Ein Schritt vor, zwei zurück (nd-aktuell.de)

Am Mittwoch dürfen Autos nur ungern in den seit 2020 für sie gesperrten Abschnitt der Friedrichstraße einfahren. Foto: IMAGO/PEMAX

Seit Mittwoch Mitternacht ist die Friedrichstraße wieder vollständig für Autos geöffnet. Die Straßensperre, die den 500 Meter langen Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße seit 2020 für Autos gesperrt hatte, wurde nun aufgehoben. Auch ein Frontkämpfer für Autofahrer legte Hand an: FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja ließ sich fotografieren, als er nachts vermutlich von Absperrungen auf der Straße weggetragen wurde. Schließlich ist es Wahlkampf.

Während es an der Friedrichstraße einen Schritt zurück ging, machte der Bezirk Mitte am Montag an der parallel verlaufenden Charlottenstraße einen Schritt nach vorne. Denn das ist jetzt eine Fahrradstraße. Dass Radfahrer weiter von Norden nach Süden einen Radweg vorfinden, trägt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefühl in der geschäftigen Mitte Berlins bei. Die aktuelle Straßenverkehrsordnung (StVO), die in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt, stellt jedoch vielen Maßnahmen, die Land und Kreise für mehr Verkehrssicherheit ergreifen möchten, Steine ​​in den Weg.

„Die StVO fordert, dass Verkehrssicherheit mit Blut erkauft wird“, brachte Inge Lechner von der Initiative Changing Cities die Situation kürzlich auf den Punkt. Denn für die StVO sind die Fließfähigkeit und die Sicherheit des Straßenverkehrs maßgebend. Oft muss erst ein Unfall passieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden können. Das gilt auch, wenn Berlin 30 km/h auf Hauptstraßen durchsetzen will. Neben der Sicherheit ergibt sich eine weitere Chance zur Veränderung, wenn die Schadstoffbelastung der Straßen durch Geschwindigkeitsreduzierung reduziert werden kann. Aber das ist fast, wo es endet.

Die Kommunen appellieren deshalb immer wieder an das Bundesverkehrsministerium. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte im Frühjahr mehr Entscheidungskompetenzen auf kommunaler Ebene. Auch die Verkehrsstadträte aller Berliner Bezirke haben im Oktober einen Brandbrief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geschrieben. Seine Staatssekretärin antwortete ihnen mit Verweis auf den Koalitionsvertrag in der Bundesregierung. Dort einigten sich SPD, Grüne und FDP darauf, dass die StVO so angepasst werden soll, dass auch Klimaschutz oder Ziele in der Stadtentwicklung berücksichtigt werden können. „Damit sollen die Länder und Kommunen mehr Entscheidungsspielraum erhalten“, schrieb Staatssekretär Guido Zielke. Gleichzeitig verschob er die Konferenz der Verkehrsminister der Länder, die sich am Dienstag kommender Woche mit der Frage befassen soll.

„In der deutschen Verkehrsdebatte müssen Meilensteine ​​gesetzt werden, damit wir weiter vorankommen und die Fesseln in den Kommunen gelöst werden können“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion Kristian Ronneburg am Mittwoch im Mobilitätsausschuss das Repräsentantenhaus. Dort ging es erneut um die „Vision Zero“, wonach auch Berlin anstrebt, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken. Berlin hat in diesem Jahr bisher 29 Verkehrstote zu verzeichnen, und mehrere tragische Unfälle haben in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Vergleiche mit skandinavischen Städten werden oft herangezogen, um zu zeigen, wo es hingehen könnte. Beispiel Helsinki: 2018 wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h und auf Hauptverkehrsstraßen auf 40 km/h begrenzt. Im folgenden Jahr wurde kein einziger Fußgänger oder Radfahrer im Straßenverkehr getötet.

Dafür waren natürlich auch andere Maßnahmen wichtig. Ebenso können 30 km/h nicht jeden Unfall verhindern, etwa solche, bei denen Radfahrer Opfer rechtsabbiegender Autofahrer werden. Doch die Überlebenschance bei Unfällen steigt mit abnehmender Geschwindigkeit. „Wir brauchen insgesamt weniger Autos und müssen langsamer fahren, wenn wir die Vision Zero erreichen wollen“, sagte Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Mittwoch.

Um dies umsetzen zu können, bedarf es nicht nur mehr Spielräume seitens der Bundesregierung. Am Ende müssten auch Maßnahmen geprüft und geahndet werden, damit sich die Fahrer daran halten, bestätigte Jarasch. Die Antwort auf eine Frage von Politikern der Grünen-Fraktion in dieser Woche ergab, dass dem Land in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro an Bußgeldern verloren gegangen sind, weil das Bußgeldamt Fristen versäumt hat.

„Wir bekennen uns zur Vision Zero, müssen aber mit unseren Kräften sparen“, sagte Frank Schattling, Leiter des Verkehrsstabes im Landespolizeipräsidium, am Mittwoch. Bei der Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen gehe man nicht nach dem Gießkannenprinzip vor, sondern prüfe dort, wo ungeschützte Verkehrsteilnehmer unterwegs seien, etwa wenn vor Senioreneinrichtungen oder Schulen Tempo 30 angeordnet werde.

Tempo 30 vor Schulen anzuordnen sei übrigens noch einfach, erklärte Christian Haegele von der Unfallkommission der Senatsverwaltung Mobilität im Mobilitätsausschuss. »Aber auf dem Schulweg müssen wir ausführlich erklären, warum das Sinn macht. Das macht die Sache so schwierig.“ Deshalb setze sich Berlin auch auf Bundesebene dafür ein, die Geschwindigkeitsreduzierung vor Spielplätzen zu erleichtern, sagte Haegele.

Antje Kapek, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, erinnerte anschließend an den autogerechten Umbau der Städte. Früher hätten Kinder auf der Straße spielen können. Erst in den 1960er Jahren wurden Spielplätze vermehrt als eingezäunte Flächen angelegt, um die Straße für Autos frei zu machen. „Wir sollten die Prioritäten umkehren“, sagte Kapek.