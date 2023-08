Ein Mann aus Florida, der kürzlich alle Rechtsmittel zurückgezogen hatte, wurde am Donnerstag wegen Mordes an einer Frau im Jahr 1988 hingerichtet, die sexuell missbraucht, mit einem Hammer getötet und dann in ihrem eigenen Bett angezündet wurde.

James Phillip Barnes, 61, wurde um 18:13 Uhr nach einer tödlichen Injektion im Florida State Prison in Starke für tot erklärt.

Barnes lag auf einer Trage und schien bereits die Augen geschlossen zu haben, als der Vorhang für Zeugen geöffnet wurde. Er antwortete nicht, als die Gefängnisbeamten ihn fragten, ob er eine abschließende Aussage hätte, und er blieb etwa zehn Minuten lang regungslos, bis auf das Atmen, bis er aufhörte. Ein Arzt erklärte ihn daraufhin für tot.

Der 61-jährige Insasse wurde wegen Mordes an der Krankenschwester Patricia „Patsy“ Miller zum Tode verurteilt.

Es war die fünfte Hinrichtung in Florida in diesem Jahr.

Barnes verbüßte eine lebenslange Haftstrafe wegen der Strangulation seiner Frau, der 44-jährigen Linda Barnes, im Jahr 1997, als er 2005 Briefe an einen Staatsanwalt schrieb, in denen er die Verantwortung für die Ermordung von Miller Jahre zuvor in ihrer Eigentumswohnung in Melbourne an der Ostküste Floridas übernahm.

Barnes vertrat sich selbst in Gerichtsverhandlungen, in denen er sich nicht verteidigte, sich schuldig bekannte, Miller getötet zu haben, und nicht versuchte, eine lebenslange Haftstrafe anstelle der Todesstrafe zu beantragen.

Miller, der 41 Jahre alt war, als Barnes sie am 20. April 1988 tötete, hatte laut einem Gefängnisinterview, das er dem deutschen Filmregisseur Werner Herzog gab, zuvor einige nicht näher bezeichnete negative Interaktionen mit ihm.

„Es gab mehrere Ereignisse (mit Miller). Ich habe mich furchtbar gedemütigt gefühlt, das ist alles, was ich sagen kann“, sagte Barnes im Interview.

Als er sich schuldig bekannte, sagte Barnes dem Richter, dass ich sie nach dem Einbruch in Millers Einheit zweimal vergewaltigt habe. Ich habe versucht, sie zu erwürgen. Ich habe ihr mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und sie getötet und ihr Bett angezündet“, heißt es in den Gerichtsakten.

Es gab auch DNA-Beweise, die Barnes mit Millers Ermordung in Verbindung brachten. Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, wurde Barnes am 13. Dezember 2007 zum Tode verurteilt. Er bekannte sich außerdem der sexuellen Belästigung, der Brandstiftung und des Einbruchs mit Körperverletzung schuldig.

Barnes tötete seine Frau 1997, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er mit Drogen handelte. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, wurde ihre Leiche verstopft in einem Schrank gefunden, nachdem sie erwürgt worden war. Barnes hat behauptet, mindestens zwei weitere Menschen getötet zu haben, wurde in diesen Fällen jedoch nie angeklagt.

Barnes war seit seiner Teenagerzeit immer wieder im Gefängnis, unter anderem wegen schwerem Diebstahl, Urkundenfälschung, Einbruch und Handel mit gestohlenem Eigentum.

Im Fall Miller legten Staatsanwälte, die mit der Vertretung von Barnes beauftragt wurden, erste Berufungsverfahren ein, darunter eine, die zu einer Beurteilung der geistigen Kompetenz führte. Zwei Ärzte stellten fest, dass Barnes Symptome einer Persönlichkeitsstörung mit „grenzwertigen asozialen und soziopathischen Merkmalen“ hatte. Sie erklärten ihn jedoch für kompetent, seine rechtliche Situation zu verstehen und sich schuldig zu bekennen, und seine Verurteilungen und sein Todesurteil wurden bestätigt.

Nachdem DeSantis im Juni das Todesurteil gegen den Insassen unterzeichnet hatte, gab ein Richter im Brevard County Barnes‘ Antrag statt, alle Berufungen fallen zu lassen, die mildernde Beweise wie seinen Geisteszustand enthielten, und sagte, „dass er die Verantwortung für seine Taten übernehmen und die Hinrichtung (seinen Tod) einleiten wollte.“ ) unverzüglich“, belegen Gerichtsakten.

Obwohl es ungewöhnlich ist, nutzen verurteilte Häftlinge manchmal nicht alle rechtlichen Möglichkeiten, um einer Hinrichtung zu entgehen. Das Death Penalty Information Center berichtet, dass etwa 150 solcher Häftlinge hingerichtet wurden, seit der Oberste Gerichtshof der USA 1976 die Todesstrafe als verfassungsmäßig bestätigte.

Der Oberste Gerichtshof von Florida akzeptierte das Urteil von Brevard County und stellte fest, dass kein weiterer Antrag auf einen Hinrichtungsaufschub für Barnes bei einem Landes- oder Bundesgericht eingereicht worden sei.

Im Herzog-Interview sagte Barnes, er sei im Gefängnis zum Islam konvertiert und wolle im heiligen Monat Ramadan sein Gewissen über den Fall Miller klären.

„Sie sagen, ich sei unbarmherzig. Ich bin nicht. Zu diesem Fall gibt es keine weiteren Fragen. Und ich werde hingerichtet“, sagte Barnes.

