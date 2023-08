CNN

—



In einem aufsehenerregenden Fall, der die kommerzielle Schifffahrtsbranche erschütterte, hat ein Seemann, der beschuldigt wird, einen Studenten der US Merchant Marine Academy vergewaltigt zu haben, zugestimmt, seine Qualifikation für die Arbeit auf Schiffen aufzugeben, wird jedoch nicht strafrechtlich verfolgt.

Der langjährige Handelsschiffer Edgar Sison gab letzte Woche freiwillig seinen von der Regierung ausgestellten Ausweis ab, nachdem die US-Küstenwache eine gegen ihn eingereichte Verwaltungsbeschwerde geändert und ihn laut Dokumenten der Küstenwache des sexuellen Übergriffs auf seine Untergebene Hope Hicks angeklagt hatte. Laut ihrem Anwalt Ryan Melogy hatten die Bundesanwälte Hicks kürzlich darüber informiert, dass sie keine Strafanzeige gegen Sison einreichen würden. Das Justizministerium lehnte es ab, sich zu der Entscheidung der Behörde zu äußern, Sison nicht strafrechtlich zu verfolgen.

Die beiden Entwicklungen lösen effektiv einen Fall, der Reformen in der Schifffahrtsbranche auslöste und Empörung im Kongress auslöste.

Der Fall erregte vor fast zwei Jahren landesweite Aufmerksamkeit, als Hicks ihren Bericht über den Vorfall in einem Blog veröffentlichte, dem Seeleute unter dem anonymen Spitznamen „Midshipman X“ folgten. Sie sagte, sie sei im Rahmen eines Schulausbildungsprogramms mitten auf dem Meer auf einem Handelsschiff gewesen, als Sison und andere hochrangige Beamte sie eines Nachts zwangen, einen Schuss Alkohol nach dem anderen zu nehmen. Nachdem sie handlungsunfähig geworden war, sagte sie, habe Sison sie angegriffen. Sie war damals 19 Jahre alt.

Sison, der auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagierte, sagte zuvor gegenüber CNN, dass er die Vorwürfe von Hicks zurückgewiesen habe. Durch den Verzicht auf seine Fähigkeit, auf Handelsschiffen zu arbeiten, entging Sison einer Anhörung zu den gegen ihn erhobenen Anklagen wegen verwaltungsrechtlicher Körperverletzung.

Hicks Anschuldigungen brachten die seit langem schwelenden Probleme sexueller Übergriffe in der Schifffahrtsindustrie ans Licht, insbesondere gegen Studenten der Merchant Marine Academy, die in einem obligatorischen Ausbildungsprogramm monatelang auf See geschickt werden. Es zeigte auch die Probleme und Grenzen auf, die die US-Küstenwache bei der Untersuchung solcher Straftaten hat, wie eine CNN-Untersuchung Anfang des Jahres ergab.

Von CNN erhaltene Aufzeichnungen zeigen, dass die Küstenwache – die Hauptbehörde, die für die Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen an Bord von Berufstätigen an Bord von Handelsschiffen zuständig ist – seit langem nachsichtig ist und Sanktionen gegen Seeleute verhängt, bei denen festgestellt wird, dass sie Sexualstraftaten begangen haben, insbesondere im Vergleich zu den Ergebnissen in anderen Fällen wie zum Beispiel Drogenkonsum. Und selbst wenn es zu Sanktionen kommt, stellte CNN fest, dass die Behörde wenig getan hat, um mutmaßliche Raubtiere von Schiffen fernzuhalten, da sich die Ermittlungen über Monate oder sogar Jahre hinziehen.

Die Küstenwache hatte beispielsweise keine Disziplinarmaßnahmen gegen Sison ergriffen und vor der Untersuchung durch CNN sogar seinen von der Regierung ausgestellten Ausweis erneuert. Am Tag nach der Veröffentlichung des Beitrags von CNN im März 2023 reichte die Küstenwache eine Beschwerde ein, um Sison vorübergehend ihre Berechtigung wegen eines alkoholbedingten Verstoßes zu entziehen, mehr als ein Jahr nachdem Hicks ihre Vorwürfe im Herbst 2021 erstmals der Küstenwache gemeldet hatte. Aber selbst dann war es Sison noch gelungen, seine Qualifikation zu behalten, während er sich gegen diesen Vorwurf zur Wehr setzte. Letztendlich brauchte die Agentur fast zwei Jahre, um Sison erfolgreich von der Arbeit auf Handelsschiffen abzuhalten.

Diese Woche teilte die Küstenwache CNN mit, dass sie „sich dafür einsetzt, sexuelles Fehlverhalten in der Schifffahrtsindustrie zu verhindern und zeitnah, professionell und konsequent auf Vorwürfe zu reagieren“.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Hicks, sie sei enttäuscht, dass Sison nicht strafrechtlich angeklagt wurde, drückte jedoch ihre Erleichterung darüber aus, dass ihre lange Reise zu Ende sei. „Ich hoffe, dass dies anderen in ähnlichen Situationen zeigt, dass Gerechtigkeit möglich ist und dass mehr Überlebende ähnliche Ergebnisse erzielen werden.“

Haben Sie einen Tipp zur US-Küstenwache oder zu sexuellen Übergriffen auf See? E-Mail an melanie.hicken@cnn.com.