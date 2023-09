Obwohl internationale Medien der Geschichte viel Aufmerksamkeit schenkten, schenkte die Stadt ihr kaum Beachtung – obwohl es sich um den schrecklichen lokalen Tod eines Mannes handelte, der sich einst in elitären Kreisen bewegte und das Haus besaß, das später zur Kalorama-Residenz von Ivanka Trump und Jared wurde Kushner.

Jetzt, da der Prigozhin-Absturz neue Aufmerksamkeit auf die düsteren Todesfälle in der Nähe des Kremls lenkt, äußern einige Verbündete von Rapoport ihre Unzufriedenheit mit Washingtons Ermittlungen zu seinem Tod, etwas, von dem die Stadtpolizei fast sofort sagte, dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Verbrechen handelte.

„Da stimmt für mich etwas nicht“, sagt Jason Jay Smart, ein in Kiew ansässiger amerikanischer Politikberater und ausgesprochener pro-ukrainischer Medienvertreter, der Rapoport nahe stand. „Diejenigen, die ihn kannten – ich habe mit vielen Risikokapitalgebern gesprochen – niemand ist davon überzeugt, dass er einfach aufgestanden ist und beschlossen hat, zu springen.“

„Das Wichtigste, was passiert ist, ist etwas, das nicht passiert ist: Die Strafverfolgungsbehörden in Washington, D.C. haben sich keine schlüssigere Aussage darüber ausgedacht, was passiert ist“, sagt ein weiterer langjähriger Mitarbeiter, Bill Browder, der ehemalige Moskauer Finanzier wurde zum meistverkauften Kreml-Antagonisten. „Das ist ein sehr ernstes Problem. Er ist ein amerikanischer Staatsbürger, der ein Feind von Wladimir Putin war, der viel zu früh starb. Das erfordert eine ernsthafte Untersuchung.“

Kritiker verwirren die verschlossene öffentliche Haltung der Metropolitan Police Department der Hauptstadt in den Tagen nach Rapoports Tod – und die auch heute noch offensichtlich ist, auch wenn sich auf der ganzen Welt die Zahl der zweifelhaften Selbstmorde russischer Insider summiert.

Laut einem Vorfallbericht vom 14. August letzten Jahres fanden Beamte, die auf einen Anruf wegen eines Pullovers reagierten, Rapoports Leiche auf dem Bürgersteig vor einem Luxusgebäude an der 24th und M Street im West End-Viertel. Der 52-Jährige trug Flip-Flops und einen schwarzen Hut; Er wurde mit einem kaputten Mobiltelefon, Kopfhörern und 2.620 Dollar Bargeld, aber ohne Brieftasche gefunden.

Obwohl die Polizei sagte, dass sie keinen Verdacht auf ein Verbrechen habe, wurde die Leiche dem Gerichtsmediziner übergeben, was bei Selbstmordverdacht gängige Praxis ist. Die resultierende Autopsie könnte theoretisch mehr über den Tod herausfinden, und zwar durch eine toxikologische Untersuchung (die darauf hindeuten könnte, dass es sich um einen versehentlichen Sturz handelte) oder durch Hinweise auf Kämpfe oder Verletzungen vor dem Sturz (was auf einen Mord hindeuten könnte).

Doch als der Bericht im November endlich zurückkam, war er nicht schlüssig. Die vom Büro des Chefarztes der Stadt veröffentlichten knappen Einzelheiten ergaben, dass die Todesursache „mehrere Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung aufgrund eines Sturzes aus großer Höhe“ waren, die Todesart wurde jedoch als „unbestimmt“ aufgeführt.

Damals sagte ein Polizeisprecher, es gebe keine laufenden Ermittlungen zum Todesfall, dies könne sich jedoch ändern, sobald neue Fakten bekannt würden.

