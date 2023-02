Ein Mann wurde festgenommen, weil er angeblich den 90-jährigen Besitzer eines berühmten Süßwarenladens in New York City angegriffen hatte

CNN

Ein Mann wurde festgenommen, weil er angeblich den 90-jährigen Besitzer eines legendären 24-Stunden-Süßwarenladens in Manhattans East Village-Viertel angegriffen haben soll, so die New Yorker Polizeibehörde.

Luis Peroza, 39, wurde am Freitag wegen Körperverletzung festgenommen, weil er angeblich drei Tage zuvor Ray Alvarez, den Besitzer von Ray’s Candy Store, in Kopf und Gesicht geschlagen hatte, sagte NYPD in einer Pressemitteilung.

Laut Polizei ging Peroza am Dienstag gegen 3 Uhr morgens angeblich mit einem Paket auf Alvarez zu und fragte Alvarez, ob er es kaufen wolle. Als Alvarez fragte, was in dem Paket sei, bat der Verdächtige einen anderen Mann, das Paket zu halten, und sagte Alvarez, „er würde ihn töten“, sagte die Polizei.

Der Verdächtige griff dann Alvarez an und benutzte einen Gegenstand, der als „Gürtel mit einem schweren Stein am Ende, der Blutungen verursachte“, beschrieben wurde, bevor er zu Fuß floh, sagte die NYPD.

„Ich bin irgendwie schwarz und blau“, sagte Alvarez nach dem Angriff gegenüber dem CNN-Tochter NY1. „Ich bin zu nichts wirklich in der Stimmung. Ich will mich nur hinlegen.“

Laut NY1 wurde Peroza am Sonntag angeklagt, mit einer Kaution von 200.000 Dollar in bar.

Es ist unklar, ob Peroza eine rechtliche Vertretung hat.

„New York’s Finest ruht nie“, Bürgermeister Eric Adams getwittert Samstag. „Danke an die NYPD für ihre schnelle Arbeit, den Verdächtigen hinter dem Angriff auf den legendären Ray’s Candy Store vor Gericht zu bringen.“

Ray’s Candy Store ist bekannt für seine Süßigkeiten, Milchshakes, frittierten Oreos, Eiercremes, Hot Dogs und mehr. Es ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet und seit 1974 eine Institution in New York.

Alvarez hatte in der iranischen Marine gedient und sich auf den Weg nach New York gemacht, nachdem er in den Ozean gesprungen war, als sein Schiff in Virginia anlegte, wie aus seinem Profil des laufenden Fotoprojekts „Humans of New York“ hervorgeht.

Ein Instagram-Post über den Vorfall von Nicolas Heller, einem Filmemacher namens New York Nico, der die Geschichten einzigartiger New Yorker dokumentiert, erhielt über 130.000 Likes.

„Ray wollte, dass ich all seinen Kunden und Unterstützern sage, dass er sich viel besser fühlt und immer noch seine berühmten frittierten Oreos macht. Schauen Sie vorbei und zeigen Sie ihm etwas Liebe“, schrieb Heller. Der Beitrag enthielt ein Foto und ein Video von Alvarez, der sichtbar verletzt war und einen Hut mit der Aufschrift „New York Old Soul“ trug.

Viele andere teilten auch ihre eigenen Fotos und Beiträge über den Süßwarenladen in den sozialen Medien nach dem Vorfall.

Das Geschäft von Alvarez drohte kürzlich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu schließen, aber Freunde und Mitglieder der örtlichen Gemeinde sammelten Geld, um das Geschäft zu retten.

Ein im November ins Leben gerufenes GoFundMe zur Unterstützung des Süßwarenladens hat seitdem Spenden auf über 59.000 US-Dollar ansteigen lassen.