Ein Mitarbeiter der DC Metro wird getötet, als er versuchte, einen Schützen davon abzuhalten, auf Pendler zu schießen, sagen Beamte

Ein Mitarbeiter des U-Bahn-Verkehrssystems in Washington, DC, wurde am Mittwochmorgen erschossen, als er versuchte, einen Schützen davon abzuhalten, Pendler anzugreifen, teilte die Polizei mit.

Robert Cunningham, ein Mechaniker in der Energieabteilung, wurde von der Polizei als die Person identifiziert, „die im Auftrag eines Kunden … an der Potomac Avenue Station intervenierte und Opfer sinnloser Waffengewalt wurde“, so die Washington Metropolitan Area Transit Authority am Mittwoch .

Mindestens zwei weitere Personen wurden erschossen und wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt, und ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilten die Behörden mit.

Die Schießereien begannen am Mittwoch kurz nach 9 Uhr ET in einem Metrobus im Südosten Washingtons, als der Schütze mit einem Mann im Bus in eine Auseinandersetzung geriet. Die beiden Männer stiegen aus dem Bus und der Schütze erschoss diesen Pendler, sagte die Polizei.

Dann betrat der Schütze die Metrostation Potomac Avenue und schoss und verletzte einen zweiten Pendler, teilte die Polizei mit. Als der Schütze seine Waffe als nächstes auf eine Pendlerin richtete, versuchte Cunningham einzugreifen und der Schütze schoss und tötete ihn, teilte die Polizei mit.

Der Schütze stieg dann in einen U-Bahn-Wagen, sagten die Ermittler, und die Passagiere griffen ihn an und „konnten ihn entwaffnen“. Beamte nahmen ihn kurz darauf fest, teilte die Polizei mit.

Isaiah Trotman, 31, aus Washington, DC, wurde von den Ermittlern als der Schütze identifiziert und unter dem Vorwurf des bewaffneten Mordes ersten Grades, der bewaffneten Entführung und des Angriffs mit einer gefährlichen Waffe festgenommen, teilte die Polizei mit

Die Verkehrsbehörde sagte in einer Erklärung über Cunningham: „Metro trauert um einen heldenhaften Mitarbeiter.“

„Worte können nicht ausdrücken, wie traurig wir über den Tod von Mr. Cunningham sind“, sagte Paul C. Smedberg, Vorstandsvorsitzender der Behörde. „Wir verstehen, dass der Mitarbeiter mit äußerster Tapferkeit gehandelt hat, um einem Kunden zu helfen, der von dem Schützen bedroht wurde. ”

Eine vierte Person erlitt laut Polizei bei dem Vorfall auch eine Handverletzung.