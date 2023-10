Es sind aufregende Tage für Beatles-Fans. Was hielten die beiden überlebenden Bandmitglieder und ihr Produzent Giles Martin von der John-Lennon-Demo „Now and Then“? Das erfahren wir am Donnerstag, den 2. November. Im Jahr 2009 soll die Heimaufnahme von 1978 unbehandelt auf einer Lennon-Bootleg-CD erschienen sein, einer illegalen Veröffentlichung. Wer aus Interesse auf YouTube nach „Now and Then“ sucht, wird fündig.

Ein „Now and Then“-Video finden Sie auf YouTube

Die Stimme im YouTube-Video, das nur eine Audiokassette zeigt, klingt tatsächlich frappierend nach John Lennon, das Klavier in Moll erinnert an den „Imagine“-Klang seines weißen Flügels, nur ist der Klang deutlich schlechter. „Von Zeit zu Zeit vermisse ich dich“, singt Lennon in der Ballade – möglicherweise als Gruß an seinen Ex-Beatles-Kollegen Paul. Kein spektakulärer Song, ein dröhnender, kratziger Sound, den man nicht zu oft hören möchte. Ein Demo, wie es üblicherweise gemacht wurde, um Bandmitgliedern oder Plattenfirmen einen ersten Eindruck von einem Werk zu vermitteln.

Mithilfe der neuen Demixing-Technologie sei es gelungen, Gesang und Klavier der Monoaufnahme der Demo zu trennen, heißt es in einer Pressemitteilung der Beatles vom Donnerstag (26. Oktober). KI hat dazu beigetragen, die spärliche Originalversion in einen Song zu verwandeln, der in Bezug auf Klang (Dolby Atmos) und Kompositionsqualität mit dem Rest des renovierten Werks der Beatles mithalten kann. Und der damit auch einen Ehrenplatz auf der Extended Edition des „blue“-Compilation-Albums erhält, die am 10. November erscheint. Aus billigem Sound wurde perfekter Pop – hoffentlich.

Demos waren bisher ein Schatz für Hardcore-Fans

Demos waren bisher vor allem das Material für Hardcore-Fans von Künstlern und Bands, für Sammler, für diejenigen, die alles haben müssen. Plattenfirmen erkannten die Beliebtheit unveröffentlichter Musik am Erfolg illegaler Bootlegs, auch Raubkopien genannt, wie zum Beispiel: fertige Outtakes (Songs, die nicht auf dem jeweiligen Album verwendet wurden) oder alternative Versionen (andere Instrumentierung, anderes Arrangement, andere Texte, Andere). Länge eines Songs oder Outtakes) oder Demos (rudimentäre Aufnahmen, die einen Song oder eine Coverversion zum Zeitpunkt seiner Entstehung und in verschiedenen Vorstadien zeigen). All dies erfreute sich offenbar großer Beliebtheit.

Irgendwann veröffentlichten die Plattenfirmen ihre Bootlegs selbst und in regelmäßigen Abständen – Demos wurden vor allem Ergänzungen und Lockmittel für verlängerte Jubiläumsversionen von Albumklassikern, die alle zehn Jahre veröffentlicht wurden.

Die Heimaufnahmen von Buddy Holly wurden mit Overdubs veröffentlicht

Ein ungewöhnlich frühes Beispiel ist das Erbe von Buddy Holly. Der amerikanische Rock’n’Roll-Star der 1950er Jahre mit der wohl größten kompositorischen Bandbreite kam 1959 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Das von ihm zurückgelassene Material mit unterschiedlicher, aber oft unangenehmer Klangqualität wurde in den 1960er Jahren offiziell veröffentlicht.

Trotz Overdubs durch eine Band namens The Fireballs war Hollys Stimme bei vielen der zurückgelassenen Songs so enttäuschend schlecht, wie es bei Heimaufnahmen üblich ist, die nicht zur Veröffentlichung gedacht sind. Manche gaben der Plattenfirma MCA Gier die Schuld, andere freuten sich, dass das Werk ihres Idols, dessen Jubiläum der Folkmusiker Don McLean 1971 in dem Song „American Pie“ praktisch zum „Tag, an dem die Musik starb“, in vollem Umfang zugänglich machte .

