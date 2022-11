Ein Leitfaden für Nicht-Amerikaner zu den Midterms 2022 in den USA

CNN

Kann Joe Biden den Fluch der Zwischenwahlen vermeiden?

Die Republikaner gehen mit Schwung in den Wahltag am Dienstag und hoffen sehr, das Repräsentantenhaus zurückzugewinnen. Der Senat wird durch eine Handvoll enger Rennen entschieden. Wenn die GOP eine oder beide Kammern übernimmt, werden sie in der Lage sein, Bidens innerstaatliche Gesetzgebungsagenda zu töten. Dennoch werden sie Schwierigkeiten haben, die Politik durch das Veto des Präsidenten zu bringen, das eine Zweidrittelmehrheit erfordert, um es außer Kraft zu setzen. In den nächsten zwei Jahren könnte Amerika von einer gespaltenen Regierung regiert werden, mit wütenden Pattsituationen, finanziellen Showdowns und parteiischen Ermittlungen.

Im Repräsentantenhaus sind alle 435 Sitze zu vergeben, in denen der Gesetzgeber eine Amtszeit von zwei Jahren hat. Die Demokraten kontrollieren derzeit knapp die Kammer, aber die Republikaner brauchen nur einen Nettogewinn von fünf Sitzen, um die Mehrheit zu gewinnen.

Im Senat mit 100 Sitzen werden insgesamt 35 Sitze bestritten. Die Kammer, in der Amtsinhaber sechs Jahre lang dienen, ist 50 zu 50 geteilt, und die Demokraten haben derzeit die Kontrolle, da Vizepräsidentin Kamala Harris eine entscheidende Stimme abgibt. Aber die Republikaner benötigen nur einen Nettogewinn von einem einzigen Sitz, um die Kontrolle zu übernehmen.

Es gibt auch eine Reihe anderer Rennen zu sehen, darunter 36 Gouverneurswettbewerbe und viele weitere niedrigere Positionen. Rennen für Staatssekretäre haben in diesem Jahr eine besondere Bedeutung erlangt, da sie die Landtagswahlen kontrollieren – einschließlich des Präsidentschaftswahlkampfs 2024. Es gibt auch Wahlen für staatliche Parlamente und Abstimmungsinitiativen zu Themen wie Zugang zu Abtreibung, Änderungen des Wahlsystems, Waffenkontrollmaßnahmen und die Legalisierung von Marihuana zur Erholung.

Bei jeder Wahl sagen die Kandidaten den Wählern, dass dies die kritischste Wahl ihres Lebens ist. Diesmal könnten sie recht haben.

Eine Welle der Republikaner würde Dutzende von Kandidaten anlocken, die auf die falschen Behauptungen von Ex-Präsident Donald Trump schwören, dass die Wahlen von 2020 gestohlen wurden. Der ehemalige Präsident würde wahrscheinlich ein von Republikanern kontrolliertes Haus vor der Präsidentschaftswahl 2024 gegen Biden bewaffnen; Der Abgeordnete Kevin McCarthy – der wahrscheinlich republikanischer Sprecher werden würde, wenn die Republikaner gewinnen – hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden nicht ausgeschlossen, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass er eine anklagbare Straftat begangen hat.

Ein überraschender Sieg der Demokraten würde es Biden ermöglichen, auf seinen Sozial-, Gesundheits- und Klimaschutzgesetzen aufzubauen und die Justiz nach vier Jahren von Trumps konservativen Entscheidungen mit liberalen Richtern auszugleichen

Das Klischee „Es ist die Wirtschaft, Dummkopf“, das auf Bill Clintons Präsidentschaftskampagne 1992 zurückgeht, ist in dieser Wahlsaison allgegenwärtig. Aber es sollte lauten: „Es ist Inflation, Dummkopf.“ Die Lebenshaltungskosten in den USA sind auf einem 40-Jahres-Hoch, was die Wähler in verärgerte Stimmung versetzt. Hohe Benzinpreise haben auch nicht geholfen, und das von Biden versprochene Gefühl der Normalität nach der Pandemie bleibt schwer fassbar.

Der Präsident hat Mühe, die wirtschaftlichen Herausforderungen in eine starke politische Botschaft zu fassen oder den Wählern Vertrauen zu geben, dass die Preise bald fallen werden. Einige Demokraten fragen sich jetzt, ob ihre Kandidaten die wahren Sorgen der Wähler ignoriert haben, indem sie so viel Zeit damit verbracht haben, zu argumentieren, dass die Republikaner die US-Demokratie zerstören würden.

