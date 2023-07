Im Frühjahr meines ersten Studienjahres verkaufte meine Mutter mein Schlagzeug. Von dem Geld habe ich mir einen MP3-Player gekauft. Verzeihung. Eine Jukebox mit mehreren Codecs.

Es gibt eine bestimmte Art von Person, die, wenn sie mit einem eleganten, benutzerfreundlichen und benutzerfreundlichen Apple-Produkt konfrontiert wird, über alle Funktionen schimpft, die es bietet nicht haben, all die Dinge, die man damit nicht machen kann, all die Art und Weise, wie der ummauerte Garten eine Falle ist. Diese Person existiert seit Anbeginn der Zeit. Früher war ich dieser Typ. Manchmal bin ich es immer noch, aber früher war ich es auch. Und so gab ich im Frühjahr 2004, als der iPod schon zweieinhalb Jahre auf dem Markt war, 330 Dollar für einen iRiver iHP-120 aus. Rollt einem von der Zunge, nicht wahr?

Der iHP-120 war so körperlich. Während der iPod grau und weiß war, war der iRiver ein schwarzer Ziegelstein mit silbernen Schienen und sichtbaren Schrauben. Es verfügte über eine rotierende 1,8-Zoll-Festplatte mit 20 GB. Es hatte einen Joystick an der Vorderseite. Es hatte vier physische Tasten und einen Sperrschieber an den Seiten. Es hatte ein UKW-Radio. Es hatte eine Equalizer-Taste. Es hatte einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Plus ein Paar optische/analoge Kombibuchsen: eine für Line-In, eine für Line-Out, was bedeutete, dass jemand anderes einen zweiten Kopfhörer anschließen konnte. Im Lieferumfang waren ein Ansteckmikrofon und eine Kabelfernbedienung enthalten. Die Fernbedienung verfügte über einen LCD-Bildschirm, einen Kopfhöreranschluss und drei Drehregler, sodass Sie den MP3-Player im Rucksack lassen, die Fernbedienung herausfischen und am Rucksackgurt befestigen konnten.

Mit der Kabelfernbedienung für den iRiver iHP-120 konnte ich das Hauptgerät in meinem Rucksack behalten. Im Nachhinein ist es ein bisschen viel.

Ist das zu viel Zeug? Vielleicht! Vor allem die Kabelfernbedienung verursachte eine Menge statischer Aufladung, daher habe ich sie nicht oft genutzt. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jemals die optischen Anschlüsse verwendet habe.

Aber ich habe den MP3-Player ständig benutzt. Nicht nur zum Anhören von MP3s (es unterstützt auch verlustfreies FLAC und Ogg Vorbis!), sondern auch zum Aufzeichnen von Interviews für meinen Journalismusunterricht. Ich habe aufgenommen, wie meine Freunde leicht skandalöse Geschichten erzählten (auf dem Protokoll, nicht heimlich). Ich habe ganze Sammlungen zweifelhaft markierter MP3s von meinen Freunden per Drag-and-Drop gezogen. Bevor ich einen Laptop hatte, habe ich damit meine Schularbeiten zwischen den Bibliothekscomputern und meinem Wohnheim-Desktop übertragen.

Ich habe eine Gummihülle dafür bekommen, mit ein Gürtelclip. Ich bin einem Forum dazu beigetreten. Irgendwann habe ich die iRiver-Firmware durch Rockbox ersetzt. Einige Leute ersetzten ihre Festplatten durch CF-Kartenadapter und später die CF-Karten durch SD-zu-CF-Adapter. So weit bin ich nie gekommen.

Ich hatte die Knappheit fast vergessen

Irgendwann – entweder Ende 2006, als ich eines dieser Windows Mobile-Smartphones mit verschiebbaren Tastaturen bekam, oder 2008, als ich ein iPhone bekam – hörte ich auf, das iRiver überallhin mitzunehmen, aber ich behielt es. Seine Festplatte wurde zu einem Fossilienbestand meines Musikgeschmacks in den Jahren vor dem Streaming: ein 4-GB-Ordner „verschiedene Künstler“, nur eine Menge Alben von Elliott Smith und Mountain Goats, eine Sammlung von Mashups aus meinem ersten Jahr in San Francisco. Die 30 am besten bewerteten Alben auf Metacritic im Jahr 2008, unabhängig vom Genre. Eine Aufnahme meines Freundes Bill, der über seine Zeit in der Jesus People-Kommune spricht. All diese aufgezeichneten Interviews und Essays. Ab und zu zog ich es heraus und ließ die Erinnerungen auf mich wirken.

Ich hatte die Knappheit fast vergessen. Meine Kinder interagieren kaum mit physischen Medien, und es fällt ihnen schwer, die Idee zu verstehen, dass man, als ich ein Kind war, keine physische Kopie von etwas hatte – ein Album auf Kassette oder CD, einen Film auf VHS oder (später) DVD – und es nicht zufällig lief, man einfach keinen Zugriff darauf hatte. In der High School hatte ich einen tragbaren CD-Player und einen dieser riesigen CD-Ordner bei mir. Als ich den iRiver bekam, füllte ich ihn mit denselben CDs, die ich (sehr langsam!) auf meinen Computer kopiert hatte, sowie mit den MP3s, die ich mir von den Computern meiner Freunde und aus dem Netzwerk des Wohnheims geliehen hatte. Es war im Grunde eine tragbarere Version dieses Ordners voller CDs. Ich hörte mir an, was ich hatte und was ich dort geblieben war. Es war ein völlig anderes Spiel als der Überfluss, den wir heute für selbstverständlich halten.

Neulich habe ich das Ding aus einer Schublade gefischt und es wieder eingeschaltet. Es hat gut funktioniert, aber alle Dateien waren weg. Ich dachte, ich hätte sie irgendwann gelöscht. Ich fühlte mich seltsam traurig. Dann klicke ich im Menü auf die Option „Datenbank neu erstellen“. Es wurden tausend Dateien im Papierkorb gefunden. Es war überhaupt nichts verloren gegangen.