Demos geben Einblicke in die Entwicklungsstadien klassischer Alben

Heute gibt es mit demo-gesättigte offizielle Archivmaterial-Albenserien wie das vor einigen Jahren ins Leben gerufene „Neil Young Archive“ oder Bob Dylans „The Bootleg Series“, das mittlerweile seit über 32 Jahren läuft und das Legendäre zur Schau stellt Das großartige musikalische Werk des Sängers. Auf „The Cutting Edge 1965/66“ beispielsweise kann der Hörer im wahrsten Sinne des Wortes nachvollziehen, worauf die Dylan-Alben „Bringing It All Back Home“, „Highway 61 Revisited“ (beide 1965) und „Blonde en Blonde“ (1966) basieren auf den Aufnahmen. entwickelt.

Ähnliches vermittelt die 4-CD-Box zum Wilco-Meisterwerk „Yankee Hotel Foxtrot“ (2002). Oder „The Pet Sound Sessions“, das auf vier CDs dasselbe für „Pet Sounds“ (1965) tut, den Quantensprung der Beach Boys, mit dem die Surf Sound Boys zu Amerikas schärfsten Beatles-Konkurrenten wurden.

Demos sind Schätze für die Pop-Archäologen unter den Fans. Der Durchschnittsverbraucher hört so etwas jedoch kaum zweimal. Er mag keine Musik, die klingt, als wäre sie in einer Telefonzelle aufgenommen worden (Neil Young tat das tatsächlich mit seinem 2014er Album „A Letter Home“). Er bevorzugt fertige Songs mit gutem Sound.

Wäre das „Jetzt und dann“-Prinzip auf alle Demos anwendbar?

Könnte also – analog zu „Now and Then“ – aus der „Planets of the Universe“-Demo ein richtiger, ausgefeilter Fleetwood Mac West Coast-Song im Stil des „Rumours“-Albums werden? Von der verdreht klingenden Indie-Gitarren-Demo von „The Sphinx“ (aus einer „Hunting High and Low“-Jubiläumsausgabe) zu einer glänzenden A-ha-Synthpop-Nummer? Kurt Cobains Demo des Beatles-Songs „And I Love Her“ konnte mit einer plastisch klingenden Cobain-Stimme durch De-Mixing – also Trennung von Stimme und Instrument – ​​und unter Einbeziehung des ehemaligen Mitmusikers Dave zu einem echten letzten Nirvana-Song gemacht werden Grohl und Krist Novoselic und eine Grunge-Musikband entstehen?

Möglich wäre es, wenn die betreffenden Musiker ihrem Vermächtnis eine ähnliche Energie widmen wollten wie McCartney, Starr und Giles Martin mit „Now and Then“. Viele der alten Ideen vieler Musiker kamen jedoch aus gutem Grund nicht über die frühen Stadien hinaus. Sie wurden abgelehnt. Und viele Musiker beschäftigen sich viel lieber mit ihrer zukünftigen Musik als mit ihrem alten Material aus dem zweiten Set.

Ein Ausschnitt aus „Yellow Submarine“ mit John Lennon am Gesang

Auf der Jubiläumsbox zum Beatles-Album „Revolver“ von 2021 gibt es jetzt eine Demo zu „Yellow Submarine“. Jeder kennt die Originalversion – mit Hupen und Rasseln, mit Blasmusik im Mittelteil und der unbeschwerten Stimme von Ringo Starr. Auf der Demo ist es nur ein winziger Sketch, stattdessen singt Lennon und bietet das surreal-witzige Kinderlied mit Akustikgitarre und Wehe-und-Ah-Ton als melancholische Ballade mit anderem Text an: „In der Stadt, wo ich geboren wurde , nein „One cares, no one cares“, singt er. Und das ist es.