In den folgenden Monaten habe ich von Zeit zu Zeit nachgesehen, ob sich etwas geändert hat. „Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine laufende Untersuchung dieses Todes“, antwortete ein Spezialist für öffentliche Angelegenheiten im Januar und fügte diesen bürokratischen Satz von Twilight Zone über den Stand der Dinge hinzu: „Das OCME hat festgestellt, dass diese Art des Todes unbestimmt ist.“

Diese Woche sagte Paris Lewbel, der stellvertretende Direktor des Kommunikationsbüros der Abteilung, dass der Fall tatsächlich noch offen und noch nicht abgeschlossen sei, da kein Grund genannt worden sei und er daher technisch gesehen nicht abgeschlossen werden könne. Er wies jedoch darauf hin, dass die Abteilung die Angelegenheit nicht aktiv untersucht, sofern keine neuen Informationen vorliegen. „Wie in allen Fällen führen wir Befragungen durch und sammeln mehrere Beweisstücke, und das haben wir in diesem und jedem anderen Fall getan“, erzählte mir Lewbel.

Die Witwe von Rapoport, Olena, hat sich nicht öffentlich zu dem Fall geäußert, seit sie im vergangenen August einem russischsprachigen Medium gesagt hatte, dass die Berichterstattung über einen Selbstmord falsch sei. In einem kurzen Austausch diese Woche ging sie nicht näher darauf ein, deutete jedoch an, dass die Familie einen unabhängigen Bluttest anstrebe.

„Sie möchte eine private Untersuchung ohne öffentliche Aufmerksamkeit durchführen“, sagt David Satter, ein Freund der Rapoports und ehemaliger Moskauer Korrespondent, der 2013 als erster amerikanischer Reporter seit dem Kalten Krieg aus Moskau vertrieben wurde. „Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass die Polizei von DC ernsthafte Anstrengungen unternimmt.“

Die Undurchsichtigkeit der offiziellen Reaktion ist es, die Kritiker in den Wahnsinn treibt – und manche fragen sich, ob örtliche Kriminalbeamte, die an Morde im Zusammenhang mit Bandenfehden, eifersüchtigen Ehepartnern oder verpatzten Raubüberfällen gewöhnt sind, nicht weniger erpicht darauf sind, sich in ein Dickicht angeblicher ausländischer Intrigen zu stürzen.

Browder vermutet, dass die gleiche Dynamik im Jahr 2015 zu beobachten war, als Mikhail Lesin, ein ehemaliger Putin-Berater, in einem Hotelzimmer am Dupont Circle an den Folgen eines Herzinfarkts starb. Der Gerichtsmediziner kam später zu dem Schluss, dass er durch ein stumpfes Gewalttrauma getötet wurde. Doch die örtliche Staatsanwaltschaft schloss den Fall ab, nachdem der Bericht dahingehend geändert wurde, dass es sich bei der stumpfen Gewalteinwirkung um einen Unfall gehandelt habe, der möglicherweise auf einen Sturz aus dem Bett im betrunkenen Zustand zurückzuführen sei.

Donell Harvin, der als Verwalter der städtischen Gerichtsmedizin die Forensik beaufsichtigte, bevor er Heimatschutzchef des Distrikts wurde, sagt, dass Kritiker die Situation möglicherweise falsch einschätzen. Fehlen Hinweise auf Gewalt einerseits oder so etwas wie ein Abschiedsbrief andererseits, sagt er, sei es nicht ungewöhnlich, dass eine Autopsie die Todesart als „ungeklärt“ einstufen würde. Er glaubt, dass das gelegentliche internationale Medieninteresse an dem Fall tatsächlich verhindern könnte, dass er völlig aufgeklärt wird.

