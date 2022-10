Ein russisches Gericht wird am Dienstag über die Berufung von WNBA-Star Brittney Griner verhandeln

Brittney Griner, Basketballspielerin der US-amerikanischen National Basketball Association (NBA), die am Moskauer Flughafen Sheremetyevo festgenommen und später wegen illegalen Besitzes von Cannabis angeklagt wurde, steht am 4. August 2022 vor einer Gerichtsverhandlung in Khimki außerhalb von Moskau in einem Käfig der Angeklagten .

Ihre Anwälte sagten, Griner verwende Cannabis nur zu medizinischen Zwecken und packte die Cannabiskanister unabsichtlich in ihren Koffer, weil die Profisportlerin es eilig hatte.

Griner, die während der WNBA-Nebensaison in Russland Profi-Basketball spielt, wurde im Februar festgenommen, nachdem russische Behörden in ihrem Gepäck auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kanister mit Cannabisöl gefunden hatten.

„Sie hofft, dass ihre Strafe etwas reduziert wird“, sagte Maria Blagovolina, Griners Anwältin, gegenüber Andrea Mitchell von NBC News und fügte hinzu, dass die 32-jährige Athletin per Videokonferenz vor Gericht erscheinen werde.

WASHINGTON – Ein russisches Gericht wird am Dienstag die Berufung von WNBA-Star Brittney Griner anhören, nachdem der amerikanische Athlet Anfang dieses Jahres wegen Drogenbeschuldigungen verurteilt worden war.

Der US-WNBA-Basketball-Superstar Brittney Griner steht vor einer Anhörung vor dem Khimki-Gericht außerhalb von Moskau am 26. Juli 2022 im Käfig eines Angeklagten.

Tage bevor sie sich letzten Monat schuldig bekannte, schrieb Griner einen Brief an Präsident Joe Biden, in dem er um seine direkte Hilfe bei ihrem Fall bat.

„Ich sitze hier in einem russischen Gefängnis, allein mit meinen Gedanken und ohne den Schutz meiner Frau, Familie, Freunde, des Olympiatrikots oder irgendwelcher Errungenschaften. Ich habe Angst, dass ich für immer hier sein könnte“, schrieb der Profisportler in einem Juli 5 Brief.

„Mir ist klar, dass Sie mit so viel zu tun haben, aber vergessen Sie bitte nicht mich und … andere amerikanische Häftlinge. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um uns nach Hause zu bringen“, schrieb Griner.

Nachdem Biden den Brief erhalten hatte, riefen Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris die Frau des WNBA-Stars, Cherelle Griner, an. Biden schrieb auch eine Antwort an Griner, die US-Diplomaten persönlich in Moskau überbrachten.

Biden versicherte ihrer Frau, dass er daran arbeite, Griners Freilassung so schnell wie möglich zu erreichen, so eine Auslesung des Anrufs aus dem Weißen Haus. Er sagte Cherelle Griner auch, dass er daran arbeite, Whelan freizulassen, der eine 16-jährige Haftstrafe in Russland verbüßt.

Whelan wurde 2018 unter dem Vorwurf festgenommen, als Spion für die Vereinigten Staaten gehandelt zu haben. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme besuchte Whelan laut seinem Bruder David Whelan Russland, um an einer Hochzeit teilzunehmen.

Griners Festnahme und anschließende Inhaftierung erfolgten, als der Westen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wiederholt davor warnte, die Hunderttausende von Truppen an der ukrainischen Grenze abzuziehen. Nach Russlands umfassender Invasion seines ehemaligen sowjetischen Nachbarn haben die USA und ihre Verbündeten eine Reihe von Strafsanktionen gegen Moskau verhängt und eine Multimilliarden-Dollar-Kriegskasse für Kiew aufgebaut.

Zwei Monate nach Beginn des Krieges erklärte sich Russland bereit, den ehemaligen US-Marinesoldaten Trevor Reed im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freizulassen.

Reed wurde beschuldigt, einen russischen Polizisten angegriffen und 2019 von den dortigen Behörden festgenommen worden zu sein. Später wurde er zu neun Jahren Haft in einem russischen Gefängnis verurteilt. Reed und seine Familie haben seine Unschuld beteuert, und die US-Regierung bezeichnete ihn als zu Unrecht inhaftiert.

Für die Freilassung von Reed stimmte Biden zu, Konstantin Jaroschenko freizulassen, einen russischen Piloten, der eine 20-jährige Bundeshaftstrafe wegen Verschwörung zum Schmuggel von Kokain in die USA verbüßt