Die Demokraten hatten gehofft, dass die Aufhebung des Rechts auf Abtreibung durch den konservativen Obersten Gerichtshof eine Gegenreaktion gegen die GOP auslösen würde. Dies könnte sich in einigen Bereichen auswirken – aber die Wirtschaft war wiederholt das dominierende Anliegen der Wähler bei Umfragen vor dem Wahltag.

Die Republikaner mussten nicht allzu hart arbeiten – ihre Strategie bestand einfach darin, Biden für alles verantwortlich zu machen – obwohl die Inflation hauptsächlich von äußeren Faktoren wie der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine getrieben wird. Sie haben auch demokratische Positionen zu Bildung, Kriminalität und Einwanderung als extrem und weit links vom Mainstream gebrandmarkt.

Hausherren: Der beste Weg, um die Ergebnisse zu beobachten, besteht darin, ein paar Rennen auszuwählen, die einen Eindruck davon vermitteln, wohin die Wahl führt. Wenn die Republikaner in Vorstädten und Hausbezirken, in denen Biden 2020 weitaus beliebter war als Trump, große Gewinne erzielen, ist es eine gute Wette, dass sie auf eine Bannernacht zusteuern.

Angesichts des knappen Vorsprungs im Repräsentantenhaus könnten die Republikaner allein in einem Bundesstaat wie New York effektiv die Mehrheit gewinnen, indem sie umkämpfte Sitze gewinnen würden. Eine schicksalhafte Schlacht findet in einem neuen Sitz statt, der aus der Neuzuteilung nach der Volkszählung entstanden ist – Colorados 8. Kongressbezirk; Wenn die Republikaner gewinnen, sind sie auf einem guten Weg.

Ein weiteres enges Rennen findet im 7. Bezirk von Virginia statt, wo die ehemalige CIA-Beamtin und demokratische Abgeordnete Abigail Spanberger versucht, die Wiederwahl gegen einen Trumpy-Konservativen, den Republikaner Yesli Vega, zu gewinnen. Wenn die Demokraten in diesem neu gezeichneten Bezirk, der für sie bei der Neuverteilung günstiger wurde, festhalten können, bedeutet dies nicht, dass sie das Haus gewinnen werden, aber es könnte signalisieren, dass sie den GOP-Anstieg unter dem Erdrutschniveau halten. Spanberger, einer der stärksten Amtsinhaber der Demokraten, hat nicht gezögert, die Präsidentin oder ihre Partei zu kritisieren.

Und behalten Sie den 7. Bezirk von Michigan im Auge, wo eine weitere ehemalige CIA-Mitarbeiterin und demokratische Abgeordnete Elissa Slotkin zur Wiederwahl kandidiert. Slotkin ist eine gemäßigte Frau, die sich von einer aufstrebenden progressiven Politik distanzierte und ihre Partei dafür kritisierte, dass sie nicht mehr unternimmt, um die wirtschaftlichen Probleme der Amerikaner anzugehen.

Schlachtfelder des Senats: Behalten Sie im Senat Kopf-an-Kopf-Kämpfe in Pennsylvania, Arizona, Nevada und Georgia im Auge. Wenn die demokratische Senatorin Maggie Hassan ihr Wiederwahlangebot in New Hampshire verliert, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass es die Nacht der GOP ist.

Pennsylvania stellt die beste Chance für die Demokraten dar, einen von den Republikanern gehaltenen Sitz zu übernehmen, aber ihr Kandidat John Fetterman hatte einen Schlaganfall, kurz bevor er die Nominierung der Partei im Mai gewann. Selbst abseits des Wahlkampfs im Sommer hatte Fetterman die Oberhand gegen seinen republikanischen Herausforderer, aber die jüngste Debatte des Paares warf neue Fragen darüber auf, wie die anhaltenden Auswirkungen des Schlaganfalls auf den demokratischen Kandidaten sein werden.

Die Republikaner versuchen, Sitze der Demokraten in Arizona, Nevada und Georgia zu gewinnen. Wenn keiner der Kandidaten in Georgia 50 % der Stimmen erhält, kommt es im Dezember zu einer Stichwahl, was bedeutet, dass die Ungewissheit darüber, wer den Senat in den nächsten zwei Jahren führt, wochenlang anhalten könnte.

Dies ist die erste nationale Wahl seit der Katastrophe von 2020, als Trump sich weigerte, seine Niederlage einzugestehen und versuchte, an der Macht zu bleiben. Biden trat sein Amt zwei Wochen später mit einer Botschaft der Heilung und der nationalen Einheit an. Aber seine Vision, dass Amerikas bessere Engel ein polarisiertes Land zusammenbringen könnten, ist im Sande verlaufen. Trump gibt immer noch nicht zu, dass er verloren hat, und benutzt die Lüge, dass er illegal von der Macht gezwungen wurde, um eine erwartete Wiederwahl zu katapultieren. Millionen von Amerikanern glauben ihm und schaffen eine Intensität unter den Kernanhängern, die die GOP im Kongress wieder an die Macht bringen könnte.

