Ein neues Video, das am Mittwoch vom Pro-Wagner-PMC-Telegram-Kanal Gray Zone veröffentlicht wurde, scheint Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zu zeigen, der behauptet, kurz vor seinem Tod in Afrika gewesen zu sein.

Es ist unklar, wann und wo das Video gedreht wurde, aber Prigozhin scheint sich keine Sorgen um seine Sicherheit und sein Wohlergehen zu machen und teilt seinem Publikum aus einem fahrenden Fahrzeug aus mit, dass es ihm gut geht.

„Für alle, die diskutieren, ob ich lebe oder nicht und wie es mir geht. Es ist derzeit ein Wochenende in der zweiten Augusthälfte 2023. Ich bin in Afrika, also für diejenigen, die gerne über mein Ausscheiden, mein Privatleben, meine Arbeit dort oder irgendetwas anderes spekulieren: Eigentlich ist alles in Ordnung. “ er sagte.

Prigozhins Worte deuten darauf hin, dass das Video am Wochenende des 19. August aufgenommen worden sein könnte. Die Ausrüstung, die Prigozhin trägt, ähnelt der, die er in dem einzigen anderen aktuellen Video trug, in dem er sich angeblich in Afrika aufhält und das am 21. August aufgetaucht ist.

CNN war nicht in der Lage, die Standorte oder Daten der beiden Videos zu überprüfen.

Prigozhin kam am 23. August zusammen mit neun anderen Passagieren auf dem Weg nach St. Petersburg bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Der Absturz ereignete sich auf den Tag genau zwei Monate nach Prigoschins versuchter Meuterei gegen die russische Militärführung.

Es ist noch nicht klar, was den Absturz verursacht hat, aber US-amerikanische und westliche Geheimdienstmitarbeiter, mit denen CNN gesprochen hat, gehen davon aus, dass es sich um Absicht handelte.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte Reportern am Mittwoch, dass Russland die Möglichkeit „absichtlicher“ Maßnahmen bei der Untersuchung des Flugzeugabsturzes erwäge, es aber nicht zu einer internationalen Untersuchung machen werde.

Peskow bestritt auch Behauptungen, dass der Kreml an dem Absturz beteiligt gewesen sein könnte, und bezeichnete solche Spekulationen als „absolute Lüge“. Bisher wurden keine Beweise vorgelegt, die auf eine Beteiligung des Kremls oder russischer Sicherheitsdienste an dem Absturz schließen lassen.

Putin äußerte sich zum ersten Mal zu dem Absturz und bezeichnete Prigoschin als „talentiert“, sagte jedoch, er habe „schwerwiegende Fehler im Leben“ gemacht. Die beiden kennen sich seit Anfang der 1990er Jahre, als sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion an Einfluss gewannen.

Russland scheint nun zu versuchen, Gruppen wie Wagner einzudämmen, indem Putin ein Dekret unterzeichnet hat, das paramilitärische Kämpfer anordnet, einen Eid auf den Staat zu schwören.