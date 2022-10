Ein Punkt fehlt zum WM-Titel: Regenchaos verdirbt Verstappen den Sieg

Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan in der Formel 1. Noch ist er nicht der neue Weltmeister – dem Titelverteidiger fehlt noch ein einziger Punkt. Das Rennen im Regen bietet viel Gesprächsstoff.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im Regenchaos von Suzuka den Großen Preis von Japan gewonnen. Allerdings verpasste der Red-Bull-Star zum zweiten Mal in Folge die vorzeitige Titelverteidigung, weil im verkürzten Rennen nicht die volle WM-Punktezahl vergeben wurde. Charles Leclerc im Ferrari belegte bei schwierigen Bedingungen den zweiten Platz vor Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Ein Duell der beiden Piloten kurz vor der Ziellinie wurde jedoch noch von den Rennkommissaren untersucht. Sebastian Vettel fuhr seinen Aston Martin auf Rang sechs, Mick Schumacher belegte im Haas-Boliden den 18. Platz.

Nach dem 18. von 22 Saisonläufen hat Verstappen nun 360 Punkte in der WM-Wertung und liegt deutlich vor Leclerc (251) und Perez (247). Rechnerisch kann nur Leclerc den Verstappens-Titel bei vier ausstehenden WM-Rennen verhindern. Hat der Titelverteidiger nach dem in zwei Wochen anstehenden Rennen in den USA einen Vorsprung von mindestens 86 WM-Punkten, kann ihm der Pokal nicht mehr weggenommen werden.