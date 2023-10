Eine äußerst seltene und äußerst restriktive Bezeichnung, die diese Woche einem Mann aus Winnipeg zuerkannt wurde, der seine Eltern getötet und seinen ehemaligen Vorgesetzten brutal erstochen hat, sollte mit Vorsicht verwendet werden – Anwälte gehen jedoch davon aus, dass sie häufiger als Option zur Kennzeichnung eines Angeklagten als hoch angesehen wird -Risiko gewinnt an Aufmerksamkeit.

Trevor Farley wurde am Dienstag wegen einer psychischen Störung für den Messerstichtod seiner 73-jährigen Eltern Judy Swain und Stuart Farley im Jahr 2021 sowie eines Angriffs auf Candyce Szkwarek, seine ehemalige Krankenpflegerin im Seven Oaks General Hospital, für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden.

Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem ein Expertenteam, das den heute 39-Jährigen untersuchte, herausgefunden hatte, dass er glaubte, er sei ein von Gott gesandter Prophet, der seine Opfer „von der Kontamination befreien“ sollte, um sie zu retten.

Doch Farley und seine Anwälte einigten sich auch darauf, dass er als sogenannter Hochrisikobeschuldigter eingestuft wird, als Gegenleistung dafür, dass die Krone zustimmte, ihn für nicht strafrechtlich verantwortlich zu erklären – etwas, das laut einem Anwalt aus Toronto in der Praxis zu einer „faktischen lebenslangen Haftstrafe“ geführt hat wie das Gesetz ausgelegt wird.

Personen, die für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden werden, müssen bereits mit einer möglicherweise unbestimmten Strafe rechnen, wobei ein Prüfungsausschuss der Provinz die Aufsicht darüber hat, wann und wie ihnen letztendlich mehr Freiheiten gewährt oder sie entlassen werden.

Aber mit der relativ neuen Hochrisiko-Einstufung darüber hinaus können Entlassungen aus überwachten medizinischen Einrichtungen nur mit Zustimmung eines Richters des höheren Gerichts erfolgen.

Der 39-jährige Farley wurde diese Woche wegen einer psychischen Störung bei der Messerstecherei seiner 73-jährigen Eltern Judy Swain und Stuart Farley und einem Angriff auf Candyce Szkwarek im Seven Oaks General Hospital für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden. (Eingereicht)

Man geht davon aus, dass Farleys Fall das erste Mal ist, dass die Bezeichnung in Manitoba verwendet wird.

Sein Anwalt, Evan Roitenberg, teilte Reportern diese Woche mit, dass die gegen seinen Mandanten verhängte Anordnung nicht dauerhaft sei und in Kraft bleiben werde, „bis es in Zukunft Aktualisierungen über den Fortschritt und die Behandlung gibt“.

Aber Anita Szigeti, Präsidentin der Law and Mental Disorder Association – einer Interessenvertretung von Anwälten, die im Bereich der psychischen Gesundheit tätig sind – sagte, es sei nicht immer so einfach.

Szigeti sagte, die Bezeichnung sei in ganz Kanada seit ihrer Einführung im Jahr 2014 unter der Regierung von Stephen Harper nur höchstens zehn bis 15 Mal verwendet worden – und ein aktueller Fall zeige, wie weitreichend ihre Auswirkungen für diese seltenen Fälle sein können.

„Im Moment gibt es wirklich keinen Ausweg“, sagte Szigeti aus der Erfahrung eines ihrer eigenen Kunden.

Tyler Cousineau, der an Schizophrenie leidet, war es für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden im Jahr 2018 – und als hochriskanter Angeklagter eingestuft –, weil er ein Jahr zuvor seine beiden älteren Nachbarn getötet hatte. Szigeti sagte, er sei bereits im Jahr 2011 für zwei voneinander unabhängige Straftaten für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden worden.

„Hoffnungslose“ Situation

Im Jahr 2020 beantragte Cousineau eine Beurteilung, um festzustellen, ob er angesichts dessen immer noch als Hochrisikopatient gilt Er schien unter der Behandlung stabil zu sein und seine psychotischen Symptome waren verschwunden – aber sein Antrag auf diese Beurteilung wurde abgelehnt, sagte Szigeti.

Seine Berufung gegen diese Entscheidung und sein Antrag, den Fall vor dem Obersten Gerichtshof Kanadas verhandeln zu lassen, wurden ebenfalls abgelehnt, so dass Cousineau keine weiteren Rechtsmittel mehr hatten.

Anita Szigeti, Präsidentin der Law and Mental Disorder Association, sagt, dass die Benennung von Hochrisiko-Beschuldigten für Personen, die für nicht strafrechtlich verantwortlich erklärt werden, schwerwiegende Folgen haben kann. (Eingereicht von Anita Szigeti)

Szigeti, der die Berufung in dem Fall vertrat, sagte, es sei ein Beispiel für die Zwickmühle, die für Menschen gilt, die ihre Hochrisikobezeichnung loswerden wollen.

Sie müssen ein Prüfungsgremium davon überzeugen – das dann eine Empfehlung an ein Gericht aussprechen würde –, dass sie keine Gefahr für andere darstellen würden, wenn sie unbeaufsichtigt hinausgelassen würden. Aber das können sie nicht nachweisen, ohne dass ihnen außerhalb der Einrichtung kleine Freiheiten eingeräumt werden.

