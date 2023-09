Seoul, Südkorea

CNN

—



Russlands Misserfolge auf dem Schlachtfeld in der Ukraine könnten sich in einen Sieg für Nordkorea verwandeln.

Das ist die Ansicht von Analysten, die sagen, dass ein mögliches Treffen zwischen Kim Jong Un und Wladimir Putin dazu führen könnte, dass Pjöngjang in die Hände von Waffen kommt, die ihm seit zwei Jahrzehnten aufgrund der Sanktionen der Vereinten Nationen verwehrt sind.

Am Montag behauptete der Nationale Sicherheitsrat der USA, dass die Waffenverhandlungen zwischen Russland und Nordkorea „aktiv voranschreiten“, nachdem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Juli Pjöngjang besucht hatte, um es davon zu überzeugen, Artilleriemunition an Moskau zu verkaufen.

Die USA glauben auch, dass es in naher Zukunft ein Treffen zwischen Putin und Kim geben könnte.

Sollte es dazu kommen, würde ein solches Treffen stattfinden, nachdem mehr als anderthalb Jahre Krieg in der Ukraine dazu geführt haben, dass das russische Militär angeschlagen, erschöpft und auf Nachschub angewiesen ist.

Dies geschah auch nach 17 Jahren UN-Sanktionen, die darauf abzielten, Nordkoreas Fähigkeit zu behindern, eine voll funktionsfähige Atomwaffen- und ballistische Raketentruppe aufzubauen.

„Dieses (Treffen) ist eine sehr bedeutende Entwicklung, wenn es weitergeht“, sagte Leif-Eric Easley, Professor für internationale Studien an der Ewha Womans University in Seoul. „Russland verfügt über die Militärtechnologie, die Kim für seine illegalen Satellitenstart- und Atomwaffenlieferungsprogramme benötigt.“

Kim Jong Un könnte Putin treffen, um Waffengeschäft zu besprechen, sagen die USA

Trotz der UN-Sanktionen hat Kim in den letzten zwei Jahren sein Programm für ballistische Raketen in rasender Geschwindigkeit weiterentwickelt. In dieser Zeit hat er Dutzende Raketen getestet, darunter Interkontinentalraketen (ICBMs), die theoretisch einen Atomsprengkopf über dem US-amerikanischen Festland abfeuern könnten.

Es bestehen jedoch weiterhin Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Landes.

„Amerikanische Analysten und Experten aus anderen Ländern diskutieren immer noch über die nukleare Nutzlast, die Nordkoreas Interkontinentalraketen tragen könnten, und es ist immer noch unklar, ob die Interkontinentalraketen in der Lage sind, einen Wiedereintritt zu überleben“, heißt es in einem Bericht des Council on Foreign Relations vom Juni 2022.

Würde Kim Technologie von Russland in die Hände bekommen, das seit Jahrzehnten weltweit führend im Bereich der nuklearen Raketentruppen ist, wäre das ein großer Aufschwung für seine Programme und ein großes Anliegen für die führenden Politiker im Westen, sagen Analysten.

Doo Jin-ho, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Korea Institute for Defence Analyses, sagte, Russland könne verschiedene Dinge auf Nordkoreas Wunschliste bereitstellen: Wiedereintrittstechnologie, verbesserte Startfähigkeiten für von U-Booten abgefeuerte ballistische Raketen, Fähigkeiten zur Satellitenaufklärung und sogar Hilfe beim Start von Satelliten .

Nordkorea hat dieses Jahr zwei Satellitenstartversuche unternommen; beide scheiterten.

Jedes Abkommen zwischen Pjöngjang und Moskau könnte möglicherweise Rohstoffe umfassen, über die Russland im Überfluss verfügt, Nordkorea jedoch aufgrund der langjährigen Sanktionen fehlt, sagte Carl Schuster, ehemaliger Einsatzleiter des Joint Intelligence Center des US Pacific Command.

„Nordkorea braucht Bargeld, es braucht Nahrungsmittel, es braucht Energie“, sagte Schuster.

Daniel Salisbury, Gastwissenschaftler am King’s College London, schrieb diese Woche in „The Conversation“, dass, wenn Russland anfangen würde, nordkoreanische Waffen zu kaufen – und damit die UN-Sanktionen missachtete, die Moskau selbst verhängt hatte – andere Länder, die einst militärische Ausrüstung aus Pjöngjang importiert hatten, wie der Iran, angreifen würden , könnte diesem Beispiel folgen.

Russlands „Käufe werden das Sanktionsregime Nordkoreas untergraben und dazu beitragen, Einnahmen für das Kim-Regime zu generieren.“ Es könnte auch zu einer umfassenderen Renaissance des nordkoreanischen Waffenexportunternehmens führen“, schrieb Salisbury.

Jeder Pakt mit Moskau würde Kim auf andere Weise helfen, sagte Schuster, ein ehemaliger Kapitän der US-Marine.

„Diese Allianz lässt ihn weniger isoliert erscheinen und gibt ihm und seinem inneren Kreis einen psychologischen Auftrieb“, sagte Schuster über den nordkoreanischen Führer.

Obwohl die militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang eine Geschichte hat, die bis zu Stalins Unterstützung von Kims Großvater zu Beginn des Koreakrieges im Jahr 1950 zurückreicht, hat sie in den letzten Jahren nachgelassen, insbesondere als Russland, das über ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat verfügt, dies unterstützte die Umsetzung von Sanktionen gegen Nordkorea.

Dennoch bedeutet diese lange Geschichte, dass es viele Ähnlichkeiten in ihren Waffenbeständen gibt, die für Russland nützlich sein könnten.

„Nordkorea stellt gute, wie ich es nenne, schwere Industriewaffen her“, sagte Schuster. „Seine Artillerie und Munition sind sehr gut. Es ist den russischen Designs sehr ähnlich.“

Doo stimmte zu und sagte: „Nordkoreas 152-mm-Artilleriemunition und 122-mm-Mehrfachraketenwerfermunition können sofort für russische Waffen eingesetzt werden.“

„Russlands Versuch, ein Imperium aufzubauen, ist von Nordkorea abhängig geworden“, sagt der US-Botschafter in Japan

Aber nordkoreanische Munition würde für Russland keine Wende bedeuten, sagte Joseph Dempsey, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verteidigung und militärische Analyse am International Institute for Strategic Studies.

„Diese (Waffen) könnten dazu beitragen, erschöpfte Vorräte wieder aufzufüllen und den Konflikt zu verlängern, werden aber seine Richtung nicht ändern“, sagte er.

Andere stellten die Frage, wie schnell nordkoreanische Munition in die Hände russischer Truppen an der Front in der Ukraine gelangen könnte.

Lieferungen aus Nordkorea an russische Streitkräfte müssten die Transsibirische Eisenbahn überqueren, mehr als 5.700 Meilen von Wladiwostok im Osten bis Moskau im Westen.

Ein Großteil der Ausrüstung auf der Bahnstrecke stamme aus der Zeit des späten Kalten Krieges und sei stark beansprucht, sagte Trent Telenko, ein ehemaliger Prüfer für Qualitätskontrolle bei der US-amerikanischen Defense Contract Management Agency, der sich mit russischer Logistik befasst hat.

„Die Überlastung des Transportwesens aus der Zeit des Kalten Krieges ist in vielerlei Hinsicht eine wirklich dumme Idee. Und genau das tun die Russen“, sagte Telenko.