Eine wichtige Entwicklung, die es am Dienstag zu beobachten gilt, ist, ob Republikaner, die ihre Rennen verlieren, zugeben oder wie Trump darauf bestehen, dass sie gewonnen haben, und sich auf nicht vorhandene Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung berufen. Eine weitere Spannungsquelle wird bei Rennen entstehen, bei denen die Republikaner anscheinend die Stimmenzählung anführen, bis große Mengen vorzeitiger und Briefwahlzettel auf einmal tabelliert werden. Trump nutzte ein solches Szenario, um fälschlicherweise Zweifel an der Integrität der Wahl 2020 zu wecken.

Wir müssen nicht raten. Die GOP sagt uns bereits, dass sie Biden das Leben schwer machen und versuchen wird, seine Hoffnungen auf eine Wiederwahl zu zerstören. McCarthy sagte CNN in einem Exklusivinterview, er plane, das Weiße Haus einer erbitterten Untersuchungsrunde zu allem, von den Ursprüngen von Covid-19 bis zum Rückzug aus Afghanistan, zu unterziehen.

Die GOP plant auch, Bidens Sohn Hunter wegen seiner Geschäfte ins Visier zu nehmen, und wird versuchen, die Ermittlungen des FBI und des Justizministeriums gegen Trump zu diskreditieren und zu stören. Im Senat würde es eine republikanische Mehrheit Biden außerordentlich schwer machen, Kabinettsernennungen, wichtige Beamte, ausländische Botschafter und Richter zu bestätigen. Erwarten Sie eine Phase erbitterter Pattsituationen über die Budgets und die Kreditaufnahmegrenze der US-Regierung – eine Krise, die die Weltwirtschaft in tiefere Turbulenzen versetzen könnte.

Die Geschichte zeigt, dass neu gewählte Präsidenten bei den Zwischenwahlen zwei Jahre später fast immer mit einer Gegenreaktion konfrontiert sind. Deshalb stauen sie die obersten gesetzgeberischen Prioritäten zu Beginn ihrer Amtszeit.

Wenn die Demokraten nicht so schlecht abschneiden, wie manche befürchten, wird Biden einen Schub bekommen, wenn er überlegt, ob er sich zur Wiederwahl stellen soll. Wenn die Republikaner groß gewinnen, werden neue Fragen über seine Aussichten im Jahr 2024 auftauchen. Der Präsident wird in wenigen Wochen 80 Jahre alt – ein Anlass zum Feiern, aber auch eine unerwünschte Erinnerung an seine eigenen politischen Verpflichtungen.

Es ist jedoch nicht alles dunkel für den Präsidenten. Seine beiden demokratischen Vorgänger Bill Clinton und Barack Obama erlitten während der Zwischenwahlen schwächende Zurechtweisungen der Wähler, erholten sich jedoch und gewannen zwei Jahre später eine einfache Wiederwahl. Die Frage ist, ob Biden die Energie und das politische Geschick hat, einen extremen republikanischen Kongress als Folie zu verwenden.

Der ehemalige Präsident hat die Zwischenwahlen zu einem Loyalitätstest für die Republikaner gemacht, die für seine Unterstützung bezahlen mussten, indem sie seine falschen Behauptungen über Wahlbetrug im Jahr 2020 verstärkten. Die GOP-Führer hätten es vorgezogen, wenn Trump sich vollständig aus der Wahl herausgehalten hätte – aber das ist es nicht wie er rollt.

Trump war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Partei 2018 das Repräsentantenhaus und 2020 den Senat und das Weiße Haus verlor, und es ist möglich, dass er erneut ein Spoiler sein wird, da die Schützlinge, die er in Pennsylvania, Georgia und Ohio ausgewählt hat, große Verbindlichkeiten als Kandidaten haben. Wenn die Republikaner am Dienstagabend gut abschneiden, wird Trump die Ehre zuteil. Wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen, gibt er allen anderen die Schuld.

In jedem Fall scheint der Ex-Präsident 2024 wieder anzutreten – eine Kampagne, die einen politischen Zusammenbruch auslösen könnte, da die Möglichkeit besteht, dass er wegen seines Hortens geheimer Dokumente oder wegen seines Fehlverhaltens nach den Wahlen 2020 angeklagt wird.

Aber hier ist das Endergebnis. Ein Sieg der Republikaner am Dienstag, insbesondere im Repräsentantenhaus, bedeutet, dass der Trumpismus zwei Jahre nach seinem Abgang in Ungnade wieder an der Macht ist.