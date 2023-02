Ein Leitfaden zum Laternenfest, dem großen Finale des Mondneujahrs

CNN

Wenn sich die diesjährigen Feierlichkeiten zum Mondneujahr dem Ende zuneigen, ist es an der Zeit, sich auf das große Finale vorzubereiten, auch bekannt als das Laternenfest.

Das am 15. Tag des ersten Mondmonats (in diesem Jahr am 5. Februar) stattfindende Ereignis, das auf Mandarin-Chinesisch Yuan Xiao Jie heißt, gilt als perfekter Abschluss der wochenlangen Vorbereitungen und Feierlichkeiten zum Mondneujahr.

Das Laternenfest feiert den ersten Vollmond des Jahres – daher der Name (Yuan bedeutet Anfang. Xiao bedeutet Nacht).

Es markiert den Beginn des Winters und den Beginn der Frühlingssaison. Es kommt oft sehr nahe an zwei der 24 traditionellen chinesischen Solarbedingungen – ein wesentlicher Bestandteil des chinesischen Kalenders – „Frühlingsbeginn“ und „Frühlingsschauer“.

An diesem Tag zünden die Menschen Laternen an, um die Dunkelheit zu vertreiben und Hoffnung in das kommende Jahr zu bringen.

Es wird gesagt, dass die Tradition während der chinesischen Han-Dynastie vor etwa 2.000 Jahren an Popularität gewann.

Nachtschwärmer besuchten eine lokale Messe, um Feuerwerke zu bewundern, Aufführungen zu sehen, Laternen zu sehen und Rätsel zu lösen, die auf beigefügten Notizen geschrieben waren.

Laternenrätsel haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Hier ist eine einfache:

Wenn Sie es zeichnen, ist es rund.

Wenn Sie es schreiben, ist es rechteckig.

Im Winter ist es kurz.

Im Sommer ist es lang.

Die Antwort ist Sonne – 日 auf Chinesisch.

Früher war das Laternenfest eine der seltenen Zeiten des Jahres, in der sich unverheiratete Mädchen und Jungen treffen durften und sich alle unter Reihen von Laternen versammelten. Manche nennen ihn deshalb sogar den chinesischen Valentinstag.

Das romantische Festival ist in der historischen Literatur gut dokumentiert, darunter „Reise in den Westen“ und „Traum von der Roten Kammer“, und hat seitdem unzählige berühmte Gedichte inspiriert.

Heute wird das Laternenfest in Gemeinden auf der ganzen Welt begangen und die Feierlichkeiten variieren erheblich. Viele Städte veranstalten anlässlich des Festes große Laternenausstellungen und Paraden.

Putian in der chinesischen Provinz Fujian behauptet, das längste Laternenfest des Landes zu feiern, wobei einige sagen, dass es als wichtiger angesehen wird als das eigentliche Mondneujahrsfest.

Die Feierlichkeiten dauern fast drei Wochen und beinhalten eine Gottheitenparade, Feuerstellenspringen und viele traditionelle Theater- und Musikdarbietungen.

In der Stadt Nuanquan in Hebei veranstalten Einwohner ein spektakuläres „Feuerwerk“, indem sie geschmolzenes Eisen gegen eine kalte Stadtmauer aus Stein werfen, um Funken zu erzeugen.

Der jahrhundertealte Brauch, dashuhua oder da tie hua (übersetzt als Schlagbaumblume oder Schlageisenblume) wurde von der chinesischen Regierung als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Es war auch eine der Schlüsselleistungen bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking im Jahr 2022.

Berühmt geworden in der Stadt Nuanquan, sind Da-Tie-Hua-Shows auch an anderen Orten in ganz China beliebt, einschließlich der Chinesischen Mauer im Yanqing-Viertel in Peking während des Laternenfestes.

Aber in Taiwan finden Sie das extremste Laternenfest von allen – das Beehives Fireworks Festival.

Tausende von Draufgängern in Helmen und feuerfester Kleidung, die jährlich in der Stadt Yanshui stattfinden, bringen eine Reihe von Starttürmen voller kleiner Raketenfeuerwerke, die Bienenstöcken ähneln, in die engen Gassen.

Einmal angezündet, schießen die Türme Hunderte und Tausende von Raketen in verschiedene Richtungen, was zu einer dramatischen und oft erschreckenden Szene führt.

Egal wie groß, klein oder gefährlich Ihre Laternenfestparty ist, mit einer Schüssel runder und süßer Klebreisbällchen, die als Tangyuan bezeichnet werden, können Sie nie etwas falsch machen, wenn Sie den Vollmond bewundern.

Die runden Motive symbolisieren die Wiedervereinigung und Ganzheitlichkeit von Familien.

Andere einzigartige Feierlichkeiten finden in ganz Asien statt, um den ersten Vollmond des Mondjahres zu feiern.

In Malaysia liegt der Schwerpunkt auf der Matchmaking-Tradition des Laternenfestes. Alleinstehende Frauen werfen oft Mandarinen in einen Fluss, See oder Meer, um für eine gute Ehe zu beten.

Frauen schreiben ihre Kontaktdaten auf die Mandarinen, bevor sie sie in den Fluss werfen. Männer fischen dann die Mandarinen aus dem Wasser, in der Hoffnung, ihre zukünftigen Partner zu treffen.

In Südkorea heißt es Daeboreum (der große Vollmond). Viele Koreaner trinken einen Schluck gekühlten Reiswein und essen verschiedene Arten von Nüssen, Körnern und getrocknetem Gemüse. Einige zünden nicht nur Laternen an, sondern unternehmen auch eine Wanderung und machen ein Lagerfeuer.