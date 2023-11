Ein Opossum stürzte bei einem College-Football-Spiel in Texas ab und wurde zum viralen Star

Ein Überraschungsgast bei einem College-Football-Spiel in Texas am Donnerstag wurde über Nacht zu einer viralen Berühmtheit.

Ein Opossum, dessen Name unbekannt ist, lief während des Heimspiels der Texas Tech University gegen die Texas Christian University über das Spielfeld und sorgte schnell für Aufsehen im Internet.

„In Lubbock tauchen Nagetiere ungewöhnlicher Größe auf“, sagte ein Kommentator der Fox-Sendung und bezog sich dabei auf einen Clip des Opossums.

„Er war nicht glücklich darüber, aus dem Stadion eskortiert zu werden“, sagte ein anderer Kommentator.

Bevor die 20-Yard-Linie erreicht wurde, wurde das Opossum von den Stadionbehörden gestritten, aber das hinderte es nicht daran, zum Gesprächsthema von X zu werden.

Das Tier, das über seinen Ausschluss aus dem Spiel äußerst unzufrieden zu sein schien, etabliert sich bereits nur 12 Stunden nach seinem Fernsehdebüt als Meme.

„Befreie ihn“ sagte ein Benutzer in einem Beitrag. „Er hat nichts falsch gemacht.“

Mehr lesen

„Mein Hund, als ich ihn von der Zigarettenkippe wegzerrte, die er auf der Straße fressen wollte.“ ein Benutzer scherzte als Reaktion auf die Aufnahmen, wie das Opossum vom Feld gezerrt wird.

„Es besteht keine Chance, dass TCU dieses Spiel jetzt gewinnt“ schrieb ein anderer Benutzer in einem Beitrag.

Nach dem Spiel scheint das Opossum vom Präsidenten der Universität, Lawrence Schovanec, ein wohlverdientes Haustier erhalten zu haben, wie aus einem Foto hervorgeht, das in den sozialen Medien kursierte.

„Ohne Respektlosigkeit gegenüber den TCU Frogs … Wenn Sie gestern Abend in Lubbock waren, war das Jones AT&T Stadium der richtige Ort“, sagte Schovanec in einer E-Mail-Erklärung an NBC News. „Ich kann es dem Opossum nicht verübeln, dass es Teil des Geschehens sein wollte. Opossums fressen Frösche, und er hat vielleicht gehört, dass es im Stadion viele Frösche geben würde.“

Mehr lesen

Das besondere Aussehen des Tieres erwies sich als Glücksbringer für die Red Raiders, die TCU mit 35:28 besiegten.

Sogar der offizielle Account von Texas Tech Football war bei dem Spaß dabei.

„Hübsche Opossum-Nacht, findet ihr nicht auch?“ das am X gebuchte Konto.

Mehr lesen

Der Account von Texas Tech Football ermutigte die Fans, sich online mit dem neuen Glücksbringer auseinanderzusetzen, indem er ein Foto des Beuteltiers mit gefletschten Zähnen und Krallen veröffentlichte, die sich in den Rasen gruben. „Beschrifte es“ Der Account schrieb.

Mehr lesen

Fans versammelten sich in den sozialen Medien, um das Opossum zum neuen Maskottchen der Texas Tech zu machen.

Das Maskottchen des Teams, der Masked Rider, war Berichten zufolge für das Spiel am Donnerstag ohne Pferd. Sogar der Ersatz des Pferdes war nicht verfügbar, die Schule sagte auf X.

„Wir sind jetzt eine Opossum-Schule“, antwortete ein Fan.