Ein Marine, der Muslime hasste, ging zu einer Moschee, um eine Bombe zu legen. Seine beabsichtigten Opfer retteten schließlich sein Leben

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist Teil von CNN Ungeteilt Serie, die aufzeichnet, wie Amerikaner mit sehr unterschiedlichem Hintergrund Gemeinsamkeiten gefunden haben. In dieser Serie, die bis zu den Zwischenwahlen läuft, stellen wir unwahrscheinliche Freundschaften zwischen Menschen unterschiedlichen Alters, Rassen, Religionen und Kulturen vor.





CNN

—



Sobald einige Mitglieder des Islamischen Zentrums von Muncie den Mann auf sich zukommen sahen, wussten sie, dass er Ärger machte.

Er war ein großer Kerl mit breiten Schultern, der mit gesenktem Kopf und vor Wut gerötetem Gesicht auf ihre Moschee zumarschierte. Es war Freitag im Muncie Islamic Center in Muncie, Indiana, und die Moschee füllte sich mit Menschen, die zum Nachmittagsgebet gekommen waren. Als Außenseiter mit einem USMC-Tattoo auf dem rechten Unterarm und einem Totenkopf-Tattoo auf der linken Hand fiel er auf.

Sein Name war Richard „Mac“ McKinney, und er war nicht da, um anzubeten, sondern um zu zerstören. Er war ein ehemaliger US-Marine, der während der Kämpfe im Irak und in Afghanistan einen Hass auf den Islam entwickelt hatte. Seine Wut verstärkte sich, als er nach Muncie zurückkehrte, um zu sehen, wie sich Muslime in seiner Stadt niedergelassen hatten, und schickte sogar ihre Kinder, um neben seiner Tochter in ihrer Grundschule zu sitzen.

Unfähig, seine Wut zurückzuhalten, ging er an diesem Tag im Jahr 2009 zum islamischen Zentrum, was er als seine letzte Mission ansah. Er wollte eine Bombe in der Moschee platzieren, in der Hoffnung, Hunderte von Muslimen zu töten oder zu verletzen. Er war auf einer Erkundungsmission, um einen Ort zum Verstecken seiner Bombe zu finden und Informationen zu sammeln, die seine Annahme bestätigen würden, dass der Islam eine mörderische Ideologie sei.

„Ich habe den Leuten gesagt, dass der Islam Krebs ist; und ich war der Chirurg, der es heilte“, sagt er.

Aber als McKinney die Moschee betrat, stieß er auf eine Form von Widerstand, die er nicht geplant hatte. Etwas geschah an diesem Tag, das ihn auf eine Weise verändern würde, die er nie erwartet hätte.

Die Menschen, denen er das Leben nehmen wollte, würden am Ende sein Leben retten.

Was mit McKinney in der Moschee passiert ist, ist so dramatisch, dass es wie aus einem Film klingt. Und tatsächlich ist es so.

McKinneys Verwandlung ist das Thema eines fesselnden Dokumentarfilms mit dem Titel „Stranger at the Gate“. Der Film, der beim Tribeca Film Festival 2022 einen Sonderpreis der Jury gewann, erzählt, wie McKinney seine Verschwörung aufgab und schließlich zum Islam konvertierte und eine überraschende Rolle in der Moschee annahm.

McKinney sprach kürzlich per Video mit CNN über seine unwahrscheinliche Bekehrung. McKinney trug ein blaues „Say No Hate to Hate“-T-Shirt über seinem muskulösen Körper und einen langen weißen Bart, der ihn wie einen polierten Weihnachtsmann aussehen ließ. McKinney erzählte seine Geschichte auf unverblümte, schnörkellose Weise, die seine 25 Jahre unterstreicht im Militär.

McKinney sagt, er dachte, sein Besuch am Freitagnachmittag könnte mit seinem Tod enden.

„Am Ende der Nacht dachte ich, sie würden mich mit einem Schwert an der Kehle im Keller haben“, sagt er.