„Praktisch gesehen bedeutet das, dass sie niemals rauskommen werden“, sagte sie. „Es ist tatsächlich viel schlimmer und viel hoffnungsloser, als es auf den ersten Blick des Strafgesetzbuches erscheint.“

„Ungerechtfertigtes Misstrauen“ gegenüber dem üblichen System

Damit jemand als Hochrisikobeschuldigter gilt, Ein Gericht muss Faktoren berücksichtigen Diese reichen von der Frage, ob es wahrscheinlich ist, dass sie andere gefährden, bis hin zur Wahrscheinlichkeit, dass sie rehabilitiert werden – Fragen, die sich größtenteils darum drehen, ob ein Angeklagter eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, sagte Stephanie DiGiuseppe, Strafverteidigerin aus Toronto und Partnerin bei Henein Hutchison Robitaille .

Der Prozess zeige aber auch „ein ungerechtfertigtes Misstrauen“ gegenüber den Prüfungsausschüssen der Provinzen, die normalerweise nicht strafrechtlich relevante Fälle überwachen, da diese Verantwortung in Fällen, in denen ein Angeklagter als hochriskant eingestuft wird, im Wesentlichen den Gerichten übertragen wird, sagte sie.

Stephanie DiGiuseppe, Strafverteidigerin aus Toronto, sagt, dass die Einstufung als Hochrisikobeschuldigter „ein ungerechtfertigtes Misstrauen“ gegenüber den Prüfungsausschüssen der Provinzen zum Ausdruck bringt, die normalerweise nicht strafrechtlich relevante Fälle überwachen. (Eingereicht von Stephanie DiGiuseppe)

„Es umgeht wirklich einen Prozess, der mit einem hohen Maß an medizinischem Fachwissen durchgeführt wird, und ermöglicht es den Gerichten, alle diese Möglichkeiten für jede geringere Form der Freiheitseinschränkung wegzunehmen“, sagte DiGiuseppe, Direktor der Criminal Lawyers‘ Association.

Das kann bedeuten, dass selbst jemand, der erhebliche Fortschritte bei der Behandlung seiner Geisteskrankheit gemacht hat, geringere Chancen hat, seine Freiheit zurückzugewinnen, weil er als Hochrisikopatient gilt – insbesondere, da diese Einstufung es einem Gremium nur alle drei Monate ermöglichen kann, den Fall der Person zu prüfen Jahre statt jährlich.

„Wir reden nicht immer über den Unterschied zwischen einem Krankenhausaufenthalt und einem einfachen Leben in der Gemeinschaft. Manchmal reden wir über kleine Unterschiede in der Freiheit, wie die Möglichkeit, in der Nachbarschaft spazieren zu gehen“, sagte sie.

„Wenn sie jemanden festhalten, der sonst draußen sein könnte, zerstört man ein Leben, nicht wahr? Und vielleicht nicht nur dieses eine Leben, sondern auch Familienmitglieder, Kinder dieser Person.“

Nicht um Misstrauen, sondern um Verantwortung: Anwalt

Aber Kevin Westell, ein Strafverteidiger aus Vancouver, der intensiv an nicht strafrechtlich relevanten Fällen sowohl für Crown als auch für die Verteidigung gearbeitet hat, sagte, dass es bei der Einstufung als hochriskant nicht um Misstrauen gegenüber dem regulären Verfahren gehe.

„Es geht um das Strafjustizsystem und den Richter, der einen Fall leitet und Verantwortung übernimmt … dass das Gericht der Meinung war, dass diese Person ein größeres Risiko darstellt als der Durchschnittsmensch“, sagte Westell, Direktor bei Pender Litigation.

Das gebe einem Richter die Möglichkeit, „das Ermessen aufzuheben“, sagte Westell.

„Das erlaubt dem Richter zu sagen … ‚Dieser Kerl ist (nicht strafrechtlich verantwortlich), das ist in Ordnung. Aber die Institution oder die Ärzte haben nicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob er eine Tageskarte bekommt‘“, sagte er.

Kevin Westell, ein Strafverteidiger aus Vancouver, der intensiv an nicht strafrechtlich verantwortlichen Fällen sowohl für die Krone als auch für die Verteidigung gearbeitet hat, sagt, dass es bei der Einstufung als Hochrisiko nicht um Misstrauen gegenüber dem regulären Verfahren für Fälle geht, in denen jemand für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden wird. (Ben Nelms/CBC)

Dennoch sagte Westell, es sei wichtig, dass die Bezeichnung „mit Bedacht und nicht zu häufig“ verwendet werde, damit sie in den Fällen, in denen sie wirklich gerechtfertigt sei, nicht an Wert verliere.

Farleys Anwalt sagte diese Woche, der Fall seines Mandanten sei einzigartig und er glaube nicht, dass dadurch „die Schleusen“ für die Gewährung weiterer Hochrisikobezeichnungen geöffnet würden, andere sind sich jedoch nicht so sicher.

Wie Szigeti und DiGiuseppe sagte Westell, er frage sich, ob sich „das Blatt wendet“, angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit für Fälle wie den von Farley – und ob es jetzt möglicherweise eine Zunahme der Staatsanwälte gibt, die die Ernennung anstreben.

Laut DiGiuseppe könnten mehr Anträge auch die Chance auf eine verfassungsrechtliche Anfechtung des Gesetzes erhöhen – eine Sorge, die ihrer Meinung nach seit Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht angesprochen wurde.