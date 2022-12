Ein massiver Wintersturm von Küste zu Küste bringt Schneestürme und drohende Tornados

CNN

—



Ein riesiger Wintersturm, der durch die USA zieht, bringt Unwetter mit gefährlichen Schneesturmbedingungen in den Great Plains, eisigem Wetter im oberen Mittleren Westen und schweren Stürmen entlang der Golfküste am Dienstag.

Mehr als 10 Millionen Menschen in 17 Bundesstaaten stehen unter Winterwetterwarnung, während der massive Sturm weiter nach Osten zieht.

Der Sturm von Küste zu Küste, der am Wochenende den Westen heimgesucht hat, wird sich voraussichtlich verstärken, wenn er am Dienstag nach Osten vordringt, und bis Donnerstag über die zentralen Ebenen anhalten und die Reise inmitten von Schneetreiben und Eisregen knurren.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass das südliche Ende des Sturms Tornados in der Spätsaison zusammen mit starken Gewittern bringen wird.

Folgendes können die verschiedenen Regionen in den kommenden Tagen erwarten:

Teile der Great Plains konnten schwere Gewitter, schwere Regengüsse und Sturzfluten erleben.

Da bei starken Windgeschwindigkeiten von 40 Meilen pro Stunde Schnee mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Zoll pro Stunde erwartet wird, werden für Dienstag und Mittwoch Schneesturmbedingungen für Teile der zentralen und nördlichen Ebene erwartet.

Das Storm Prediction Center prognostiziert das Risiko von Tornados, großem Hagel und schädlichen geradlinigen Winden aus dem Osten von Texas in den Norden von Louisiana und in den Südwesten von Mississippi.

Für Teile von Texas und Oklahoma wurde eine Tornado-Wache bis 4 Uhr morgens ausgegeben. Ein paar Tornados sind möglich, ebenso wie Ping-Pong-große Hagel- und Windböen von bis zu 75 Meilen pro Stunde.

Die größte Sturzflutgefahr besteht von Dienstag bis Mittwoch aus dem unteren Mississippi-Tal in die zentrale Golfküste, das Tennessee-Tal und die südlichen Appalachen.

Eisregen und Schneeregen sind im oberen Mittleren Westen bis Mittwoch möglich.

Der Sturm, der zuerst den Westen der USA mit dringend benötigtem Schnee und Regen traf, führte zu Wintersturmwarnungen, die sich von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze erstreckten.

In Denver werden bis zu 5 Zoll Schnee erwartet und Windböen von 50 Meilen pro Stunde sind möglich.

Blizzard-Warnungen erstrecken sich von westlich von Denver bis in die Dakotas, wo lebensbedrohliche Bedingungen erwartet werden.

Einige Gebiete innerhalb der Schneesturmwarnungen könnten bis zu 20 Zoll Schnee erhalten, mit Winden, die stark genug sind, um Äste umzureißen und Stromausfälle zu verursachen.

Die Blizzard-Bedingungen werden über Nacht im oberen Mittleren Westen und in den zentralen Ebenen „ansteigen“, da sich die Bewohner auf „eine langwierige Schneefallperiode“ einstellen, so Brandon Wills, ein Meteorologe des Nationalen Wetterdienstes in Cheyenne, Wyoming.

„Wir erwarten hier keinen schnellen Schneefall“, sagte Wills in einem Update am Montagabend. Der Schnee „wird sich am höchsten im nördlichen Nebraska Panhandle ansammeln – und er wird wegen der starken Winde, die wir auch haben werden, wie verrückt herumblasen“, sagte er.

Bis zu 16 Zoll Schnee und Windböen von 60 Meilen pro Stunde sind in Scottsbluff, Nebraska, möglich.

Das teilte das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Rapid City, South Dakota, mit durch die Gegend reisen wird Dienstag und Mittwoch und möglicherweise bis Donnerstag fast unmöglich sein.

Autobahnen in South Dakota könnten inmitten der Schneesturmbedingungen unpassierbar werden, was zu Straßensperrungen im ganzen Bundesstaat führen könnte, warnte das Verkehrsministerium von South Dakota am Montag.

Im Südwesten von Minnesota und im Westen von Iowa ist eine Eisansammlung möglich, wo sich bis zu einem Zehntel Zoll Eis entwickeln könnte.

In Minnesota gab der National Weather Service verschiedene Winterwetterwarnungen heraus, darunter eine Wintersturmwarnung, eine Eissturmwarnung und eine Winterwetterwarnung. Das Verkehrsministerium von Minnesota sagte in a twittern Montag: „Herausforderndes Winterwetter könnte die ganze Woche über landesweite Reisen beeinträchtigen.“

In Anchorage, Alaska, hat eine „beispiellose Menge an Schneefall“ dazu geführt, dass Schulen vier Tage lang geschlossen und die University of Alaska Anchorage und die Alaska Pacific University am Montag geschlossen wurden.

„Die Schneestürme, die Anchorage in der letzten Woche heimgesucht haben, sind historischer Natur und haben unserer Stadt zwischen 30 und 45 Zoll Schnee gebracht“, sagte Hans Rodvik, ein Sprecher des Bürgermeisteramtes von Anchorage, in einer Erklärung gegenüber CNN am Montag.

Unterdessen droht das südliche Ende des Sturms mit Tornados.

Für Teile von Oklahoma und Texas gilt bis Dienstag um 4 Uhr eine Tornado-Wache. Die Hauptbedrohungen sind Tornados, Hagel und Windböen bis zu 120 km/h.

Für Osttexas und das untere Mississippi-Tal wurde am Dienstag ein erhöhtes Unwetterrisiko der Stufe 3 von 5 ausgegeben, wobei die Hauptbedrohungen starke Tornados, schädliche Winde und großer Hagel waren. Shreveport, Alexandria, und Monroe, Louisiana, sind alle Teil des bedrohten Gebiets.

Es besteht auch ein geringes Risiko, Stufe 2 von 5, der Sturm könnte Tornados, starke Winde und großen Hagel nach Dallas, Fort Worth und New Orleans bringen. In Houston, Memphis und Little Rock sind vereinzelte Tornados, großer Hagel und schädliche Winde möglich.

Insgesamt könnten mehr als 25 Millionen Menschen von Unwettern betroffen sein.

Der Dienstag birgt auch die Gefahr von Sturzfluten aufgrund übermäßiger Regenfälle „vom äußersten Osten von Texas in das untere Mississippi-Tal“, warnt das Weather Prediction Center. Bis zu 4 Zoll Regen können fallen.

Am Mittwoch konzentriert sich die Unwettergefahr weitgehend auf die Golfküste.

Die Hauptbedrohungen werden voraussichtlich starke Tornados, schädliche Winde und Hagel in New Orleans, Baton Rouge und Mobile, Alabama, sein. Es besteht auch ein geringes Risiko für übermäßige Niederschläge, „von der zentralen Golfküste bis in die südlichen Appalachen“, warnt das Storm Prediction Center.

Weitere 2 bis 4 Zoll Regen könnten über Teile von Louisiana, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee und North Carolina fallen.

Diese Gebiete brauchen die Feuchtigkeit und haben in der vergangenen Woche eine große Linderung der Dürrebedingungen erfahren. Tennessee zum Beispiel ging diese Woche von 96 % des Staates unter Dürre auf 46 % zurück.