Stattdessen traten mehrere Moscheemitglieder vor und entwaffneten McKinney mit einigen schlauen Entscheidungen, die ihnen möglicherweise das Leben gerettet haben.

Der Film zitiert einen erstaunlichen Akt der Freundlichkeit: Mohammad S. Bahrami, ein gebürtiger Afghane und Mitbegründer des Zentrums, umarmte schließlich McKinney und brach in Tränen aus.

„Für mich ergibt das bis heute keinen Sinn“, sagt McKinney über die Geste.

Joshua Seftel, der Regisseur des Films, sagt, dass ihn McKinneys Geschichte teilweise wegen seiner eigenen Erfahrungen mit Antisemitismus angezogen hat, als er Ende der 1970er und Anfang der 80er Jahre in Schenectady, New York, aufwuchs. Klassenkameraden warfen antisemitische Beleidigungen auf ihn und warfen Pennys auf ihn.

Seftel drehte seinen Film im Rahmen von „The Secret Life of Muslims“, einer Online-Videoserie. Er sagt, McKinneys Geschichte habe ihm Hoffnung gegeben, dass sogar einige der tiefsten Spaltungen in den USA überwunden werden können.

„Sie waren in der Lage, eine unmögliche Brücke zueinander zu bauen“, sagt Seftel über McKinney und Mitglieder des Muncie Islamic Center. „Wenn das passieren könnte, ist alles möglich. Sie gaben uns eine Blaupause, wie wir das alle tun könnten.“

Zu viele Details darüber preiszugeben, wie McKinney konvertierte, würde dem Film seine Wirkung nehmen. Aber es gibt einige Szenen und Charaktere, die beschrieben werden müssen.

Einer war die Geschichte, wie McKinney durch den Kampf verändert wurde. McKinneys Kämpfe nach seiner Rückkehr nach Muncie im Jahr 2006 sind ein Paradebeispiel für das Sprichwort „Im Krieg gibt es keine unverwundeten Soldaten“.

McKinney sagt, er sei darauf trainiert worden, die irakischen und Taliban-Soldaten, gegen die er kämpfte, nicht als Menschen, sondern als Papierzielscheiben auf einem Schießstand zu sehen. Er sagt auch, dass er Schwierigkeiten hatte, eine neue Gemeinschaft zu finden, nachdem er die „Brüderbande“ verlassen hatte, mit der er während seines Dienstes gekämpft hatte. Als er nach Hause zurückkehrte, driftete er ins Trinken und Frauentum ab, um seine Kriegserfahrungen zu betäuben.

Muslime zu sehen, ließ seinen Schmerz nur wieder auftauchen. Er ärgerte sich über die Anwesenheit von Muslimen in Muncie, weil sie das Opfer, das er und seine Kameraden im Irak und in Afghanistan gebracht hatten, zu verspotten schien.

„Ich war nicht bereit zu teilen“, sagt er. „Ich sah Amerika als meins an. Ich habe dafür geblutet. Es war eine Art ‚Du gehörst nicht hierher‘.“

Zu seiner Trauer gesellten sich auch Schuldgefühle wegen der Leben, die er während des Kampfes genommen hatte. Er war nicht nur im Krieg mit Muslimen; er war im Krieg mit sich selbst.

„Er kann sich selbst nicht vollständig verzeihen, was er getan hat“, sagt Dana, eine seiner Ex-Frauen, im Film.

Es gab viele Leute, die halfen, McKinneys Wut und Schuldgefühle zu zerstreuen.

Einer war Jomo Williams, ein afroamerikanischer Mitarbeiter des Islamischen Zentrums, der etwas über Wut wusste. Sein Ururgroßvater wurde von einem weißen Mob gelyncht und kastriert. Er war den Weißen gegenüber feindselig, bis er zum Islam konvertierte.

Williams war einer der ersten, der McKinney sah, wie er auf die Moschee zuschritt, er wirkte aufgeregt und wütend.

