„Ein kurzer Schock“: Die Tochter von Eva Padberg musste ins Krankenhaus

Eva Padberg feiert jedes Jahr im Januar zwei Geburtstagsfeiern: eine für ihre Tochter und eine am nächsten Tag für ihren eigenen besonderen Tag. Aber am Freitag konnte sie „nicht den üblichen ‚Happy Birthday to me Post‘ machen“, schreibt das Model auf Instagram – weil sie den Tag im Krankenhaus verbracht habe.

Model Eva Padberg wurde am 27. Januar 43 Jahre alt. „Leider konnte ich gestern nicht den üblichen ‚Happy Birthday to me‘-Post machen“, sagte sie am nächsten Tag in einem Instagram-Post. Den Grund dafür können Sie den Bildern entnehmen. Padberg ist in der Fotostrecke mit ihrer Tochter im Krankenhausumfeld zu sehen.

„Nach einer Nacht und einem Tag im Krankenhaus mit unserer Maus sind wir froh, dass wir jetzt alle zu Hause sind und es der Maus gut geht“, schreibt sie. „Ein kurzer Schock, der die Perspektive ordentlich erschüttert hat.“ Sie fühlt sich sehr wohl für alle Familien, für die ein Krankenhausaufenthalt zum Alltag gehört. „Ihr seid Superhelden! Und tausend Dank an alle, die gestern an mich gedacht haben!“

Vor wenigen Tagen gratulierte Padberg ihrer am 26. Januar 2019 geborenen Tochter auf Instagram zum Geburtstag. „Happy Birthday Potato! Heute vor vier Jahren nach 30 Stunden Kreißsaal und einem Kaiserschnitt konnten wir dich zum ersten Mal halten und bis jetzt gibt es nichts, was wir lieber tun würden“, schrieb die 43-Jährige zu einem Serie von Familienbildern. „Seit ihrem 16. Lebensjahr ist Padberg mit dem Musikproduzenten Niklas Worgt liiert, 2006 hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Beide sind als DJ-Duo „Dapayk & Padberg“ bekannt.

„Herz wächst jeden Tag mit dir“

Seine Tochter fordert das Paar „jeden Tag aufs Neue“ heraus. Sie bringe die beiden „zum Lachen“ und halte ihnen „den Spiegel“ vor, wo sie kann, erklärte Padberg in ihrem Post weiter. „Mein Hirnnebel der letzten vier Jahre durch Schlafmangel lichtet sich langsam und mein Herz wächst jeden Tag mit dir.“

Als ihre Tochter 2019 geboren wurde, postete Padberg ein Profil aus dem Krankenhaus mit Details zu dem Mädchen. Demnach wurde sie an einem Samstagmorgen um 2:37 Uhr geboren, wog 3830 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Das Model schrieb: „Das beste Geschenk zum frühen Geburtstag aller Zeiten.“