Ein Motorproblem im Ferrari F1 verursachte einen Absturz in der Einführungsrunde des brasilianischen GP

Leclerc sollte hinter Red-Bull-Fahrer Max Verstappen Zweiter werden, doch der Monegass drehte sich in der Einführungsrunde in Kurve 6 (Ferradura) und fuhr weiter in die Leitplanken.

Vorausgegangen war eine kleine Rauchwolke aus dem Heck seines SF-23, bevor die Hinterachse zu blockieren schien und das Auto ins Schleudern brachte. Von da an war der Fahrer Beifahrer.

Sprechen mit Sky Sports F1vermutete Leclerc, dass ein Motorproblem den Dreher ausgelöst hatte, da er auch mit einem anschließenden Hydraulikdefekt konfrontiert war, der ihm das Lenkrad aus den Händen riss.

Er erklärte: „Als ich das Lenkrad verlor, fuhr ich hauptsächlich geradeaus, weil ich keine Hydraulik mehr hatte.

„Ich glaube nicht, dass es ein hydraulisches Problem ist. Ich meine, ich weiß, was es ist. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen.

„Dann gab es ein Motorproblem, das dazu führte, dass die Hinterräder blockierten, und dann drehte ich mich offensichtlich und prallte gegen die Wand. Ich konnte nichts tun.“

Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz erlitt während des FP1 des letzten Rennens in Mexiko-Stadt einen Hydraulikschaden, aber Leclerc meinte, er habe genug gesehen, um zu vermuten, dass sein Problem „völlig anders“ sei.

Nachdem Sainz eine Kupplung für den schlechten Start verantwortlich gemacht hatte, sagte Leclerc: „Ich war mit meinem Auto zufrieden, wir ändern die Einstellungen zwischen den Autos von Wochenende zu Wochenende.“

„Ich glaube, er war unzufrieden mit dem, was sie auf ihrer Seite der Garage gemacht haben, aber ich bin auf meiner Seite, es war alles gut.“

Leclerc konnte zunächst aus der Leitplanke herausfahren, erlitt jedoch einen Schaden am Frontflügel. Anschließend parkte er an einer Fluchtstraße, um seinen Rücktritt zu bestätigen.

Das Rennen in Sao Paulo wurde nach einem großen Zwischenfall in Kurve 1, der Kevin Magnussen und Alex Albon auslöschte, schnell abgebrochen.

Williams-Rennfahrer Albon hatte sich nach der Ziellinie an die Außenseite von Nico Hülkenberg geschoben, aber der Haas beschädigte seinen Hinterreifen und ließ ihn in Magnussen kreisen.

Dadurch riss ein Reifen von der Felge, was wiederum den Heckflügel von Daniel Ricciardo traf, als Magnussen in das Heck von Oscar Piastri fuhr.

Beide Australier konnten das Rennen mit einer Runde Rückstand aus der Boxengasse neu starten, da die Teams aufgrund der 25-minütigen Unterbrechung wegen Reparaturarbeiten an der Barriere die Reparaturen abschließen konnten.