„Wenn es nur ein normaler Kerl wie Sie oder ich gewesen wäre, hätten sie den Fall wahrscheinlich schon vor elf Monaten abgeschlossen“, erzählt mir Harvin, heute Heimatschutzanalyst bei MSNBC. „Die einzige Schuld der Beamten ist, dass sie nicht klar artikuliert haben, warum es nicht so lange gedauert hat.“

Tatsächlich akzeptierten, anders als nach dem Tod von Prigozhin, eine Reihe von Freunden die offizielle Version dessen, was mit Rapoport, einem vergleichsweise kleinen Kerl, geschah. Als ich über seinen Tod im Jahr 2022 berichtete, sagten mehrere Freunde, er habe sich zu diesem Zeitpunkt in einer schwierigen Lage befunden, und sie hielten die Vorstellung von selbstverschuldetem Schaden für plausibel. (Einige bemerkten auch, dass selbst ein krimineller Tod möglicherweise mit oberflächlichen postsowjetischen Geschäftsangelegenheiten und nicht mit der Hinterlist eines Geheimagenten zu tun gehabt hätte.)

„Angesichts von Dans Charakter und dem Druck, dem er ausgesetzt war, könnte jede der Erklärungen wahr sein“, sagt Satter, der heute ein in Washington ansässiger Autor und Mitarbeiter des Wall Street Journal ist. „Aber ich habe das Gefühl, dass die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass er Opfer eines Attentats wurde, oder dass dies zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. … Schon die Möglichkeit, dass sie diese Verbrechen hier in der Hauptstadt der USA begehen, verdient höchste Aufmerksamkeit.“

Ein paar leidenschaftliche Sätze der örtlichen Behörden – etwa „Wir nehmen das wirklich ernst, wir werden nicht ruhen, bis wir alles herausgefunden haben, was wir können“ usw. – würden viel bewirken.

Meiner Meinung nach sagt das seltsame Fehlen von Beltway-Interesse am Rapoport-Fall auch viel über die Nachrichtenkultur in Washington aus.

Bedenken Sie: Browder ist der Mann, der dazu beigetragen hat, das Magnitsky-Gesetz in US-Recht umzusetzen und russische Beamte zu bestrafen, die am Tod von Browders eifrigem Anwalt für Betrugsbekämpfung beteiligt waren. Er war Autor eines landesweiten Bestsellers über seine Auseinandersetzungen mit dem Kreml. Er ist ein ganz Großer auf dieser Welt. Und er deutet an, dass eine ausländische Macht einen amerikanischen Staatsbürger im Herzen der Hauptstadt des Landes getötet haben könnte. Dennoch ist die Geschichte weitgehend unbekannt.

Das Opfer war auch nicht irgendein Fremder, der auf der Durchreise war. Er wurde im sowjetischen Lettland geboren, bevor er nach Texas auswanderte. Nach dem Fall des Kommunismus zog er nach Moskau und zog dann 2012 nach Washington, als Putin an die Macht zurückkehrte. Mit einem Kind in einer erstklassigen örtlichen Privatschule und einem großen Haus in Kalorama lebte er in der Beltway-Gesellschaft. Nach einer Scheidung zog er 2016 nach Kiew, heiratete einen ukrainischen Arzt und wurde ein häufiger Kontakt zu besuchenden amerikanischen Reportern und ein Online-Antagonist des russischen Regimes. Einige Monate nach der Invasion kehrte er nach Washington zurück.

In einer Stadt mit starken Boulevardmedien hätten die Fragen rund um seinen Tod wochen- oder monatelang für verlockende Schlagzeilen gesorgt und zu einer Art von Gesprächen geführt, die die Spieler in einem Mysterium zu bekannten Namen machen können. Im Guten und manchmal im Schlechten funktioniert Washington nicht so. Da aus verantwortungsvollen Quellen nur wenige neue Details bekannt wurden, gab es nicht viele geeignete News-Hooks für anzügliche Artikel, die den Fall trotz aller Schmuddeligkeit im Gedächtnis behalten hätten können.

„Wie viele Putin-Feinde müssen getötet werden, bevor die Leute das ernst nehmen?“, sagt Browder.