„Als ich ihn sah, ging er ziemlich schnell, sein Kopf war irgendwie gesenkt und er war ein bisschen rot im Gesicht“, sagt Williams im Film. „Ich wusste, dass etwas nicht stimmt.“

Wie die Zuschauer im Film sehen können, stellte Williams McKinney später eine Frage, die ihn auf seinen Weg zur Bekehrung brachte.

Aber wenn es in „Stranger at the Gate“ eine Heldin gibt, dann ist es eine magnetische Frau, die alle „Schwester Bibi“ nennen.

Bibi Bahrami ist Mitbegründerin des Islamischen Zentrums von Muncie und spielte eine entscheidende Rolle bei McKinneys Bekehrung. Bahrami und ihr Ehemann Mohammad sind Säulen der Muncie-Gemeinschaft. Sie haben sechs Kinder, von denen einige die Ivy League-Schulen abgeschlossen haben und verschiedene Karrieren verfolgen. Sie ist ein Wirbelwind, arbeitet ehrenamtlich in einem örtlichen Frauenhaus, dem YWCA, dem Muncie Rotary Club und der Interfaith Fellowship, während sie in lokalen Gremien tätig ist und Spendenaktionen für lokale Politiker veranstaltet.

Sie verkörpert den Koranvers auf der Website des Islamischen Zentrums: „Die Belohnung für Güte ist nichts als Güte.“

Auch sie kannte die Schäden, die der Krieg angerichtet hatte. Ihre Familie in Afghanistan wurde vertrieben, als die Sowjetunion 1979 einmarschierte. Sie floh unter Tränen aus ihrem Land und lebte sechs Jahre in einem Flüchtlingslager in Pakistan, bevor sie heiratete und in die USA ging.

Seftel nennt sie die „Mutter Teresa der muslimischen Gemeinde“ in Muncie. Sie ist jemand, der bedürftige Fremde in der Gemeinde aufnimmt, um ihre Kleidung zu reinigen und zu bügeln und ihnen Mahlzeiten zu geben. Ihr Ruf ist so groß, dass Flüchtlinge aus anderen Ländern irgendwie ihre Nummer und Adresse finden, um sie für Hilfe aufzuspüren.

Sie sagt, sie habe ein Erwachen erlebt, als sie in die USA kam und Staatsbürgerin wurde.

„Die Wahlfreiheit ist das Größte für mich“, sagt sie über das, was sie an den USA mag. „Ich bin immer noch in der Lage, meine Religion auszuüben, mich weiterhin zu bedecken (ihren Hijab zu tragen) und eine Ausbildung zu erhalten. Diese Möglichkeiten haben mich inspiriert. Ich liebe dieses Land wirklich.“

Ihr Service ist auch Teil ihrer Weltanschauung. Freundlichkeit gegenüber einem Fremden zu zeigen, ist zentral für den muslimischen Glauben.

„Gott hat uns alle geschaffen, um uns kennenzulernen und aufeinander aufzupassen – nicht um uns zu verachten“, sagt sie.

Bahramis Gastfreundschaft ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass viele muslimische Amerikaner in ihrem eigenen Land immer noch wie Fremde behandelt werden. Laut einer Studie der Brown University stiegen die Hassverbrechen gegen Muslime in den USA von 2000 bis 2009 um 500 %, was eine Zunahme der antimuslimischen Stimmung nach den Anschlägen vom 11. September widerspiegelt.

Viele sind immer noch mit Anfeindungen, Überwachung und Fragen zu ihrem Patriotismus konfrontiert.

Einige Mitglieder des islamischen Zentrums von Muncie hörten auf, die Moschee zu besuchen, weil sie Angst vor dem stämmigen Marine mit den Tätowierungen hatten.

Aber Bahrami erweiterte ihren Kreis des Mitgefühls um McKinney. Sie lud ihn zu sich nach Hause ein und bereitete ein herzhaftes afghanisches Abendessen mit Hühnchen, Reis, einem Auberginengericht und einem Dip aus grünem Joghurt, gewürzt mit Koriander und Limettensaft, zu.

