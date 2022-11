Ein Leitfaden für Joe Bidens Familie vor der Hochzeit von Enkelin Naomi

Joe beruft sich häufig auf seinen verstorbenen Sohn Joseph R. „Beau“ Biden III, den Mut und die Hingabe des ehemaligen Generalstaatsanwalts von Delaware an seine Familie, die seinen Vater immer noch inspirieren. Beau starb 2015 an einem Glioblastom, was die Entscheidung des immer noch trauernden Vizepräsidenten beeinflusste, 2016 nicht für das Präsidentenamt zu kandidieren – aber auch seine Entscheidung, es 2020 zu versuchen.

„Ich wollte Beaus Leben feiern und die Menschen, die er berührt hat“, sagte Joe New York Times im Jahr 2017 und erklärte die Motivation hinter seinen Memoiren Versprich es mir, Papa. „Beau hatte einen strengen Ehrenkodex. Das mag albern klingen, aber es ist wahr. Mein Vater hatte einen Ausdruck: ‚Erkläre nie und beschwere dich nie.‘ Ich habe Beau nie ein einziges Mal klagen hören. Nicht ein einziges Mal.“

Joe fuhr fort: „Eines Abends, als klar war, dass die Chancen nicht gut standen, bat er mich, nach dem Abendessen in seinem Haus zu bleiben, etwa eine Meile von hier. Er sagte: ‚Dad, ich weiß, dass du mich mehr als jeden anderen liebst in der Welt. Aber versprich mir, dass es dir gut gehen wird, Dad.‘ Er war mit seiner Sterblichkeit konfrontiert worden. Er sah zu, wie ich den Verlust seiner Mutter und seiner Schwester durchmachte. Und er wollte nicht, dass ich mich nach innen wende. Er wollte nicht, dass ich die Robustheit des Lebens aufgab.“

In seiner Trauerrede für seinen Bruder erinnerte sich Hunter an seine erste Erinnerung an Beau: Er wachte 1972 im Krankenhaus neben ihm nach dem Autounfall auf, bei dem ihre Mutter und ihre Schwester ums Leben kamen.

Joe erzählte das New York Times 2017 „hatte Hunt einen Schädelbruch, fast jeder Knochen in seinem Körper war gebrochen. Und Beau, gerade 4, im Nebenbett, hielt seine Hand und sagte immer wieder: ‚Hunt, ich liebe dich. Schau mich an. Ich liebe du, ich liebe dich, ich liebe dich.‘ Bei der Beerdigung sagte Hunt in 42 Jahren, dass er nie aufgehört hat, meine Hand zu halten.‘

Am 19. Januar sprach er im National Guard/Army Reserve Center, das nach seinem Sohn benannt ist, bevor er nach Washington, DC, aufbrach, und drückte aus, wie stolz er sei, „ein Sohn von Delaware“ zu sein. Und ich bin noch stolzer, hier zu stehen und zu tun dies aus der Einrichtung von Major Beau Biden. Meine Damen und Herren, ich bedaure nur eines: Er ist nicht hier. Weil wir ihn als Präsidenten vorstellen sollten.“