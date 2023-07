Ein leidenschaftlicher Chor macht sich Sorgen um seine Zukunft

Der Casteller Männergesangverein besteht seit 1921, also seit 102 Jahren. In diesen Tagen wird der 100-Jährige nachgeholt, der 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste. Passend dazu mit einem Liederabend am Samstag, 8. Juli, zu dem der Verein Gäste aus Eibelstadt, Schwebheim und Zeilitzheim einlud. Los geht es um 18 Uhr im Schlosspark.

Im Vorfeld haben die Gastgeber fleißig geprobt. Chorleiterin Michaela Kaul attestierte ihren Herren großen Eifer. „Das machen alle super, es gibt keine Probleme, sie singen leidenschaftlich und gut“, sagt der ausgebildete Musiker. Michaela Kaul ist die einzige Frau; Seit September letzten Jahres ist sie Leiterin des Chores.

Von der vorübergehenden Hilfe bis zur dauerhaften Lösung

Das Casteller Orchester kannte sie bereits, da ihr Mann Jürgen dort singt. Zunächst wollte Michaela Kaul für eine gewisse Zeit aushelfen, nun wird sie länger bleiben. „Es macht mir wirklich Spaß“, sagte der Musiker, der auch zwei weitere gemischte Chöre leitet.

In Castell dirigiert sie die Männer. Das Ensemble besteht aus 14 aktiven Mitgliedern, die jeden Montag zum Gesangsunterricht ins Gemeindehaus kommen. Bei den Proben fehlt fast nie ein Sänger, der zwischen 48 und 88 Jahre alt ist. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 71 Jahren.

Das älteste Mitglied des Chores ist mit 88 Jahren Johannes Gernert. Der Senior ist seit 1961 bei uns. Er war lange Zeit Leiter, in den goldenen Jahren der frühen 1970er Jahre, als der Chor bis zu 43 aktive Sänger hatte. „Wenn wir heute die Hälfte hätten, wäre das schon was“, sagte Gernert.

Die Augen wollen nicht mehr so ​​sein, aber Gernert verlässt sich auf sein Gespür für die Musik. „Ich kann weder Noten lesen noch Orgel spielen. Auf das Singen möchte ich aber nicht verzichten, es macht mir auch heute noch Spaß.“

Bei einem Treffen mit den Sängerkollegen Erhard Renz, Franz Schuster, Georg Schwarz und Helmut Kaul überlegte die Gruppe, warum es heutzutage so schwierig ist, jüngere Menschen für das Singen im Chor zu gewinnen. Ein Punkt: Es gibt einfach zu viele andere Ablenkungen, wie zum Beispiel das Internet. „Die Menschen sind mobiler, sie gehen dorthin, wo ihr Hobby ist. Früher hat man gemacht, was vor Ort war“, erforschte Michaela Kaul die Ursachen.

Keine Brunnen mehr am Tor

Franz Schuster fügte hinzu, dass Volkslieder in Schulen nicht mehr gesungen würden. Traditionelle Lieder sind einfach nicht mehr gefragt. „Heutzutage reizt ‚Am Brunnen vor dem Tor‘ niemanden mehr. Es muss rhythmischer werden“, sagte Johannes Gernert.

Wie sieht die Zukunft Ihres Chores in Castell aus, der erst 2021 die Zelter-Plakette für „Verdienste um den deutschen Männergesang“ erhalten hat? Man muss sich nichts vormachen, es wird schwierig, war Erhard Renz, der Ehrenvorsitzende, realistisch. Mögliche Kandidaten werden angesprochen, allerdings meist vergeblich. Franz Schuster betonte, dass ein Hauch frischer Luft dem Verein auch im Vorstand guttun würde.

Die Frage des Überlebens

Welche Möglichkeiten gibt es für den Chor, auch in Zukunft zu überleben? Es ist nicht einfach, mit Sängern aus anderen Communities zusammenzuarbeiten. Sollten Frauen einbezogen werden? Das war in der über 100-jährigen Geschichte noch nie ein Thema, dafür gibt es den Kirchenchor in Castell, den auch Michaela Kaul leitet.

Nun steht der Liederabend zum Jubiläum an, auf den sich die Männer bereits vorbereitet haben. Das eigene, bis zu vierstimmige Repertoire umfasst zehn Stücke. Ein spontaner Song beim Pressetermin war kein Problem und diente als Vorgeschmack.