McKinney verschlang die Mahlzeit.

„Er hat alles versucht“, sagt sie schmunzelnd. „Er war nicht wählerisch.“

Das Essen wurde zu einer weiteren Brücke zu McKinney. Er besuchte Bahrami und andere immer wieder im Zentrum. Er las den Koran, das heilige Buch des Islam. Er hat Freundschaften geschlossen. Er erzählte Moscheemitgliedern von seiner Zeit im Kampf und sie akzeptierten ihn.

Acht Monate nach McKinneys erstem Besuch in der Moschee konvertierte er zum Islam. Nach der Zeremonie wurde er von den Menschen, denen er einst Schaden zufügen wollte, mit einem, wie er es nannte, „Moshpit of Umarmungen“ begrüßt. Schließlich war er sogar zwei Jahre lang Präsident des Islamischen Zentrums in Muncie.

Auf die Frage, wie er sich gefühlt habe, als er nach seiner Bekehrungszeremonie mit Umarmungen überschüttet wurde, brach McKinney in ein breites, jungenhaftes Grinsen aus:

„Damit war ich gut.“

Fragen Sie ihn, warum er konvertiert ist, und er wird gesprächiger. Er sagt, je mehr Zeit er mit Moscheemitgliedern verbrachte, desto mehr entdeckte er, wie viel er mit ihnen gemeinsam hatte. Als Junge dachte er einmal daran, Prediger zu werden, und entdeckte, dass der Islam einige Ähnlichkeiten mit dem Christentum hat.

Islam, Christentum und Judentum zum Beispiel sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Jede ist eine monotheistische Religion, die ihre Ursprünge auf Abraham zurückführt. Viele Muslime betrachten beispielsweise Jesus als einen großen Propheten, der von einer jungfräulichen Mutter geboren wurde.

Aber es war die Freundlichkeit der Menschen im Zentrum und die Gemeinschaft, die sie mit ihm teilten, was sich als am entscheidendsten für seine Bekehrung erwies, sagt er.

„Sie waren einfach glücklich. Sie waren einfach nur angenehm“, sagt er. „Und das habe ich wirklich in meinem Leben gebraucht.“

Er sagt, wenn die Leute im Zentrum an diesem ersten Tag feindselig reagiert hätten, wäre das Ergebnis wahrscheinlich Blutvergießen gewesen.

Wäre es fair zu sagen, dass ihre Freundlichkeit ihm das Leben gerettet hat?

„Nein, nein“, sagt er. „Es ist zu wenig sagen.“

McKinney sagt, er hätte wahrscheinlich die Moschee angegriffen und schließlich die Todesstrafe erhalten, wenn er nicht so behandelt worden wäre.

Heute versucht McKinney, die ihm erwiesene Freundlichkeit zurückzugeben. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Sozialarbeit mit Nebenfach Frieden und Konfliktlösung und reist jetzt durch das Land, um über seine Erfahrungen zu sprechen.

Konnte er sich jetzt verzeihen, dass er konvertiert ist? Er hält inne, bevor er antwortet.

„Es ist noch in Arbeit“, sagt er in seinem rauen Bariton. „Wie wär es damit?“

Doch wie eine schöne Szene im Film zeigt, haben ihm andere vergeben.

Es zeigt McKinney, der neben Williams steht, dem Afroamerikaner, der seinen Ururgroßvater durch Hass verloren hat, und schweigend ihre Handflächen zum Gebet erhebt, während ein Band aus goldenem Sonnenlicht in die Moschee strömt.

Dieses Bild vermittelt mehr als Worte sagen könnten. McKinney ist nicht mehr der Fremde am Tor.

Er hat eine neue Gruppe von Brüdern und Schwestern gefunden – nicht in der Hitze des Gefechts, sondern im Glauben.