Dann kam es zurück zu dem, was sie als normales Leben betrachten, mit einer Mischung aus Ereignissen wie dem ZEIT 100-Gala, bei der Butler als einer der einflussreichsten Menschen des Jahres geehrt wurde, und eine Reise nach Paris am 4. Juli mit Kaffeeausflügen, Hundespaziergängen und lockeren Verabredungsabenden. Und manchmal machen sie es zu viert und gesellen sich zu Gerbers Eltern. Cindy Crawford Und Rande Gerberim Mai Pizza essen und mit Nobu Malibu zum Abendessen gehen Karlie Kloss und ihr Ehemann Joshua Kushner am 13. August.

„Ich denke, dass sie irgendwie versteht, wie mein Mann und ich im Laufe der Jahre damit umgegangen sind“, sagte Crawford, der seit 25 Jahren mit Kaias Vater verheiratet ist Menschen über die Einstellung ihrer Tochter zum Leben und Lieben in der Öffentlichkeit. „Was nicht so ist, dass wir nie versuchen zu sagen: ‚Oh, wir können da nicht hingehen, weil wir sonst fotografiert werden könnten.‘“

Tatsächlich fügte die Gründerin von Meaningful Beauty hinzu, wenn es um soziale Medien und das, was man teilt oder nicht, geht: „Ich lerne zusammen mit ihr etwas über diese Dinge, aber ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr gute Auffassungsgabe hat.“ Ihre Schultern und überlegt, wie sie die Balance zwischen privater Arbeit und Öffentlichkeit herstellen möchte.

Gerbers Instagram ist eine makellos kuratierte Ode an Mode, ihre Karriere, Familie, Bücher, Reisen – im Grunde alles Unterteile Schauspielerin liebt außer ihr Freund. Und das ist natürlich auch beabsichtigt.