JERUSALEM (AP) – Ein Hamas-Kämpfer eröffnete am Donnerstag das Feuer in der Nähe einer israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland und tötete einen Israeli, einen Tag nachdem sich die israelischen Streitkräfte von der größten Militäroperation im Westjordanland seit zwei Jahrzehnten zurückgezogen hatten. Der palästinensische Angreifer sei von israelischen Streitkräften erschossen worden, teilte die Armee mit.

Die Schießerei erfolgte im Anschluss an den israelischen Rückzug aus dem nahegelegenen Flüchtlingslager Dschenin nach einer zweitägigen Offensive zur Niederschlagung palästinensischer Militanter. Die Operation zerstörte die engen Straßen und Gassen des Lagers, trieb Tausende Menschen in die Flucht und tötete zwölf Palästinenser. Ein israelischer Soldat wurde ebenfalls getötet.

Die Schießerei am Donnerstag in der Nähe der Siedlung Kedumim im Westjordanland warf Fragen über die Wirksamkeit des israelischen Angriffs auf, der nach fast anderthalb Jahren israelisch-palästinensischen Blutvergießens in der Region erfolgte. Dies könnte auch dazu führen, dass Mitglieder der rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu weiteren Militäreinsätzen aufrufen.

Finanzminister Bezalel Smotrich, ein hitziger Siedlerführer, lebt in der Gegend, in der die Schießerei stattfand. Smotrich überwacht auch die Siedlungsplanung im Westjordanland.

Die militante Hamas-Gruppe übernahm die Verantwortung für die Schießerei und sagte, es handele sich um eine „natürliche Reaktion“ auf den Einmarsch in Dschenin. Es hieß, der 19-jährige Angreifer habe die Siedlung Smotrich ins Visier genommen.

„Der Feind wird wissen, dass sein Massaker in Dschenin nur das Beharren unseres Volkes auf Widerstand und das Festhalten an seinem Vorgehen bis zur Befreiung verstärkt hat“, sagte die Gruppe.

Die Armee sagte, der Schütze habe das Feuer auf israelische Streitkräfte eröffnet, die sein Fahrzeug für eine Inspektion angehalten hatten. Der Mann fuhr davon und wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd erschossen.

Ein Sprecher der palästinensischen militanten Gruppe Hamas lobte die Schießerei als „Heldentat“ und „natürliche Reaktion“ auf den israelischen Überfall auf Dschenin.

Im Westjordanland kam es seit mehr als einem Jahr zu einem Anstieg der Gewalt, der eine Herausforderung für die rechtsextreme Regierung von Netanjahu darstellt, die von Ultranationalisten dominiert wird, die härtere Maßnahmen gegen palästinensische Militante forderten, nur um zu sehen, wie sich die Kämpfe verschlimmerten.

Über 140 Palästinenser wurden dieses Jahr im Westjordanland getötet, und bei palästinensischen Angriffen auf Israelis kamen mindestens 25 Menschen ums Leben.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen. Die Palästinenser suchen diese Gebiete für ihren erhofften unabhängigen Staat.

Julia Frankel, The Associated Press











