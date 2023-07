Der 4. Juli fällt dieses Jahr auf einen gewöhnlichen Wochentag, daher planen Sie möglicherweise, das Wochenende zu verlängern und es mit sonnenverwöhnten Aktivitäten, Zeit mit der Familie oder einem Netflix-Marathon zu füllen.

Damit Sie den Streaming-Dienst am Feiertagswochenende optimal nutzen können, haben wir die besten Tipps zusammengestellt, z. B. wie Sie eine neu veröffentlichte Show herunterladen und wie Sie mithilfe versteckter Codes das perfekte Programm zum Anschauen finden. Sie können auch auf Netflix zugreifen, wenn Sie weit weg von zu Hause reisen, aber der Weg zum Streaming könnte etwas holpriger sein, als Sie es in Erinnerung haben. Hier sind ein paar sommerfreundliche Tipps, die Ihnen helfen werden, den Service in dieser Saison zu genießen.

Auf Reisen Netflix schauen

Da die Sperrung von Netflix-Passwörtern in Kraft getreten ist, könnte es für manche Menschen schwierig sein, sich unterwegs anzumelden. Deshalb möchten wir Sie durch die Änderungen führen.

Laut Netflix soll es für Reisende einfach sein, den Streaming-Dienst auf ihren Handys, Tablets oder Laptops oder bei der Anmeldung auf einem neuen Fernseher zu nutzen. Wir haben festgestellt, dass möglicherweise einige zusätzliche Schritte erforderlich sind, wenn Sie während Ihres Urlaubs Netflix streamen möchten.

Wenn Sie versuchen, Netflix auf einem Fernseher außerhalb Ihres Zuhauses anzusehen, wird möglicherweise auf dem Bildschirm angezeigt, dass das Gerät „für dieses Konto nicht Teil des Netflix-Haushalts ist“. Um zum Streaming zurückzukehren, müssen Sie auswählen Ich reise aus den Optionen auf dem Bildschirm und wählen Sie aus Senden Sie einen temporären Zugangscode an die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers. Einer unserer Redakteure ist im Urlaub auf dieses Pop-up gestoßen.

Wählen Sie die Option „Ich reise“ aus. CNET-Mitarbeiter

Wie wäre es, weit, weit weg zu reisen? Netflix weist darauf hin, dass sich das Ansehen außerhalb des Landes, in dem Sie sich angemeldet haben, vorübergehend auf Ihr Fernseh- und Filmprogramm auswirken kann (da einige Programme möglicherweise bei einem anderen Dienst im Ausland laufen). Es besteht auch keine Garantie dafür, dass Sie heruntergeladene Inhalte ansehen können. Einige Reisende können möglicherweise nicht auf Netflix zugreifen, wenn sie über den werbefinanzierten Plan verfügen und dieser in dem jeweiligen Land nicht angeboten wird.

Erinnerung: Melden Sie sich nach einer Reise von Netflix ab

Haben Sie sich schon einmal auf einem Gerät in einer Ferienwohnung mit einem Streaming-Konto angemeldet und es dann vergessen, bis Sie zu Hause waren? Mit Netflix können Sie sich von einem Gerät abmelden, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Geräts befinden.

So können Sie dies über einen Webbrowser tun: Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihr Profilsymbol oben rechts auf Ihrer Netflix-Startseite und wählen Sie aus Konto. Unter SicherheitSie sehen die Option Zugriff und Geräte verwalten.

Hier finden Sie eine Liste der zuletzt aktiven angemeldeten Geräte sowie eine Abmeldeschaltfläche für jedes Gerät.

Profi-Tipp: Wenn Sie zum Streamen von Netflix nicht den Fernseher des Hotels oder der Mietunterkunft nutzen möchten, bringen Sie Ihren eigenen Streaming-Stick mit. Es ist ganz einfach, einen Fire TV Stick oder ein Roku-Gerät an den Fernseher in Ihrem Airbnb anzuschließen.

Weiterlesen: Bestes Streaming-Gerät für 2023

Was Sie ansehen oder herunterladen sollten

Passend zum Nationalfeiertag veröffentlicht Netflix einige bemerkenswerte Filme und Shows. Der Streamer brachte am 29. Juni Staffel 3 von The Witcher und am 30. Juni die Graphic-Novel-Adaption Nimona zum ersten Mal heraus. Eine zweite Staffel von Is It Cake?, moderiert von Mikey Day von Saturday Night Live, ist ab dem 30. Juni verfügbar. (In der ersten Staffel war dies nicht der Fall Meinen Gaumen befriedigen, hier sind also einige Reality-Shows, die Sie sich stattdessen ansehen können). Schließlich erscheint am 4. Juli Tom Seguras fünftes Comedy-Special, Sledgehammer, und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, erscheint am 5. Juli die Wham-Dokumentation.

Es sollte erwähnt werden, dass das werbebasierte Abonnement keine Downloads zulässt, Sie aber die kostenlosen Spiele von Netflix auf Ihrem Mobilgerät spielen können. Wenn Sie ein werbefreies Abonnement haben, klicken Sie auf Downloads Nach dem Öffnen der App erfahren Sie, welche TV-Sendungen oder Filme zum Offline-Streaming verfügbar sind. Wählen Sie einzelne Episoden oder Filme zum Herunterladen aus und genießen Sie sie. Android-Nutzer haben die Möglichkeit, eine ganze Staffel mit einem Klick herunterzuladen.

Versteckte Netflix-Codes

Wenn Sie die Optionen auf Ihrer Homepage nicht begeistern, ist es möglicherweise an der Zeit, einen Netflix-Code auszuprobieren. Netflix verfügt über Codes, die zu Serien wie „Family Movie Night“ (2013975) und „Watch in One Weekend“ (3182735) passen. Sie können sie verwenden, indem Sie Folgendes in Ihren Browser eingeben: und den letzten Teil in den gewünschten Code ändern. Passend zum saisonalen Thema gibt es auch die Summer — Now Showing-Kollektion (81683021) und die Family Summer-Kollektion (81699566).

Schauen Sie sich unsere weitere Berichterstattung zu Netflix an, einschließlich Tipps für Power-User und wie Sie Ihr Profil übertragen können, wenn Sie ein Passwort geteilt haben.