Eine KI (oder optional der alte Songwriting-Partner McCartney) könnte den „Nobody loves me“-Text vervollständigen, Giles Martin könnte De-Mixing-Technologie nutzen, um den Gesang von der Gitarre zu trennen und den Klang der Stimme zu verbessern, die restlichen Beatles setzten neue Instrumente ein darunter. Und wie würde die Stimme für den Rest des Textes entstehen?

Gefälschte Oasis-Songs mit KI-Stimmenklon von Liam Gallagher

„Das Klonen von Stimmen ist derzeit noch sehr komplex“, schrieb das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner Online-Ausgabe vom 9. August. Doch dass das durchaus möglich ist, bewies die britische Band Breezer im Frühjahr mit einem Oasis-Fake. Das Album „The Lost Tapes“ sollte acht nie veröffentlichte Oasis-Songs aus der „Wonderwall“-Zeit enthalten. Liam Gallaghers KI-Stimmenklon klang so real, dass der Sänger über die perfekte Illusion staunte und sie lobte. Eine zweite Version von „Yellow Submarine“ wäre möglich.

Ähnliches taten die Beatles zu ihrer aktiven Zeit mit dem Song „Revolution“, von dem sie 1968 eine Mid-Tempo- und eine Up-Tempo-Version aufnahmen. Das Argument, dass „Yellow Submarine II“ kein Beatles-Song sei, weil George keiner sei ’nicht beteiligt‘ könnte auch irgendwie widerlegt werden. Bei „Back in the UdSSR“ ist beispielsweise Ringo Starr nicht dabei, Paul McCartney spielt Schlagzeug, John Lennon fehlt bei „Piggies“ und Paul McCartney spielt „Blackbird“ ganz alleine.

Alle drei Songs aus dem „White Album“ von 1968 gelten noch immer als Beatles-Songs.

Aber ist das Mögliche auch wünschenswert? Oder benötigen Sie dringend Riegel? KI scheint gefälschter Musik Tür und Tor zu öffnen. Obwohl Stimmen nicht urheberrechtlich geschützt seien, beeinträchtige ihre Nachahmung mittels KI Persönlichkeitsrechte, so IT-Rechtsanwalt Lukas Feifel im August im Magazin „Capital“. Bei der Produktion sogenannter Deepfake-Songs ist die Einwilligung der betroffenen Person(en) erforderlich.

Große Musikverlage sind derzeit dabei, ihren Kunden diesbezüglich Persönlichkeitsrechte einzuräumen. Du fängst an, dich zu wehren. Und der Zuhörer? Natürlich möchte ich nicht betrogen werden. Bruce Springsteen-Songs nur vom echten Springsteen, Taylor Swift-Songs nur von der einzigen Taylor Swift.

Die Leute sind gespannt, den neuen Beatles-Song zu hören

Der neue Beatles-Song erscheint am Donnerstag. Man ist von „Now and Then“ begeistert, aber gleichzeitig hat das Ganze auch etwas Unheimliches. Man hat das Gefühl, dass zumindest die Demos der Toten zurückgelassen werden sollten, weil sie keine Chance haben, ihr Veto einzulegen oder ihre Kreativität in den neu angestoßenen Produktionsprozess einzubringen. Auch wenn Kurt Cobain auf „And I Love Her“ rührend traurig klingt, würde ihm der Platz für eine Weiterentwicklung fehlen.

Bei „Now and Then“ ist der Fall etwas anders: Lennon thematisierte das Demotape „For Paul“. War das eine Genehmigung zur kommerziellen Nutzung? Ein Kick in Richtung der Beatles-Reunion, die dann aus dem bekannten Grund nicht zustande kam?

Oder nur ein privates Ständchen, ein musikalischer Händedruck nach jahrelanger Kontroverse um das unrühmliche Ende der Beatles?

* In der ersten Version des Textes wurde fälschlicherweise angegeben, dass Barry McGuire der Sänger des Buddy-Holly-Tribute-Songs „American Pie“ (1971) war. Tatsächlich ist der Sänger Don McLean. Der Fehler wurde behoben.