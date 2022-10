Ein schwerer Sturm bringt an diesem Wochenende Frühschnee in den Westen der USA

CNN

—



Ein großes Sturmsystem bringt an diesem Wochenende und Anfang nächster Woche Schnee, starken Regen und schwere Gewitter in die USA.

Der Sturm beginnt an diesem Wochenende im Westen der USA und bringt den ersten signifikanten Schneefall der Saison in den Intermountain West.

„Die Strecke der ungewöhnlich warmen und trockenen Oktoberbedingungen wird heute ein abruptes Ende finden, da eine starke Kaltfront Wind, Regen, erheblichen Bergschnee und viel kältere Temperaturen mit starkem Frost bringt“, sagte der National Weather Service in Salt Lake City Samstag.

Wintersturmwarnungen und Winterwetterhinweise gelten am Samstag in acht westlichen Bundesstaaten, wo 1 bis 2 Fuß Schnee für Höhen über 7.000 Fuß vorhergesagt werden. Dieser schwere, nasse Schnee führt zu gefährlichen Fahrbedingungen und eingeschränkter Sicht.

CNN-Wetter

Dieses System hat seit Beginn am Freitag bereits kalte Luft, Regen und Schnee in höheren Lagen in den pazifischen Nordwesten gebracht, was die Luftqualität und die Brandbekämpfung in dieser Region erheblich verbessert hat.

Am Donnerstag rangierten Portland, Oregon und Seattle laut der Website IQAIR auf Platz 1 bzw. Nr. 2 für die schlechteste Luftqualität unter den Großstädten der Welt.

Die Luftqualität hat sich im pazifischen Nordwesten jetzt erheblich verbessert, dank einer starken Kaltfront, die in den letzten 24 Stunden Regen und eine Winddrehung mit sich brachte.

In Seattle fiel am Freitag (0,32″) mehr Regen als in den gesamten Monaten August und September.

Während der Oktober in Seattle im Durchschnitt mehr Regen verzeichnet als August und September, war dieser Sommer von Juli bis September mit weniger als einem halben Zoll Regen besonders ausgetrocknet, was diese Zeit zur trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen macht.

Ein sekundäres System wird ab Montag in den pazifischen Nordwesten ziehen und noch mehr Regen in die Region bringen.

In den letzten 24 Stunden wurden auch mehrere Waldbrände in der gesamten Region eingedämmt. Am Donnerstag lag die Gesamtzahl der großen, aktiven Waldbrände in den USA bei über 50, aber am Samstagmorgen ist diese Zahl auf 30 gesunken.

Für einen Großteil des Westens der USA werden starke Winde ebenfalls ein Problem sein, wenn dieses große Sturmsystem nach Osten vordringt. Das bedeutet, dass Winde vor dem Eintreffen von Regen oder Schnee das Potenzial für die Ausbreitung von Feuer und das Aufwirbeln von Staub erhöhen können.

„Die milden und trockenen Bedingungen in Verbindung mit den starken Winden werden auch Bedenken hinsichtlich des Feuerwetters hervorrufen“, sagte der National Weather Service in Denver. „Zu den Vorhersagegittern wurde östlich und südlich einer Linie von Denver nach Sterling Flugstaub hinzugefügt. [Colorado].“

Zehn Bundesstaaten stehen am Samstag unter starken Windüberwachungen und Warnungen, bei denen Windböen von bis zu 75 Meilen pro Stunde auftreten können.

Zusammenprallende Luftmassen – kalte Luft, die sich im Westen niederlässt, und warme Luft im Osten – werden am Sonntag auch die Zutaten für schwere Stürme im Mittleren Westen und in den Central Plains liefern.

Über 10 Millionen Menschen in den zentralen USA und im Mittleren Westen sind am Sonntag von schweren Stürmen bedroht. Ein Risiko der Stufe 2 von 5 für schwere Stürme besteht und umfasst Omaha und Lincoln in Nebraska sowie Sioux City in Iowa. Ein Risiko der Stufe 1 ist ebenfalls vorhanden und umfasst Minneapolis, Kansas City und Des Moines.

CNN-Wetter

Diese schweren Gewitter können am Sonntagabend bis zum frühen Montag großen Hagel und schädliche Böen erzeugen. Obwohl Tornados nicht die Hauptbedrohung sein werden, besteht in dieser Region immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für ein oder zwei Tornados.

Der Regen wird jedoch für die zentralen US-Staaten wie Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri und Kansas von Vorteil sein, die in den letzten Wochen unter sich verschlechternden Dürrebedingungen gelitten haben.

„Von Montag bis Dienstag werden in der gesamten Region weit verbreitete vorteilhafte Niederschläge prognostiziert. Derzeit werden durchschnittliche Mengen von 1 bis 3 Zoll mit lokal höheren Mengen prognostiziert“, sagte das NWS-Büro in Tulsa, Oklahoma.

Hundert Prozent des Bundesstaates Oklahoma leiden unter Dürrebedingungen, wobei Tulsa derzeit in der extremen Kategorie liegt.

Für Teile von Oklahoma, Arkansas, dem Südwesten von Missouri und dem Nordosten von Texas, in denen Sturzfluten möglich sein werden, wurde am Montag eine Stufe 2 von 4 für das Risiko übermäßiger Regenfälle ausgestellt.

Da das Gebiet so trocken war, „ist zu erwarten, dass der Niederschlag im Allgemeinen eher vorteilhaft als problematisch sein sollte“, stellte das Weather Prediction Center ebenfalls fest.

Die starken Regenfälle werden ab Montag auch im Mississippi-Becken willkommen sein, das in den letzten Wochen mit historisch niedrigen Wasserständen zu kämpfen hat.