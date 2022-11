Ein Picadillo-Rezept, das eine Tochter liebte. TikTok hat sie dazu inspiriert : NPR

Bildunterschrift umschalten Miriam Armendariz Piccolo/Collage von NPR

All Things We’re Cooking ist eine Serie mit Familienrezepten von Ihnen, unseren Lesern und Zuhörern, und den besonderen Geschichten dahinter. Wir werden während der Feiertage weiterhin mehr von Ihren Küchenjuwelen teilen.

Als sie aufwuchs, half Miriam Armendariz Piccolo ihrer Mutter in der Küche, besonders wenn es an der Zeit war, Picadillo, Piccolos Lieblingsgericht, zuzubereiten.

Piccolo sagt, dass die Gewürze und Aromen dieses Gerichts – eine Kombination aus Hackfleisch, Kartoffeln und Chilisauce – für sie wie zu Hause schmecken.

Wie bei vielen Mutter-Tochter-Beziehungen waren sich Piccolo und ihre Mutter nicht immer einig. Konflikte resultierten normalerweise aus kulturellen Unterschieden – der konservativen Kultur in Mexiko, woher die Familie ausgewandert war, und der fortschrittlicheren Kultur in ihrer neuen Heimat Oregon, sagte sie.

Aber ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten wusste Piccolo, dass, wenn ihre Mutter Picadillo machte, sie es für sie machte, weil ihr Bruder und ihr Vater keine Fans waren. Von der Schule zu diesem Essen nach Hause zu kommen, bedeutete, dass ihre Mutter an sie gedacht hatte und dass sie das Essen zusammen teilen würden.

„Sie hat an diesem Tag irgendwie an mich gedacht“, sagte Piccolo. „Es hätte sein können, dass sie mich liebte oder vielleicht wütend auf mich war, oder vielleicht hatte ich sie enttäuscht, aber ich war irgendwie in ihren Gedanken und sie wollte mich an diesem Tag füttern und gut füttern.“

So sehr Piccolo Picadillo liebt, sie hatte es bis vor kurzem nicht alleine geschafft.

„Ich wusste ehrlich gesagt nicht wirklich, wie man es macht, weil ich das Rezept nie von meiner Mutter bekommen habe“, sagt Piccolo, der jetzt in Little Rock, Ark, lebt. „Meine Mutter war diejenige, die sagte: ‚Eine Prise davon und etwas Chili hinzufügen.‘ Und sie war so vage damit, dass ich dachte, ich weiß nicht, was das bedeutet.“

Piccolos Job bestand damals eher darin, Gemüse zu würfeln, als Zutaten abzumessen. Als sie auf TikTok auf ein Video von Picadillo stieß, beschloss sie, es selbst zu versuchen. Doch diesmal war sie auf die Hilfe ihrer Tanten angewiesen. Piccolos Mutter starb 2021.

Die Tanten gaben ihr ein paar Tipps und sie machte sich an die Arbeit. Es gehe nicht so sehr darum, wie das Gericht am Ende geschmeckt habe, sagte Piccolo. „Ich wollte meinen Tanten zeigen, dass ich meine Mutter immer noch in mir trage, dass ich immer noch ihre Erinnerungen und ihre Fähigkeiten habe und sie mit mir bringe“, sagte sie.

Piccolos Picadillo war köstlich. Sie plant nun, es für Familie, Freunde und sich selbst zuzubereiten, und fordert andere auf, das Rezept auszuprobieren.

„Das wird ein gutes, herzhaftes Gericht“, sagte Piccolo. „Servieren Sie es mit einem Spritzer Zitrone, guten, herzhaften Maistortillas. Und es wird Sie satt machen, wenn Sie wissen, dass es wirklich mit Liebe gemacht wurde.“

Picadillo Rezept eingereicht von Miriam Armendariz Piccolo

Kleiner Stein, Arche.

Zutaten

1 Pfund Hackfleisch

1-2 Kartoffeln

1 Roma-Tomate

2 Chili-Guajillo

1 Chile Kalifornien

1/4 einer kleinen Zwiebel

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 Teelöffel Kreuzkümmel

1-2 Teelöffel Oregano

1 Nelke

Salz und Pfeffer

Richtungen

Kochen Sie das Rindfleisch und zerkleinern Sie es, bis es zu 90 % gegart ist. Geschälte und gehackte Kartoffeln dazugeben und ca. 5 Minuten garen.

In der Zwischenzeit Tomaten und Chilis aufkochen und mit Zwiebel, Knoblauch, Kreuzkümmel, Oregano und Nelken zu einem wässrigen Püree pürieren. Die Chilisauce zum Rindfleisch und den Kartoffeln geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Garen, bis die Kartoffeln weich sind.

Mit weißem Mexi-Reis, Maistortillas und einem Spritzer Limette servieren.