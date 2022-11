Ein potenzieller Lichtblick für Dems in Indiana

Seit Wochen häuft sich die Flut schädlicher Nachrichten über Morales. Dazu gehören Berichte, dass er 2009 und 2011 zweimal wegen leistungsbezogener Probleme in demselben Büro, das er führen möchte, entlassen wurde; Übertreibung seines Militärdienstes, der nur drei Monate und 18 Tage Grundausbildung umfasste; ein paar Behauptungen wegen sexueller Übergriffe; berichtet, er habe 43.000 Dollar Wahlkampfgelder für ein Fahrzeug ausgegeben; und zuletzt Vorwürfe des Wahlbetrugs im Jahr 2018, als er für den Kongress kandidierte und in einem anderen Landkreis abstimmte. POLITICO hat die Vorwürfe nicht unabhängig überprüft.

Laut einem Bericht von The Indianapolis Star ereigneten sich die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen Morales angeblich vor mehr als einem Jahrzehnt. In einer an die Medien gesendeten Erklärung hat Morales sie „eindeutig“ dementiert. Die Kampagne von Morales sagte, er sei stolz auf seinen freiwilligen Militärdienst; dass ein zuverlässiges Auto notwendig sei, um eine „erfolgreiche Kampagne“ zu führen, und er sagte dem Fernsehsender Fox 59, dass er sich in Bezug auf seinen Wohnsitz an alle geltenden staatlichen und bundesstaatlichen Wahl- und Grundsteuergesetze halte.

Die Kampagne von Morales lehnte eine Bitte um ein Interview durch eine Sprecherin ab.

Kyle Hupfer, der Vorsitzende der Indiana Republican Party und General Counsel des Republican National Committee, sagte gegenüber The Indianapolis Star in einer Erklärung, dass er im August von mindestens einem der Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe von einer der Frauen, einer Republikanerin, erfahren habe. Eine Interviewanfrage von POLITICO zum Rennen des Staatssekretärs nahm Hupfer zunächst an, sagte sie aber kurz vor der geplanten Durchführung ab.

In einer Erklärung sagte ein GOP-Sprecher von Indiana, die Partei sei „zuversichtlich“, dass der Wahltag ein „guter Tag für unser landesweites Ticket“ sein werde.

Wells, eine Anwältin und Oberstleutnant der Army Reserve, die in Afghanistan diente, hat versucht, aus der Kontroverse um ihre Gegnerin Kapital zu schlagen. „Es gibt viele ungezwungene Fehler unserer Opposition“ sagte sie in einem Interview. „Jedes Mal, wenn das passiert, versuchen wir, das Beste aus der Gelegenheit zu machen. Wir mussten ziemlich einfallsreich sein.“

Wells hat ihren Gegner in diesem Jahr laut ihrer Kampagne letzte Woche um fast 116.000 US-Dollar übertroffen, eine beträchtliche Summe für ein Down-Ballot-Rennen, wobei Wells 739.494 US-Dollar auf Morales 622.805 US-Dollar erhöht hat.

Morales gewann seine Nominierung auf dem Kongress der Republikaner im Juni, indem er den handverlesenen Kandidaten des republikanischen Gouverneurs Eric Holcomb, den amtierenden Holli Sullivan, besiegte. Seine Kandidatur wurde weitgehend durch die Aufregung der Delegierten über die Einschränkungen der öffentlichen Gesundheit des Gouverneurs in der Pandemiezeit angeheizt.

Mike O’Brien, ein Republikaner aus Indiana und ehemaliger Legislativdirektor des ehemaligen Gouverneurs Mitch Daniels, sagte, die Republikaner hätten einen Fehler gemacht, als sie Morales Sullivan vorgezogen hätten.

„Keine dieser Enthüllungen ist eine Überraschung“, sagte O’Brien. „Sie wurden rund um die Uhr diskutiert [state GOP] Konvention, und es kam zu dem Schluss, dass das Establishment versuchte, ihn mit falschen Behauptungen zu Fall zu bringen. Dieses Gefühl gibt es immer noch unter den Parteigängern. Und es ist schwer, als Partei harte Lektionen zu lernen, wenn wir nicht aufhören zu gewinnen. Also werden wir wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fehler machen.“

Das knappe Rennen ist zum Teil ein Nebenprodukt monatelanger Bemühungen, die Demokratische Partei des Staates unter dem neuen Staatsvorsitzenden Mike Schmuhl wieder aufzubauen, einem Mitarbeiter aus South Bend, der Anfang dieses Jahres vom DNC-Vorsitzenden Jaime Harrison in das Exekutivkomitee der Körperschaft berufen wurde.

„Als ich kandidierte, war mir sehr klar, dass sich unser Schicksal nicht über Nacht oder notwendigerweise mit einer Wahl ändern wird“, sagte Schmuhl. „Aber ich denke, es ist ein Prozess. Und ich denke, dass wir einen langfristigen Plan aufgestellt haben, um beim Aufbau unserer Partei zu helfen.

Wells, der versucht hat, seine Wut über den Sturz des Obersten Gerichtshofs auszunutzen Roe v. Wade und Indianas Status als erster Bundesstaat, der eine Sondersitzung zur Einschränkung der Abtreibung abhielt, führte dazu, dass sich an einem Freitagabend ein paar Dutzend vor einem Büropark in einem Vorort von Indianapolis versammelten.

„Wenn ich etwas aus meinen Dienstjahren in Afghanistan weiß, sind Frauenrechte ein Barometer für eine gesunde Demokratie“, sagte sie. „Und im Moment haben wir keine gesunde Demokratie.“