arten von Problemen, die dort ankommen.“

Die Kernfrage, warum es für Kalifornien und Arizona so schwierig war, sich auf Wasserkürzungen zu einigen, läuft auf die Priorität hinaus: Wer steht rechtlich an erster Stelle für Wasser, wenn es zu Kürzungen kommt?

Die Seniorenrechte des Imperial Irrigation District berechtigen ihn, jedes Jahr etwas mehr als 3 Millionen Acre-Fuß Wasser des Colorado River zu verwenden, die gleiche Wassermenge wie die gesamten Zuteilungen von Arizona und Nevada zusammen.

Arizona stimmte 1968 einem Junior-Wasserrecht zu, als Gegenleistung für den Bau des Central Arizona Project – ein System von Kanälen, die das Wasser des Colorado River von Phoenix nach Tucson in Städte und Landwirtschaft umleiten. Das bedeutet, dass Arizona historisch gesehen das erste war, das Kürzungen vorgenommen hat, während Kaliforniens Flusszuteilung unberührt blieb. Arizona hat kürzlich argumentiert, dass zukünftige Kürzungen gleichmäßiger verteilt werden müssen, anstatt Städte wie Phoenix und Tuscon auf Null zu senken.

„Wir brauchen alle Wassernutzer, die sich jetzt die tatsächliche Situation am Fluss ansehen können“, sagte Brenda Burman, General Manager des Central Arizona Project und ehemalige Beauftragte des Bureau of Reclamation in der Trump-Administration. „Wenn man sich ansieht, wie dieser Fluss geschrumpft ist, wenn man sich ansieht, wie viel weniger Wasser im Fluss ist, als jeder von uns jemals gedacht hat – muss man sagen, dass jeder, der von dieser Infrastruktur profitiert, bereit sein muss, etwas zu investieren Wasser auf den Tisch.“

Aber das hohe Wasserrecht ist eines, das der Imperial Irrigation District standhaft verteidigen will.

„Wir werden ein Jahrhundert Geschichte und Position und Dinge, für deren Schutz die Menschen über ein Jahrhundert gearbeitet haben, nicht in zwei Tagen aufgeben“, sagte Hamby über die jüngsten Verhandlungen. „Die Abschaffung des Prioritätsansatzes ist nicht akzeptabel.“

Experten sagten, dass Argumente von älteren Wassernutzern, dass sie das älteste Recht haben, auf die Realität stoßen könnten, dass das Flusssystem schnell zusammenbricht.

„Ein hundert Jahre altes Abkommen wird nicht unbedingt noch weitere 100 Jahre bestehen und das gesamte System könnte in die Luft gesprengt werden“, sagte Hayes.

Hayes fügte hinzu, er befürchte, dass mögliche künftige Rechtsstreitigkeiten die erforderlichen Maßnahmen am Fluss verzögern könnten.

„Entscheidungen zur Kürzung der Wasserversorgung unterhalb des Hoover-Staudamms können nicht warten, bis ein komplexer Wasserrechtsfall vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wird. Das kann Jahre dauern“, sagte Hayes. „Außerdem wird keine rechtliche Entscheidung das grundlegende Problem des Wassermangels lösen. Dieser Realität muss man sich stellen.“