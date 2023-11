Ein niedriger Sauerstoffgehalt kann bei Parkinson helfen, aber es besteht noch Forschungsbedarf

Einem neuen Bericht zufolge kann die Exposition gegenüber niedrigem Sauerstoffgehalt dazu beitragen, die Symptome der Parkinson-Krankheit zu lindern. Laut einem neuen Bericht ist jedoch noch viel mehr Forschung erforderlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Strategie für die Anwendung bei Menschen mit der neurodegenerativen Erkrankung endgültig zu bestimmen.

„Aus klinischer Sicht scheint die Exposition gegenüber Hypoxie (niedriger Sauerstoffgehalt) Potenzial als wirksame ergänzende Strategie zur Behandlung von Parkinson zu haben“, schrieben die Wissenschaftler.

Sauerstoff ist ein Gas in der Luft, das für die Fähigkeit des Körpers zur Energieerzeugung unerlässlich ist. Während eine längere Exposition gegenüber sehr niedrigen Sauerstoffwerten schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben kann, gibt es neue Daten, die darauf hindeuten, dass eine kurze Exposition gegenüber leicht verringerten Sauerstoffwerten den Hypoxie-induzierbaren Faktor 1 (HIF-1alpha) stabilisieren könnte, ein Protein, das die zellulären Reaktionen auf Sauerstoff steuert Verfügbarkeit.

Laut einem neuen Artikel mit dem Titel „Eine solche Strategie könnte potenziell schützend bei Parkinson sein.“Akute und kumulative Auswirkungen der Hypoxie-Exposition bei Menschen mit Parkinson-Krankheit: Eine Scoping-Überprüfung und Evidenzkarte” und veröffentlicht in Parkinsonismus und verwandte Störungen.

Eine geringe Sauerstoffexposition bei Parkinson kann eine schützende Wirkung haben

„Der Schwerpunkt der pharmakologischen Behandlung (bei Parkinson) liegt auf den Symptomen und fördert keine Neuroprotektion. Daher sollten ergänzende Strategien untersucht werden“, schrieb das Team.

Zu diesem Zweck führten diese Wissenschaftler in Brasilien eine Überprüfung der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur durch und suchten nach Studien, die die Auswirkungen einer Intervention mit niedrigem Sauerstoffgehalt bei Menschen mit Parkinson untersuchten.

Die Überprüfung umfasste acht Studien mit insgesamt 123 Patienten. Drei der Studien wurden in Schweden, zwei in der Ukraine, zwei in Australien und eine in Japan durchgeführt. In einigen Studien wurde ein Eingriff untersucht, bei dem ein geringer Sauerstoffgehalt bei normalem Luftdruck verabreicht wurde, während in anderen eine hypobare (niedriger Druck) und sauerstoffarme Anwendung verwendet wurde, wie sie beispielsweise in großen Höhen auftritt.

Die überprüften Studien berichteten im Allgemeinen über keine Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Protokollen mit niedrigem Sauerstoffgehalt, obwohl die Forscher feststellten, dass in einigen Fällen die detaillierten Protokolle unklar waren. Sie betonten auch, dass in allen Studien nur ein kurzer Zeitraum mit niedrigem Sauerstoffgehalt untersucht wurde – typischerweise ein oder zwei Wochen –, sodass keine Schlussfolgerungen über die Sicherheit langfristiger oder wiederholter Eingriffe gezogen werden können.

Die aktuelle Literatur befindet sich noch im Anfangsstadium (in frühen Stadien) und schränkt den Einsatz von Hypoxie-Exposition in der Praxis ein.

Wenn Menschen einem niedrigen Sauerstoffgehalt ausgesetzt sind, beginnen sie normalerweise mehr zu atmen, da der Körper versucht, mehr Sauerstoff zu erhalten, was als Hypoxie-Beatmungsreaktion oder kurz HVR bezeichnet wird. Daten aus den Studien deuten darauf hin, dass Menschen mit Parkinson im Vergleich zu Menschen ohne diese Krankheit tendenziell eine weniger ausgeprägte HVR aufwiesen. Die Daten zeigten, dass Parkinson-Patienten in sauerstoffarmen Umgebungen auch tendenziell weniger subjektive Gefühle von Atemnot meldeten.

Dieser Unterschied in der HVR lässt sich wahrscheinlich durch eine verminderte Dopamin-Signalübertragung erklären, sagten die Forscher. Parkinson wird durch den Tod und die Funktionsstörung von Nervenzellen verursacht, die für die Produktion von Dopamin verantwortlich sind, einem wichtigen chemischen Botenstoff, den Nervenzellen für die Kommunikation untereinander und mit dem Rest des Körpers verwenden.

In allen Studien deuteten die Daten im Allgemeinen auf eine positive Wirkung eines niedrigen Sauerstoffgehalts hin. Beispielsweise erlebten diese Personen in den drei Studien aus Schweden, in denen Patienten niedrigem Sauerstoffgehalt bei niedrigem Druck ausgesetzt waren, Verbesserungen der motorischen Funktion, gemessen mit dem Posturo-Locomotor-Manual-Test. Diese Verbesserungen hielten auch drei Monate nach der Intervention an, nach sechs Monaten waren die Werte jedoch wieder zurückgegangen. Auch Messungen der Lebensqualität zeigten kurzfristige Verbesserungen.

Andere Studien zeigten, dass eine zweiwöchige Exposition gegenüber niedrigem Sauerstoffgehalt bei normalem Druck zu Verbesserungen der HVR führte, insbesondere bei Patienten, die Medikamente gegen Parkinson einnahmen. Diese Ergebnisse deuten auf eine erhöhte Dopamin-Signalübertragung hin.

Obwohl diese Ergebnisse vielversprechend sind, betonten die Forscher, dass nur eine Handvoll Studien in diesem Bereich durchgeführt wurden und keine der Studien eine Kontrollgruppe umfasste, sodass es unmöglich ist, den Placebo-Effekt als Erklärung für Verbesserungen auszuschließen.

Die Wissenschaftler betonten den Bedarf an zusätzlicher Forschung zu sauerstoffarmen Therapien bei Parkinson und betonten insbesondere den Bedarf an kontrollierten klinischen Studien, die die Wirkung dieser Interventionen auf verschiedene Parkinson-Symptome im Detail bewerten und auch testen, wie diese Interventionen mit anderen Parkinson-Behandlungen interagieren.

„Die aktuelle Literatur befindet sich noch im Anfangsstadium (in frühen Stadien) und schränkt den Einsatz von Hypoxie-Exposition in der Praxis ein“, schlussfolgerten die Forscher.